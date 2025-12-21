$42.340.00
Ексклюзив
12:47 • 462 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
09:49 • 7038 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
09:21 • 12444 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 27053 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 55882 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 61162 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 39824 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 35632 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 36220 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 40410 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
Ексклюзив
Ексклюзив
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні

Київ • УНН

 • 466 перегляди

Укргідрометцентр прогнозує мокрий сніг, тумани та зниження температури в Україні на новому тижні. В окремих регіонах очікуються опади та ожеледиця.

Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні

Новий тиждень в Україні розпочнеться із мокрого снігу, туманів та зниження температури. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентру.

Деталі

Як повідомляють синоптики, завтра на північному сході країни, у вівторок та середу на заході, південному заході невеликі опади переважно у вигляді мокрого снігу, на дорогах подекуди ожеледиця, 24 грудня в Карпатах помірний сніг; на решті території переважно без опадів.

22 грудня у більшості західних, центральних та південних областей вночі та вранці туман.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 5° тепла, завтра вдень на Закарпатті та півдні країни 3-8° тепла; 24 грудня в Україні зниження температури на 3-7° 

- додали в Укргідрометцентр.

Україну накриє туман: чого чекати від погоди в неділю21.12.25, 06:59 • 3094 перегляди

Антоніна Туманова

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Сніг в Україні
Закарпатська область
Карпати
Україна