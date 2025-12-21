Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
Київ • УНН
Укргідрометцентр прогнозує мокрий сніг, тумани та зниження температури в Україні на новому тижні. В окремих регіонах очікуються опади та ожеледиця.
Новий тиждень в Україні розпочнеться із мокрого снігу, туманів та зниження температури. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентру.
Деталі
Як повідомляють синоптики, завтра на північному сході країни, у вівторок та середу на заході, південному заході невеликі опади переважно у вигляді мокрого снігу, на дорогах подекуди ожеледиця, 24 грудня в Карпатах помірний сніг; на решті території переважно без опадів.
22 грудня у більшості західних, центральних та південних областей вночі та вранці туман.
Температура вночі та вдень від 3° морозу до 5° тепла, завтра вдень на Закарпатті та півдні країни 3-8° тепла; 24 грудня в Україні зниження температури на 3-7°
Україну накриє туман: чого чекати від погоди в неділю21.12.25, 06:59 • 3094 перегляди