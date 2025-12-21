Україну накриє туман: чого чекати від погоди в неділю
Київ • УНН
21 грудня на більшості території України очікується хмарна погода без істотних опадів, більшість регіонів накриє туман. Температура повітря коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни до 6° тепла.
У неділю, 21 грудня, на більшості території України буде хмарно, без істотних опадів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, більшість регіонів України накриє туман.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вдень на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни 1-6° тепла)
У Києві та області у неділю буде хмарно, опадів не очікується. Температура повітря 1-3° тепла.
