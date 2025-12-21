$42.340.00
20 грудня, 17:28 • 13772 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 29627 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 32294 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 24186 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 23925 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 29499 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 33124 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 25957 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 25128 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 20454 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
Україну накриє туман: чого чекати від погоди в неділю

Київ • УНН

 • 8 перегляди

21 грудня на більшості території України очікується хмарна погода без істотних опадів, більшість регіонів накриє туман. Температура повітря коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни до 6° тепла.

Україну накриє туман: чого чекати від погоди в неділю

У неділю, 21 грудня, на більшості території України буде хмарно, без істотних опадів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, більшість регіонів України накриє туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вдень на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни 1-6° тепла)

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у неділю буде хмарно, опадів не очікується. Температура повітря 1-3° тепла.

Вадим Хлюдзинський

