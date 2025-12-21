$42.340.00
20 декабря, 17:28 • 14499 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 31572 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 33888 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 25214 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 24681 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 29966 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 33601 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 26017 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 25188 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 20492 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
публикации
Эксклюзивы
Украину накроет туман: чего ждать от погоды в воскресенье

Киев • УНН

 • 486 просмотра

21 декабря на большей части территории Украины ожидается облачная погода без существенных осадков, большинство регионов накроет туман. Температура воздуха будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны до 6° тепла.

Украину накроет туман: чего ждать от погоды в воскресенье

В воскресенье, 21 декабря, на большей части территории Украины будет облачно, без существенных осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, большинство регионов Украины накроет туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла (днем на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны 1-6° тепла)

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в воскресенье будет облачно, осадков не ожидается. Температура воздуха 1-3° тепла.

Вадим Хлюдзинский

