Украину накроет туман: чего ждать от погоды в воскресенье
Киев • УНН
21 декабря на большей части территории Украины ожидается облачная погода без существенных осадков, большинство регионов накроет туман. Температура воздуха будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны до 6° тепла.
В воскресенье, 21 декабря, на большей части территории Украины будет облачно, без существенных осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, большинство регионов Украины накроет туман.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла (днем на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны 1-6° тепла)
В Киеве и области в воскресенье будет облачно, осадков не ожидается. Температура воздуха 1-3° тепла.
