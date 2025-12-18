Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей

Следующий, 2026 год, — это время перемен и испытаний, а еще это год большого потенциала и новых возможностей. Что приготовили нам планеты в общем астропрогнозе специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Мир входит в 2026 год в состоянии глубокой усталости. Люди устали от напряжения, нестабильности, постоянного потока новостей и ощущения, что все меняется слишком быстро. В то же время 2026 год — это не только год испытаний. Это год большого потенциала, когда рядом со сложными процессами открывается уникальный шанс обновления, развития и перехода на новый уровень жизни — как для человечества в целом, так и для каждого из нас - пояснила астролог.

Что такое общий гороскоп года

Общий астрологический прогноз демонстрирует общие тенденции года, которые будут затрагивать целые народы, государства, континенты.

Важно помнить, что у каждого человека есть своя судьба, свой путь и свобода выбора. Одна и та же энергия года может для кого-то стать толчком к росту и реализации, а для кого-то — испытанием и внутренним уроком.

Общий прогноз, по словам Ксении Базиленко, не окончательный приговор, а ориентир, который помогает лучше понять контекст времени и прожить его осознанно.

Глобальный переход транссатурновых планет: формирование нового мира XXI века

Один из важнейших моментов этого периода, как объясняет астролог, заключается в том, что все далекие, транссатурновые планеты (планеты за орбитой Сатурна — Уран, Нептун и Плутон) одновременно переходят в новые знаки Зодиака. Этот процесс начался еще в 2025 году, и мы уже очень остро его почувствовали — начался слом старых систем, внутреннее напряжение и нестабильность в мире.

Многие планеты в прошлом году заходили в новые знаки Зодиака, затем через ретроградные петли возвращались назад, будто давая человечеству время осознать изменения и подготовиться к ним - говорит астролог.

В 2026 году значительная часть этих планет окончательно выйдет из петель и закрепится в новых положениях, запуская необратимые процессы.

Это не какая-то там обычная астрологическая фаза — здесь речь идет о том, как формируется новый мир XXI века, нового сознания, новых правил жизни. Именно поэтому движение Урана, Нептуна, Плутона и других планет поколений имеет ключевое значение для понимания будущего - подчеркивает Ксения Базиленко.

Кармические узлы: путь человечества в 2026 году

С января 2025 года и до 19 августа 2026 года кармические узлы находятся на оси Рыбы – Дева.

Этот период учит нас:

отпускать чрезмерный контроль;

не полагаться только на сухую логику;

больше доверять интуиции и внутреннему состоянию.

В этот период события часто развиваются неожиданно, ежедневно меняя привычную картину мира. Это обучение для нас жить "здесь и сейчас", опираясь на внутреннее чутье.

В течение 2025 года было много неопределенности, пустых обещаний, тайных союзов и скрытой информации. Эта тенденция может сохраняться до середины 2026 года, после чего ситуация постепенно становится более прозрачной и понятной.

Перелом произойдет во второй половине 2026 года

С конца лета 2026 года кармические узлы перейдут на ось Водолей – Лев.

Для нас это будет означать:

отход от культа собственного эго, персональной власти и нарциссических лидеров;

усиление роли командной работы, сообществ, горизонтального взаимодействия;

переориентацию с «я» на «мы».

Нептун и Сатурн: духовная перестройка и ответственность

В 2026 году Нептун окончательно перейдет в знак Овна, открывая новый долговременный цикл.

Это начало активной духовной фазы человечества:

обновление веры и мировоззрения;

формирование новых духовных направлений;

восприятие веры как действия, а не пассивного ожидания.

Сатурн, который также переходит в Овна, придаст этим процессам форму, границы и ответственность. Он может проявляться через жесткие решения, перестройку систем, социальное напряжение, но в то же время именно он позволит новым идеям реализоваться - считает астролог.

Влияние положения планет на природные явления и стихии

Соединение Сатурна с Нептуном усиливает силу и влияние стихии воды.

В первой половине 2026 года возможно продолжение тенденций 2025 года: повышенная вероятность наводнений, затоплений, избыточных осадков и водных катаклизмов. Это требует внимания к вопросам безопасности, экологии и адаптации к новым условиям.

Положительные стороны влияния планет

Положение небесных тел в течение 2026 года будет способствовать развитию медицины и фармации — возможно, будут изобретены новые методы лечения. Также могут быть открыты новые источники энергии, которые будут более экологичными, чем уже существующие.

Уран в Близнецах: революция сознания, образования и технологий

В апреле 2026 года Уран окончательно переходит в знак Близнецов на ближайшие 7–8 лет.

Это запустит важные процессы:

революцию в сфере коммуникаций;

стремительное развитие искусственного интеллекта;

развитие новых информационных систем и центров обработки данных;

перестройку логистики, способов передвижения и взаимодействия.

Глубокой трансформации подвергнется и образовательная сфера. Возможно появление новых форматов онлайн-обучения, исчезновение границ и преград в доступе к знаниям и в целом появление новых возможностей обучения детей и молодежи.

"Процесс медленный, но очень мощный — он будет влиять на наше будущее еще много лет", — убеждена астролог Ксения Базиленко.

Плутон в Водолее: эпоха сообществ и свободы

Плутон уже вошел в знак Водолея и будет находиться там около 24 лет. С 2026 года его влияние становится более ощутимым, а это будет означать трансформацию власти, усиление борьбы за свободу и справедливость. Кроме того, авторитарные модели сосуществования людей будут уходить в прошлое, а на смену им будут усиливаться сообщества, коллективное взаимодействие.

"В начале возможны хаос, напряжение и конфликты, но главный смысл этого периода — объединение людей и формирование новых социальных моделей", — объясняет Базиленко.

2026 год — год Луны: народ и коллективные энергии

Символически 2026 год проходит под влиянием Луны — планеты народа, массовых настроений, земли, территорий и национальных интересов. Это усиливает роль общественного мнения и коллективных эмоций.

В то же время, как объясняет астролог, сочетание лунной тематики с сильным акцентом на воздушных, революционных знаках может пробуждать революционный дух, протестные настроения и привести к обострению противостояния между народами и лидерами. Во многих странах возможен рост недовольства устаревшими системами управления.

Важно помнить, что астрология — язык вероятностей и тенденций, а не категорических утверждений. Текущие планетарные конфигурации указывают на возможные риски локальных военных обострений и точечных конфликтов, однако сценарий тотальной глобальной войны не выглядит доминирующим в статистике планетных показателей - объясняет астролог.

Главный вывод: время силы, а не страха

Мир проходит через период колоссальных изменений, считает Базиленко, которые начались в 2025 году и продлятся как минимум до 2032 года. Старое разрушается не для хаоса, а для рождения нового.

2026 год потребует от нас внутренней стойкости и духовной силы. Мы должны быть готовы меняться и объединяться с другими.