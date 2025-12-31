Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января

Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил о подготовке встречи "Коалиции желающих", где ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета, а также участие американцев онлайн. Об этом Умеров написал в Telegram, передает УНН.

Готовим встречу с европейскими партнерами 3 января в формате советников по вопросам национальной безопасности. Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета. Также ожидается, что американские партнеры присоединятся онлайн - написал Умеров.

Он добавил, что в новом году продолжим работу над решениями, которые должны дать ощутимый результат.

Напомним

Секретарь СНБО Рустем Умеров доложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому о результатах телефонного разговора с американскими и европейскими партнерами, по результатам которого скоординировали позиции и спланировали дальнейшие встречи с европейскими и американскими партнерами в январе.