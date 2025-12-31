$42.390.17
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
16:58 • 4248 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
15:45 • 9586 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
15:05 • 10913 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 14153 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 18218 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 18490 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 16875 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 15246 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
31 декабря, 07:11 • 14064 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о подготовке встречи "Коалиции желающих" 3 января. В ней примут участие представители более 10 стран, НАТО, Еврокомиссии и Евросовета, а американские партнеры присоединятся онлайн.

Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января

Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил о подготовке встречи "Коалиции желающих", где ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета, а также участие американцев онлайн. Об этом Умеров написал в Telegram, передает УНН

Готовим встречу с европейскими партнерами 3 января в формате советников по вопросам национальной безопасности. Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета. Также ожидается, что американские партнеры присоединятся онлайн 

- написал Умеров. 

Он добавил, что в новом году продолжим работу над решениями, которые должны дать ощутимый результат.

Напомним 

Секретарь СНБО Рустем Умеров доложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому о результатах телефонного разговора с американскими и европейскими партнерами, по результатам которого скоординировали позиции и спланировали дальнейшие встречи с европейскими и американскими партнерами в январе.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Рустем Умеров
Европейская комиссия
Европейский совет
НАТО
Владимир Зеленский