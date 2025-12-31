Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня

Секретар РНБО Рустем Умєров заявив про підготовку зустрічі "Коаліції охочих", де очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Європейської комісії та Європейської ради, а також участь американців онлайн. Про це Умєров написав у Telegram, передає УНН.

Готуємо зустріч з європейськими партнерами 3 січня у форматі радників з питань національної безпеки. Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Європейської комісії та Європейської ради. Також очікується, що американські партнери приєднаються онлайн - написав Умєров.

Він додав, що у новому році продовжимо роботу над рішеннями, які мають дати відчутний результат.

Нагадаємо

Секретар РНБО Рустем Умєров доповів Президенту України Володимиру Зеленському про результати телефонної розмови з американськими та європейськими партнерами, за результатами якої скоординували позиції та спланували подальші зустрічі з європейськими й американськими партнерами у січні.