Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
16:58 • 4292 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
15:45 • 9630 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
15:05 • 10934 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 14170 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 18232 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 18502 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 16876 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 15247 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
31 грудня, 07:11 • 14064 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
Київ • УНН

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про підготовку зустрічі "Коаліції охочих" 3 січня. У ній візьмуть участь представники понад 10 країн, НАТО, Єврокомісії та Євроради, а американські партнери приєднаються онлайн.

Секретар РНБО Рустем Умєров заявив про підготовку зустрічі "Коаліції охочих", де очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Європейської комісії та Європейської ради, а також участь американців онлайн. Про це Умєров написав у Telegram, передає УНН

Готуємо зустріч з європейськими партнерами 3 січня у форматі радників з питань національної безпеки. Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Європейської комісії та Європейської ради. Також очікується, що американські партнери приєднаються онлайн 

- написав Умєров. 

Він додав, що у новому році продовжимо роботу над рішеннями, які мають дати відчутний результат.

Нагадаємо 

Секретар РНБО Рустем Умєров доповів Президенту України Володимиру Зеленському про результати телефонної розмови з американськими та європейськими партнерами, за результатами якої скоординували позиції та спланували подальші зустрічі з європейськими й американськими партнерами у січні.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Рустем Умєров
Європейська комісія
Європейська рада
НАТО
Володимир Зеленський