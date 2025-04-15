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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21387 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 140633 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 128285 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 130068 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 127817 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 129705 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193652 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76971 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164174 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115768 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

В Туреччині відбудеться технічна зустріч за участю України та партнерів для створення морського компонента «коаліції охочих». рф у зустрічі не бере участі.

Політика • 14 квітня, 08:15 • 52870 перегляди

Європа представить Трампу план щодо України протягом кількох тижнів - ЗМІ

Велика Британія та Франція представлять Трампу план сил для України, сподіваючись переконати США надати гарантії безпеки Києву. Військові керівники опрацьовують деталі європейської коаліції.

Війна • 11 квітня, 20:13 • 6622 перегляди

Британія наполягає на укладенні угоди з ЄС щодо фінансування оборони на тлі політики Трампа - Bloomberg

Рейчел Рівз заявила про необхідність тіснішої співпраці з ЄС через риторику Трампа. Британія прагне доступу до оборонного фонду ЄС та участі компаній в озброєнні блоку.

Війна • 11 квітня, 18:57 • 7869 перегляди

Україна потребує десять систем ППО і вільний світ має їх: що сказав Зеленський під час виступу на “Рамштайн”

Президент України звернувся до учасників "Рамштайн", наголосивши на необхідності 10 систем Patriot. Він підкреслив, що рф єдина причина війни.

Війна • 11 квітня, 16:08 • 12654 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Велика Британія виділить Україні 450 мільйонів фунтів стерлінгів на військову допомогу. Пакет включає безпілотники, радіолокаційні системи та збільшення фінансування на ремонт.

Війна • 11 квітня, 11:26 • 100537 перегляди

Британія та Франція прискорять військове планування "коаліції охочих" впродовж двох тижнів

Велика Британія та Франція планують посилити військову підтримку України. Зокрема, розглядаються гарантії безпеки та відновлення Збройних Сил України.

Війна • 10 квітня, 23:43 • 28465 перегляди

Міністр оборони Британії: міжнародна коаліція готує стратегію для стабільності України після миру з рф

Міжнародна коаліція готова надати Україні всебічну підтримку після завершення війни з росією, включаючи безпечне небо, моря та підтримку миру на суші.

Війна • 10 квітня, 16:30 • 15642 перегляди

У Брюсселі збирається "коаліція охочих": засідання зосередиться на підтримці довгострокової оборони та безпеки України

У Брюсселі відбудеться зустріч близько 30 країн для планування "коаліції охочих", щоб підтримати оборону України. Міністри оборони Британії та Франції очолять засідання.

Війна • 10 квітня, 12:59 • 12592 перегляди

"Коаліцію охочих" збирають у штаб-квартирі НАТО 10 квітня, "Рамштайн" - 11 квітня

Міністри оборони Британії та Франції зустрінуться в штаб-квартирі НАТО 10 квітня. Британія та Німеччина скликають Рамштайн там же 11 квітня.

Війна • 2 квітня, 11:50 • 21027 перегляди

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Міністри оборони країн Балтії попереджають, що перемир'я в Україні дозволить росії переозброїтись та перекинути війська до їхніх кордонів. Країни закликають НАТО не послаблювати оборону східного флангу.

Політика • 30 березня, 08:53 • 142425 перегляди

Дружина голови Пентагону була присутня на закритих зустрічах, де обговорювали конфіденційну інформацію - WSJ

Дженніфер Гегсет, дружина голови Пентагону, була присутня на переговорах чоловіка з іноземними військовими колегами, де обговорювалася конфіденційна інформація. Деякі учасники зустрічей були здивовані її присутністю.

Політика • 29 березня, 16:22 • 45063 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

Міністр оборони Британії очолить зустріч Контактної групи з питань оборони України 11 квітня. Мета - мобілізувати більше військової допомоги та посилити тиск на росію.

Війна • 27 березня, 15:10 • 210254 перегляди

Британія розглядає можливість відправки своїх винищувачів Україні для охорони з повітря – The Telegraph

Прем'єр-міністр Британії обговорив відправку винищувачів Typhoon в Україну для прикриття військ у разі їх введення. Це пов'язано з невизначеністю щодо підтримки США.

Політика • 21 березня, 10:41 • 15666 перегляди

Європейські союзники прискорюють створення "коаліції охочих" для гарантій безпеки Україні - Гілі

Міністр оборони Британії заявив, що європейські країни прискорять створення коаліції для надання Україні гарантій безпеки. Велика Британія та Франція очолюють роботу з планування.

Політика • 12 березня, 21:25 • 12924 перегляди

Міністр оборони Британії їде до США: проситиме відновити військову допомогу Україні - Financial Times

Глава британського оборонного відомства Джон Хілі у Вашингтоні обговорить зі своїм американським колегою Пітом Гегсетом мирний план для України. У Британії "зітхнули з полегшенням" через те, що виступ президента США Дональда Трампа перед Конгресом у вівторок мав "більш примирливий тон щодо України".

Війна • 6 березня, 04:21 • 23860 перегляди

Британський міністр оборони їде до США обговорювати план щодо України

Міністр оборони Британії Джон Хілі зустрінеться з американським колегою для обговорення можливого плану врегулювання війни. Лондон проводить активні консультації з міжнародними партнерами щодо дипломатичного вирішення конфлікту.

Новини Світу • 5 березня, 00:51 • 17859 перегляди