Дружина голови Пентагону була присутня на закритих зустрічах, де обговорювали конфіденційну інформацію - WSJ

Дженніфер Гегсет, дружина голови Пентагону, була присутня на переговорах чоловіка з іноземними військовими колегами, де обговорювалася конфіденційна інформація. Деякі учасники зустрічей були здивовані її присутністю.