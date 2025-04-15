В Туреччині відбудеться технічна зустріч за участю України та партнерів для створення морського компонента «коаліції охочих». рф у зустрічі не бере участі.
Велика Британія та Франція представлять Трампу план сил для України, сподіваючись переконати США надати гарантії безпеки Києву. Військові керівники опрацьовують деталі європейської коаліції.
Рейчел Рівз заявила про необхідність тіснішої співпраці з ЄС через риторику Трампа. Британія прагне доступу до оборонного фонду ЄС та участі компаній в озброєнні блоку.
Президент України звернувся до учасників "Рамштайн", наголосивши на необхідності 10 систем Patriot. Він підкреслив, що рф єдина причина війни.
Велика Британія виділить Україні 450 мільйонів фунтів стерлінгів на військову допомогу. Пакет включає безпілотники, радіолокаційні системи та збільшення фінансування на ремонт.
Велика Британія та Франція планують посилити військову підтримку України. Зокрема, розглядаються гарантії безпеки та відновлення Збройних Сил України.
Міжнародна коаліція готова надати Україні всебічну підтримку після завершення війни з росією, включаючи безпечне небо, моря та підтримку миру на суші.
У Брюсселі відбудеться зустріч близько 30 країн для планування "коаліції охочих", щоб підтримати оборону України. Міністри оборони Британії та Франції очолять засідання.
Міністри оборони Британії та Франції зустрінуться в штаб-квартирі НАТО 10 квітня. Британія та Німеччина скликають Рамштайн там же 11 квітня.
Міністри оборони країн Балтії попереджають, що перемир'я в Україні дозволить росії переозброїтись та перекинути війська до їхніх кордонів. Країни закликають НАТО не послаблювати оборону східного флангу.
Дженніфер Гегсет, дружина голови Пентагону, була присутня на переговорах чоловіка з іноземними військовими колегами, де обговорювалася конфіденційна інформація. Деякі учасники зустрічей були здивовані її присутністю.
Міністр оборони Британії очолить зустріч Контактної групи з питань оборони України 11 квітня. Мета - мобілізувати більше військової допомоги та посилити тиск на росію.
Прем'єр-міністр Британії обговорив відправку винищувачів Typhoon в Україну для прикриття військ у разі їх введення. Це пов'язано з невизначеністю щодо підтримки США.
Міністр оборони Британії заявив, що європейські країни прискорять створення коаліції для надання Україні гарантій безпеки. Велика Британія та Франція очолюють роботу з планування.
Глава британського оборонного відомства Джон Хілі у Вашингтоні обговорить зі своїм американським колегою Пітом Гегсетом мирний план для України. У Британії "зітхнули з полегшенням" через те, що виступ президента США Дональда Трампа перед Конгресом у вівторок мав "більш примирливий тон щодо України".
Міністр оборони Британії Джон Хілі зустрінеться з американським колегою для обговорення можливого плану врегулювання війни. Лондон проводить активні консультації з міжнародними партнерами щодо дипломатичного вирішення конфлікту.