Bloomberg дізналося про загрозу для прем'єрства Стармера після відставки помічників. У його офісі наполягають, що він "оптимістичний"

Київ • УНН

 • 798 перегляди

Bloomberg дізналося, що прем'єрство Стармера під загрозою після відставки ключових помічників. У його офісі наполягають, що він "оптимістичний".

Bloomberg дізналося про загрозу для прем'єрства Стармера після відставки помічників. У його офісі наполягають, що він "оптимістичний"

В офісі очільника британського уряду на Даунінг-стріт наполягають, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер "оптимістичний та впевнений" - після того, як там запитали, чи піде він у відставку сьогодні, повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Це сталося після відставки керівника апарату британського прем'єр-міністра Моргана Максвіні вчора та сьогодні вранці його четвертого директора з комунікацій в уряді Тіма Аллана.

Відповідаючи на це запитання журналістів, офіційний речник прем'єр-міністра Британії відповів: "Ні".

"Прем'єр-міністр зосереджений на поточній роботі", - сказали на Даунінг-стріт.

"Він продовжує роботу з впровадження змін по всій країні", - зазначив представник уряду.

Пізніше на Даунінг-стріт сказали, що Стармер "оптимістичний та впевнений".

Він "залишається рішуче налаштованим виконувати поточну роботу", додав речник.

На запитання, чи впевнений Стармер у одностайній підтримці кабінету міністрів, вони відповіли: "Так".

Вони також відмовилися повідомити, чи було звільнено Аллана, і що він мав на увазі під своєю заявою про відставку, що він пішов, щоб "дозволити створити нову команду №10 (офіс прем'єр-міністра Великої Британії - ред.".

На запитання, чи означає це, що в межах цієї "нової команди" можуть бути ще відставки, речник вказав на призначення Відх'ї Алакесон та Джилл Катбертсон виконувачами обов'язків керівників апарату.

Після того, як Стармер сказав, що не піде у відставку, речника запитали, як довго прем'єр-міністр Британії може протриматися.

Він відповів, що Стармер зосереджений на залученні молоді до роботи, на тлі того, як сьогодні починається Національний тиждень навчання.

Він також підтвердив, що заяви Стармера співробітникам офісу прем'єр-міністра на Даунінг-стріт, 10 - про рух "вперед" і про те, що "ми впевнено продовжуємо змінювати країну", - пролунали до того, як Аллан оголосив про свою відставку.

На запитання, чи Аллан послухав це, а потім вирішив піти з посади в офісі, речник лише наполягав, що він не оголошував про свою відставку до звернення Стармера.

Він також відкинув припущення журналістів про те, що на Даунінг-стріт панує "хаос" через велику кількість співробітників, які звільнилися з липня 2024 року.

Аллан був четвертим директором з комунікацій прем'єр-міністра, а Максвіні - його другим керівником апарату.

Речник вказав, що міністри сьогодні активно працюють, відстоюючи економічне зростання та можливості.

Тим часом Bloomberg пише, що майбутнє Кіра Стармера під питанням після кризи навколо призначення Пітера Мандельсона послом у Вашингтоні, що привело до відставки найближчого помічника прем'єр-міністра Великої Британії.

За словами людей, знайомих із ситуацією, чиновники Даунінг-стріт, 10, готувалися до того, що міністри кабінету міністрів у приватному порядку порадять прем'єр-міністру піти у відставку або пригрозять своїми звільненнями. Один із помічників міністра кабінету заявив, що шанси Стармера протриматися тиждень становлять 50 на 50.

Стармер кілька днів розмірковував, чи зможе він продовжувати роботу без Максвіні, повідомило джерело, знайоме із цими обговореннями. Втрата головного організатора тріумфальної перемоги лейбористів на виборах 2024 року робить прем'єр-міністра вразливим у той час, коли розчаровані урядовці вимагають змін на найвищому рівні, а міністр охорони здоров'я Вес Стрітінг та колишній заступник прем'єр-міністра Анджела Рейнер називаються претендентами, пише Bloomberg.

Усередині правлячої партії у Британії, пише видання, дехто очікує, що Стармер спробує зміцнити свої позиції, запросивши до кабінету лівих діячів, таких як Рейнер, і просунувши на керівні посади таких людей, як міністр енергетики Ед Мілібенд, колишній лідер партії. Але інші сумніваються, що Рейнер погодиться на роботу, оскільки тепер вона на крок ближча до того, щоб зайняти місце Стармера. Єдиний спосіб для нього протриматися до місцевих виборів у травні - це бути "кульгавою качкою", а його суперники використовують цей час для підготовки своїх викликів, сказав один із представників Лейбористської партії.

Як зазначає Bloomberg, навіть якщо Стармеру вдасться пережити галас навколо Мандельсона та вимогу притягнення його до відповідальності, найближчими тижнями його становище опиниться під загрозою. Найближча точка напруженості - це позачергові вибори 26 лютого у Гортоні та Дентоні, виборчому окрузі, який має бути оплотом лейбористів, але де зараз за перше місце борються "зелені" та Reform UK. Трохи більш як за два місяці відбудуться масштабніші місцеві вибори, де, згідно з опитуваннями, лейбористи втратять безліч місць.

Після втрати другого керівника апарату всього за 19 місяців Стармер швидко вжив заходів щодо просування колишніх заступників Максвіні, Джилл Катбертсон і Відх'ї Алакесон, на звільнену посаду. Його офіс повідомив, що прем'єр-міністр, імовірно, виступить у понеділок, щоб проінформувати країну про свої подальші кроки щодо здійснення обіцяних його партією змін у 2024 році.

В останні дні він висловлював розчарування з приводу того, як криза з Мандельсоном відволікає від цієї програми. Останні хвилювання були викликані викриттями про те, що колишній член Палати лордів, мабуть, передав секретну урядову інформацію Епштейну, будучи міністром понад 15 років тому, пише видання. Мандельсон також під тиском з вимогою повернути гроші, отримані ним у зв'язку зі звільненням з посади посла.

Ця ситуація знову поставила під сумнів компетентність Стармера у призначенні людини, яка двічі йшла з уряду за спірних обставин і отримала прізвисько "князь пітьми" за свою майстерність політичних маніпуляцій.

Один із раніше вірних прихильників Стармера заявив, що чекав на його відставку. За його словами, минулорічний розворот у політиці соціального забезпечення став початком кінця для прем'єр-міністра, продемонструвавши його слабке керівництво партією та відсутність переконаності у власному проекті. Інший колишній прихильник Стармера заявив, що лейбористи підвели країну, поводячи себе не краще, ніж консерватори, яких вони змінили, попри кампанії відновлення порядності в політиці. У неділю виникли суперечки, коли дві ключові групи, пов'язані з Лейбористською партією, припустили, що відповідальність за призначення Мандельсона не повинна лежати лише на керівнику апарату.

Рейнер зараз вважається головним претендентом на посаду прем'єр-міністра, але представники лейбористів прогнозують, що на цю посаду претендують щонайменше шість інших кандидатів, включаючи Мілібенда, Стрітінга, міністра внутрішніх справ Шабану Махмуд та міністра закордонних справ Іветт Купер. Декілька представників правого крила лейбористів запропонували, щоб пост прем'єр-міністра зайняв міністр оборони Джон Гілі.

"Темрява" зв'язків Мандельсона й Епштейна не була відомою": Стармер вибачився перед жертвами на тлі кризи прем'єрства05.02.26, 14:27 • 4222 перегляди

Юлія Шрамко

Новини Світу
Ед Мілібенд
Джон Гілі
Кір Стармер
Bloomberg
Вашингтон
Велика Британія