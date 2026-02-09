Bloomberg узнал об угрозе для премьерства Стармера после отставки помощников. В его офисе настаивают, что он "оптимистичен"

В офисе главы британского правительства на Даунинг-стрит настаивают, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер "оптимистичен и уверен" - после того, как там спросили, уйдет ли он в отставку сегодня, сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Это произошло после отставки руководителя аппарата британского премьер-министра Моргана Максвини вчера и сегодня утром его четвертого директора по коммуникациям в правительстве Тима Аллана.

Отвечая на этот вопрос журналистов, официальный представитель премьер-министра Британии ответил: "Нет".

"Премьер-министр сосредоточен на текущей работе", - сказали на Даунинг-стрит.

"Он продолжает работу по внедрению изменений по всей стране", - отметил представитель правительства.

Позже на Даунинг-стрит сказали, что Стармер "оптимистичен и уверен".

Он "остается решительно настроенным выполнять текущую работу", добавил представитель.

На вопрос, уверен ли Стармер в единодушной поддержке кабинета министров, они ответили: "Да".

Они также отказались сообщить, был ли уволен Аллан, и что он имел в виду под своим заявлением об отставке, что он ушел, чтобы "позволить создать новую команду №10 (офис премьер-министра Великобритании - ред.)".

На вопрос, означает ли это, что в рамках этой "новой команды" могут быть еще отставки, представитель указал на назначение Видхьи Алакесон и Джилл Катбертсон исполняющими обязанности руководителей аппарата.

После того, как Стармер сказал, что не уйдет в отставку, представителя спросили, как долго премьер-министр Британии может продержаться.

Он ответил, что Стармер сосредоточен на привлечении молодежи к работе, на фоне того, как сегодня начинается Национальная неделя обучения.

Он также подтвердил, что заявления Стармера сотрудникам офиса премьер-министра на Даунинг-стрит, 10 - о движении "вперед" и о том, что "мы уверенно продолжаем менять страну", - прозвучали до того, как Аллан объявил о своей отставке.

На вопрос, послушал ли Аллан это, а затем решил уйти с должности в офисе, представитель лишь настаивал, что он не объявлял о своей отставке до обращения Стармера.

Он также отверг предположения журналистов о том, что на Даунинг-стрит царит "хаос" из-за большого количества сотрудников, уволившихся с июля 2024 года.

Аллан был четвертым директором по коммуникациям премьер-министра, а Максвини - его вторым руководителем аппарата.

Представитель указал, что министры сегодня активно работают, отстаивая экономический рост и возможности.

Тем временем Bloomberg пишет, что будущее Кира Стармера под вопросом после кризиса вокруг назначения Питера Мандельсона послом в Вашингтоне, что привело к отставке ближайшего помощника премьер-министра Великобритании.

По словам людей, знакомых с ситуацией, чиновники Даунинг-стрит, 10, готовились к тому, что министры кабинета министров в частном порядке посоветуют премьер-министру уйти в отставку или пригрозят своими увольнениями. Один из помощников министра кабинета заявил, что шансы Стармера продержаться неделю составляют 50 на 50.

Стармер несколько дней размышлял, сможет ли он продолжать работу без Максвини, сообщил источник, знакомый с этими обсуждениями. Потеря главного организатора триумфальной победы лейбористов на выборах 2024 года делает премьер-министра уязвимым в то время, когда разочарованные правительственные чиновники требуют изменений на высшем уровне, а министр здравоохранения Вес Стритинг и бывший заместитель премьер-министра Анджела Рейнер называются претендентами, пишет Bloomberg.

Внутри правящей партии в Британии, пишет издание, некоторые ожидают, что Стармер попытается укрепить свои позиции, пригласив в кабинет левых деятелей, таких как Рейнер, и продвинув на руководящие должности таких людей, как министр энергетики Эд Милибенд, бывший лидер партии. Но другие сомневаются, что Рейнер согласится на работу, поскольку теперь она на шаг ближе к тому, чтобы занять место Стармера. Единственный способ для него продержаться до местных выборов в мае - это быть "хромой уткой", а его соперники используют это время для подготовки своих вызовов, сказал один из представителей Лейбористской партии.

Как отмечает Bloomberg, даже если Стармеру удастся пережить шумиху вокруг Мандельсона и требование привлечения его к ответственности, в ближайшие недели его положение окажется под угрозой. Ближайшая точка напряженности - это внеочередные выборы 26 февраля в Гортоне и Дентоне, избирательном округе, который должен быть оплотом лейбористов, но где сейчас за первое место борются "зеленые" и Reform UK. Чуть более чем через два месяца состоятся более масштабные местные выборы, где, согласно опросам, лейбористы потеряют множество мест.

После потери второго руководителя аппарата всего за 19 месяцев Стармер быстро принял меры по продвижению бывших заместителей Максвини, Джилл Катбертсон и Видхьи Алакесон, на освободившуюся должность. Его офис сообщил, что премьер-министр, вероятно, выступит в понедельник, чтобы проинформировать страну о своих дальнейших шагах по осуществлению обещанных его партией изменений в 2024 году.

В последние дни он выражал разочарование по поводу того, как кризис с Мандельсоном отвлекает от этой программы. Последние волнения были вызваны разоблачениями о том, что бывший член Палаты лордов, по-видимому, передал секретную правительственную информацию Эпштейну, будучи министром более 15 лет назад, пишет издание. Мандельсон также под давлением с требованием вернуть деньги, полученные им в связи с увольнением с должности посла.

Эта ситуация вновь поставила под сомнение компетентность Стармера в назначении человека, который дважды уходил из правительства при спорных обстоятельствах и получил прозвище "князь тьмы" за свое мастерство политических манипуляций.

Один из ранее верных сторонников Стармера заявил, что ждал его отставки. По его словам, прошлогодний разворот в политике социального обеспечения стал началом конца для премьер-министра, продемонстрировав его слабое руководство партией и отсутствие убежденности в собственном проекте. Другой бывший сторонник Стармера заявил, что лейбористы подвели страну, ведя себя не лучше, чем консерваторы, которых они сменили, несмотря на кампании восстановления порядочности в политике. В воскресенье возникли споры, когда две ключевые группы, связанные с Лейбористской партией, предположили, что ответственность за назначение Мандельсона не должна лежать только на руководителе аппарата.

Рейнер сейчас считается главным претендентом на должность премьер-министра, но представители лейбористов прогнозируют, что на эту должность претендуют по меньшей мере шесть других кандидатов, включая Милибенда, Стритинга, министра внутренних дел Шабану Махмуд и министра иностранных дел Иветт Купер. Несколько представителей правого крыла лейбористов предложили, чтобы пост премьер-министра занял министр обороны Джон Хили.

