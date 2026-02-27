Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф подтвердил переход конфликта с Афганистаном в фазу полномасштабного вооруженного противостояния. Заявление прозвучало после ночных столкновений и авиаударов, приведших к значительным потерям. УНН выясняет, какие последствия это будет иметь для остального мира, в частности, для Украины.

Детали

После серии авиаударов и громких заявлений об "открытой войне" напряжение между Пакистаном и Афганистаном перешло в острейшую фазу за последние годы. Формально речь идет о борьбе с боевиками, однако в центре конфликта - старые территориальные споры, проблема трансграничного радикализма и кризис доверия между соседями. Для Украины это еще один сигнал о росте глобальной нестабильности, где локальные конфликты быстро приобретают международное значение.

Как конфликт перешел в горячую фазу

Пакистан подтвердил нанесение авиаударов по целям в Кабуле и приграничных провинциях Пактия и Кандагар. В Исламабаде заявили, что операции были направлены против боевиков, совершающих атаки на пакистанской территории. Афганская сторона обвиняет соседа в нарушении суверенитета и гибели гражданских.

Эскалация стала кульминацией нескольких месяцев взаимных обвинений. Пакистан настаивает, что афганские власти, сформированные движением Талибан, не сдерживают деятельность группировки ТТП, которая проводит теракты внутри страны. Кабул отвергает ответственность за действия боевиков или заявляет, что не контролирует все радикальные структуры.

Старая граница - новые конфликты

Одной из ключевых причин напряжения остается спорная граница, известная как линия Дюрана. Ее история уходит корнями в колониальные времена, а вопрос легитимности границы неоднократно становился источником споров. По обе стороны проживают племенные сообщества с тесными социальными связями, что усложняет контроль над территорией.

Для Пакистана контроль над приграничными районами является вопросом национальной безопасности. Для Афганистана - это еще и символическая тема суверенитета. В результате любой инцидент быстро приобретает политическую окраску.

Талибан после возвращения к власти

После 2021 года, когда Талибан снова установил контроль над Афганистаном, региональный баланс изменился. Ранее Пакистан считался влиятельным игроком в афганских делах. Однако новая власть в Кабуле демонстрирует большую самостоятельность.

Исламабад ожидал, что Кабул будет активнее бороться с пакистанскими боевиками. Вместо этого, по мнению пакистанской стороны, группировка ТТП получила больше пространства для деятельности. Именно это стало основанием для силовых ответов в виде авиаударов.

Ядерный фактор: есть ли риск глобальной эскалации

Пакистан является ядерной державой с конца девяностых годов и обладает значительным арсеналом. Однако его стратегическая доктрина направлена прежде всего на сдерживание Индии, а не на конфликт с Афганистаном. Текущее противостояние носит характер приграничной эскалации средней интенсивности.

Вероятность применения ядерного оружия в этом конфликте крайне низка. В то же время сам факт участия ядерной державы повышает уровень международного внимания и напряжения.

Региональные последствия

Афганистан уже находится в сложной экономической и гуманитарной ситуации. Новая волна боевых действий может усугубить кризис, вызвать внутренние перемещения населения и новые потоки беженцев. Для Пакистана эскалация также несет риски с учетом внутренних экономических проблем и политической нестабильности.

Кроме того, длительное противостояние может создать дополнительное пространство для радикальных группировок, которые используют приграничные районы как зону для перегруппировки и подготовки атак.

Что это значит для Украины - все больше конфликтов как элемент большой игры

Для Украины важно понимать, что мировая архитектура безопасности все больше напоминает систему взаимосвязанных кризисов. Даже если противостояние между Пакистаном и Афганистаном имеет локальные причины, оно происходит в более широком контексте конкуренции между США, Китаем и Ираном.

Каждый новый конфликт в регионах, где пересекаются крупные державы, может использоваться как инструмент сдерживания, давления или перераспределения влияния. В такой логике войны перестают быть только региональными - они становятся элементами глобальной шахматной доски.

Для Киева это означает несколько вещей. Во-первых, международное внимание и ресурсы партнеров распределяются между несколькими кризисами одновременно. Во-вторых, усиливается общая тенденция к силовым методам разрешения споров. В-третьих, крупные державы все активнее используют региональные конфликты как инструмент геополитической конкуренции.

В такой среде Украине приходится действовать в условиях многовекторной турбулентности, где каждая новая эскалация - даже за тысячи километров - может влиять на глобальную повестку дня. И если события в Афганистане действительно окажутся частью более широкой стратегии крупных игроков, это станет еще одним подтверждением того, что современные войны все чаще являются не только локальными конфликтами, а элементами большой игры.

Перерастет ли это в полномасштабную войну

Наиболее вероятный сценарий - продолжение ограниченных операций и периодических ударов без перехода к большой войне. Ни одна из сторон не демонстрирует готовности к масштабной кампании. Афганские власти сосредоточены на внутренней стабильности, а Пакистан вряд ли заинтересован в затяжном конфликте.

Впрочем, риск неконтролируемой эскалации сохраняется, особенно если атаки на территории Пакистана будут продолжаться. В таком случае ответ может становиться все более жестким, что будет создавать новые витки напряжения.

В итоге нынешний кризис является следствием давних противоречий, вызовов безопасности и изменения баланса сил после 2021 года. Он вряд ли перерастет в масштабную войну, но в очередной раз демонстрирует, насколько хрупкой остается международная система безопасности - и как быстро локальные конфликты могут влиять на глобальную повестку дня, в которой находится и Украина.

Напомним

Пакистанские пограничники и афганские талибы вступили в бой с применением тяжелого вооружения - он длился более двух часов. Обе стороны заявляют о значительных потерях и захвате пограничных постов.