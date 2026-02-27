Збройне протистояння на кордоні Пакистану та Афганістану загострилося - сторони заявляють про значні втрати
Київ • УНН
Пакистанські прикордонники та таліби вступили у двочасовий бій із застосуванням важкого озброєння. Обидві сторони заявляють про значні втрати та захоплення прикордонних постів.
Прикордонні сили Пакистану та бойовики руху "Талібан" вступили у пряме бойове зіткнення в гірських районах на північному заході країни. Конфлікт спалахнув у четвер увечері, коли афганська сторона відкрила вогонь по пакистанських блокпостах, що спровокувало двогодинний бій із застосуванням важкого озброєння. Обидві сторони заявляють про значні втрати противника та захоплення прикордонних постів, проте незалежного підтвердження цих даних наразі немає. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Афганські підрозділи розпочали атаку під прикриттям ночі, використовуючи броньовані автомобілі Humvee для маневрування в складній місцевості. Пакистанське Міністерство інформації охарактеризувало ці дії як "неспровокований вогонь" і повідомило про негайну відповідь своїх збройних сил у кількох точках уздовж лінії розмежування.
Оприлюднені відеоматеріали з місця подій фіксують інтенсивні перестрілки та використання трасуючих снарядів, що висвітлюють долини в зоні конфлікту.
Причини ескалації та загроза масштабної війни
Нинішнє загострення стало відповіддю талібів на авіаудари пакистанських ВПС, завдані минулими вихідними по таборах угруповань "Техрік-е-Талібан Пакистан" та "Ісламська держава" на сході Афганістану.
Офіційний Ісламабад наголошує на готовності вживати всіх необхідних заходів для захисту територіальної цілісності, тоді як Кабул попереджає про подальші "виважені відповіді" на порушення свого суверенітету. Події останніх днів ставлять під загрозу крихке припинення вогню, встановлене після попередніх смертельних зіткнень у жовтні минулого року.
Пакистан завдав авіаударів по території Афганістану у відповідь на серію смертельних терактів22.02.26, 07:11 • 11843 перегляди