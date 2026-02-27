$43.240.02
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
26 лютого, 16:20
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
26 лютого, 13:53
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
26 лютого, 11:34
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
25 лютого, 18:38
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
Збройне протистояння на кордоні Пакистану та Афганістану загострилося - сторони заявляють про значні втрати

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Пакистанські прикордонники та таліби вступили у двочасовий бій із застосуванням важкого озброєння. Обидві сторони заявляють про значні втрати та захоплення прикордонних постів.

Прикордонні сили Пакистану та бойовики руху "Талібан" вступили у пряме бойове зіткнення в гірських районах на північному заході країни. Конфлікт спалахнув у четвер увечері, коли афганська сторона відкрила вогонь по пакистанських блокпостах, що спровокувало двогодинний бій із застосуванням важкого озброєння. Обидві сторони заявляють про значні втрати противника та захоплення прикордонних постів, проте незалежного підтвердження цих даних наразі немає. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Афганські підрозділи розпочали атаку під прикриттям ночі, використовуючи броньовані автомобілі Humvee для маневрування в складній місцевості. Пакистанське Міністерство інформації охарактеризувало ці дії як "неспровокований вогонь" і повідомило про негайну відповідь своїх збройних сил у кількох точках уздовж лінії розмежування.

Оприлюднені відеоматеріали з місця подій фіксують інтенсивні перестрілки та використання трасуючих снарядів, що висвітлюють долини в зоні конфлікту.

Причини ескалації та загроза масштабної війни

Нинішнє загострення стало відповіддю талібів на авіаудари пакистанських ВПС, завдані минулими вихідними по таборах угруповань "Техрік-е-Талібан Пакистан" та "Ісламська держава" на сході Афганістану.

Офіційний Ісламабад наголошує на готовності вживати всіх необхідних заходів для захисту територіальної цілісності, тоді як Кабул попереджає про подальші "виважені відповіді" на порушення свого суверенітету. Події останніх днів ставлять під загрозу крихке припинення вогню, встановлене після попередніх смертельних зіткнень у жовтні минулого року.

Пакистан завдав авіаударів по території Афганістану у відповідь на серію смертельних терактів22.02.26, 07:11

Степан Гафтко

