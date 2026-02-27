Вооруженное противостояние на границе Пакистана и Афганистана обострилось – стороны заявляют о значительных потерях

$43.240.02
50.960.00
ukenru
22:38 • 68 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
19:13 • 5806 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 13428 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 16074 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 16897 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 28427 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 17802 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 83095 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 44025 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 51468 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
1.1м/с
83%
761мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон26 февраля, 13:46 • 23819 просмотра
Гана просит Зеленского освободить из плена своих граждан, воевавших на стороне РФ26 февраля, 14:32 • 8632 просмотра
Украина не нуждается в наставлениях ретрансляторов "русского мира" - Стефанчук ответил на упреки главы парламента Грузии26 февраля, 15:45 • 4036 просмотра
Представители США и Украины завершили переговоры в Женеве - росСМИ18:02 • 7660 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп18:10 • 4396 просмотра
публикации
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 28423 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон26 февраля, 13:46 • 23869 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 83090 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 70579 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 75222 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Давид Арахамия
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Село
Израиль
Реклама
УНН Lite
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп18:10 • 4460 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 40328 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 50674 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 53307 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 59153 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Хранитель
Фильм

Вооруженное противостояние на границе Пакистана и Афганистана обострилось – стороны заявляют о значительных потерях

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Пакистанские пограничники и талибы вступили в двухчасовой бой с применением тяжелого вооружения. Обе стороны заявляют о значительных потерях и захвате пограничных постов.

Вооруженное противостояние на границе Пакистана и Афганистана обострилось – стороны заявляют о значительных потерях

Пограничные силы Пакистана и боевики движения "Талибан" вступили в прямое боевое столкновение в горных районах на северо-западе страны. Конфликт вспыхнул в четверг вечером, когда афганская сторона открыла огонь по пакистанским блокпостам, что спровоцировало двухчасовой бой с применением тяжелого вооружения. Обе стороны заявляют о значительных потерях противника и захвате пограничных постов, однако независимого подтверждения этих данных пока нет. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Афганские подразделения начали атаку под прикрытием ночи, используя бронированные автомобили Humvee для маневрирования в сложной местности. Пакистанское Министерство информации охарактеризовало эти действия как "неспровоцированный огонь" и сообщило о немедленном ответе своих вооруженных сил в нескольких точках вдоль линии разграничения.

Обнародованные видеоматериалы с места событий фиксируют интенсивные перестрелки и использование трассирующих снарядов, освещающих долины в зоне конфликта.

Причины эскалации и угроза масштабной войны

Нынешнее обострение стало ответом талибов на авиаудары пакистанских ВВС, нанесенные в минувшие выходные по лагерям группировок "Техрик-е-Талибан Пакистан" и "Исламское государство" на востоке Афганистана.

Официальный Исламабад подчеркивает готовность принимать все необходимые меры для защиты территориальной целостности, тогда как Кабул предупреждает о дальнейших "взвешенных ответах" на нарушение своего суверенитета. События последних дней ставят под угрозу хрупкое прекращение огня, установленное после предыдущих смертельных столкновений в октябре прошлого года.

Пакистан нанес авиаудары по территории Афганистана в ответ на серию смертоносных терактов22.02.26, 07:11 • 11843 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Столкновения
Талибан
Reuters
Афганистан
Пакистан