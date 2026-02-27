Вооруженное противостояние на границе Пакистана и Афганистана обострилось – стороны заявляют о значительных потерях

Пограничные силы Пакистана и боевики движения "Талибан" вступили в прямое боевое столкновение в горных районах на северо-западе страны. Конфликт вспыхнул в четверг вечером, когда афганская сторона открыла огонь по пакистанским блокпостам, что спровоцировало двухчасовой бой с применением тяжелого вооружения. Обе стороны заявляют о значительных потерях противника и захвате пограничных постов, однако независимого подтверждения этих данных пока нет. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Афганские подразделения начали атаку под прикрытием ночи, используя бронированные автомобили Humvee для маневрирования в сложной местности. Пакистанское Министерство информации охарактеризовало эти действия как "неспровоцированный огонь" и сообщило о немедленном ответе своих вооруженных сил в нескольких точках вдоль линии разграничения.

Обнародованные видеоматериалы с места событий фиксируют интенсивные перестрелки и использование трассирующих снарядов, освещающих долины в зоне конфликта.

Причины эскалации и угроза масштабной войны

Нынешнее обострение стало ответом талибов на авиаудары пакистанских ВВС, нанесенные в минувшие выходные по лагерям группировок "Техрик-е-Талибан Пакистан" и "Исламское государство" на востоке Афганистана.

Официальный Исламабад подчеркивает готовность принимать все необходимые меры для защиты территориальной целостности, тогда как Кабул предупреждает о дальнейших "взвешенных ответах" на нарушение своего суверенитета. События последних дней ставят под угрозу хрупкое прекращение огня, установленное после предыдущих смертельных столкновений в октябре прошлого года.

Пакистан нанес авиаудары по территории Афганистана в ответ на серию смертоносных терактов