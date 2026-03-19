Генштаб подтвердил поражение объектов российского концерна "Алмаз-Антей" в Крыму
Киев • УНН
Силы обороны атаковали центр "Гранит", где ремонтируют системы С-400 и "Бук". Также поражены места сосредоточения личного состава врага в бухте Стрелецкая.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение в временно оккупированном Крыму объектов концерна "Алмаз-Антей", пишет УНН.
В рамках системного снижения возможностей ПВО российских захватчиков Силы обороны Украины в районе Фиолентовского шоссе на временно оккупированной территории украинского Крыма в ночь на 19 марта поразили Инновационный центр производственно-технического предприятия "Гранит", входящий в состав концерна "Алмаз-Антей". На его мощностях ремонтируют и обслуживают российские системы противовоздушной обороны
В частности, как отмечается, концерн обслуживает технику, составляющую основу противовоздушного "щита" временно оккупированного украинского Крыма. Среди прочего на его объектах ремонтируют зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", С-300ПМ2 "Фаворит", радиолокационные станции 92Н6Е и 96Л6Е, ЗРК средней и малой дальности "Бук-М2/М3" и "Тор-М2".
"Кроме того, в районе бухты Стрелецкая, что в Севастополе, были поражены места сосредоточения личного состава врага. Потери оккупантов уточняются", - указали в Генштабе
"Силы обороны Украины продолжают системные меры по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора. Продолжение следует. Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
