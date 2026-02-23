Генштаб подтвердил поражение в Крыму ракетного подразделения чф рф с "Бастионом" на вооружении

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение района сосредоточения вражеского ракетного подразделения во временно оккупированном Крыму с БРК "Бастион" на вооружении, логистических объектов и пунктов управления противника на временно оккупированных территориях, пишет УНН.

"В рамках системной работы по снижению боевых возможностей государства-агрессора Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военным объектам и логистике российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении.

Потери врага уточняются.

Также, в районе населенного пункта Нижняя Крынка (ВОТ Донецкой области), поражен склад боеприпасов российских захватчиков из состава группировки войск "Юг". Кроме того, в районе населенного пункта Великая Новоселка той же области, поражен склад материально-технических средств оккупантов. А в районе населенного пункта Покровка (ВОТ Николаевской области) поражен пункт управления БпЛА десантно-штурмового полка врага