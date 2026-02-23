Генштаб подтвердил поражение в Крыму ракетного подразделения чф рф с "Бастионом" на вооружении
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил поражение ракетного дивизиона "Бастион" в Крыму. Также уничтожены склады боеприпасов и материально-технических средств, а также пункт управления БПЛА врага.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение района сосредоточения вражеского ракетного подразделения во временно оккупированном Крыму с БРК "Бастион" на вооружении, логистических объектов и пунктов управления противника на временно оккупированных территориях, пишет УНН.
Детали
"В рамках системной работы по снижению боевых возможностей государства-агрессора Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военным объектам и логистике российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении.
Так, 23 февраля на временно оккупированной территории АР Крым, поражен район сосредоточения ракетного дивизиона 15-й отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота рф (имеет на вооружении БРК "Бастион"). Зафиксированы поражения целей
Потери врага уточняются.
Также, в районе населенного пункта Нижняя Крынка (ВОТ Донецкой области), поражен склад боеприпасов российских захватчиков из состава группировки войск "Юг". Кроме того, в районе населенного пункта Великая Новоселка той же области, поражен склад материально-технических средств оккупантов. А в районе населенного пункта Покровка (ВОТ Николаевской области) поражен пункт управления БпЛА десантно-штурмового полка врага
Потери противника и окончательные масштабы нанесенного ущерба уточняются.
"Силы обороны Украины продолжают системно разрушать военную инфраструктуру оккупантов, лишая их возможностей для ведения наступательных действий. Продолжение следует! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
