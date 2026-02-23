$43.270.01
Единственный в Украине производитель крупнокалиберных патронов остановил работу после обысков. В Офисе Генпрокурора отреагировали
10:23 • 8398 просмотра
Комплексная реформа мобилизации в работе, а 90% отсрочек прошла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 9940 просмотра
Генштаб подтвердил поражение в Крыму ракетного подразделения чф рф с "Бастионом" на вооружении
07:26 • 21856 просмотра
Каллас не ожидает сегодня прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против рф на фоне заявлений Венгрии о блокировании
06:24 • 35295 просмотра
Зеленский считает, что путин уже начал Третью мировую войну
22 февраля, 19:57 • 37066 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
22 февраля, 19:22 • 58371 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20 • 51305 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36 • 50943 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 47396 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
Останки святого Франциска впервые за долгое время выставили на всеобщее обозрение в Италии
Папа Лев XIV призвал к немедленному прекращению огня и бомбардировок в Украине
ВСУ уничтожили 720 оккупантов за сутки на всех направлениях - Генштаб
Изменения движения поездов коснулись шести областей, часть рейсов заменили автобусами
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в Лувре
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делать
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 124359 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 173301 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Руслан Кравченко
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Село
Донецкая область
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в Лувре
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляже
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом Холландом
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях
Техника
MIM-104 Patriot
Социальная сеть
Отопление
9К720 Искандер

Генштаб подтвердил поражение в Крыму ракетного подразделения чф рф с "Бастионом" на вооружении

Киев • УНН

 • 9992 просмотра

Генштаб ВСУ подтвердил поражение ракетного дивизиона "Бастион" в Крыму. Также уничтожены склады боеприпасов и материально-технических средств, а также пункт управления БПЛА врага.

Генштаб подтвердил поражение в Крыму ракетного подразделения чф рф с "Бастионом" на вооружении

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение района сосредоточения вражеского ракетного подразделения во временно оккупированном Крыму с БРК "Бастион" на вооружении, логистических объектов и пунктов управления противника на временно оккупированных территориях, пишет УНН.

Детали

"В рамках системной работы по снижению боевых возможностей государства-агрессора Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военным объектам и логистике российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении.

Так, 23 февраля на временно оккупированной территории АР Крым, поражен район сосредоточения ракетного дивизиона 15-й отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота рф (имеет на вооружении БРК "Бастион"). Зафиксированы поражения целей

- сообщили в Генштабе.

Потери врага уточняются.

Также, в районе населенного пункта Нижняя Крынка (ВОТ Донецкой области), поражен склад боеприпасов российских захватчиков из состава группировки войск "Юг". Кроме того, в районе населенного пункта Великая Новоселка той же области, поражен склад материально-технических средств оккупантов. А в районе населенного пункта Покровка (ВОТ Николаевской области) поражен пункт управления БпЛА десантно-штурмового полка врага

- указали в Генштабе.

Потери противника и окончательные масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины продолжают системно разрушать военную инфраструктуру оккупантов, лишая их возможностей для ведения наступательных действий. Продолжение следует! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Война в Украине
Донецкая область
Николаевская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Крым