ВСУ уничтожили 720 оккупантов за сутки на всех направлениях - Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал свежую статистику потерь врага, согласно которой только за последние сутки ликвидировано 720 оккупантов. Кроме живой силы, значительный ущерб понесла российская артиллерия и подразделения беспилотной авиации, которые продолжают массово уничтожаться силами обороны. Об этом пишет УНН.

Детали

Украинские защитники за прошедшие 24 часа вывели из строя 40 артиллерийских систем, 13 бронированных машин и 2 танка. Также было перехвачено 33 крылатые ракеты и рекордные 1 765 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Существенные удары понесла логистика захватчиков – уничтожено 136 единиц автомобильной техники и автоцистерн. Общее количество утраченной врагом спецтехники и средств ПВО сейчас остается на уровне 4 073 и 1 304 единиц соответственно.

