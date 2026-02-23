ВСУ уничтожили 720 оккупантов за сутки на всех направлениях - Генштаб

$43.270.00
50.920.00
ukenru
22 февраля, 19:57 • 12167 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
22 февраля, 19:22 • 24700 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20 • 29203 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36 • 36270 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 35993 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 46611 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 52398 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 42114 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 68159 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 73888 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.2м/с
90%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Генпрокурор США поговорила с Трампом о вторжении и стрельбе в Мар-а-Лаго22 февраля, 19:13 • 7240 просмотра
В Мексике главу картеля Эль Менчо ликвидировали силы безопасности, в пяти штатах начались беспорядки22 февраля, 19:41 • 19057 просмотра
Посольство РФ в Южной Корее вывесило пропагандистский баннер и спровоцировало дипломатический скандал в Сеуле22 февраля, 21:44 • 8570 просмотра
Иран и РФ заключили секретное соглашение на полмиллиарда евро о поставках современных зенитных комплексов22 февраля, 21:59 • 4392 просмотра
Нью-Йорк ввел запрет на движение транспорта и отменил занятия из-за мощнейшей за десятилетие снежной бури23:24 • 11534 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 85893 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 95692 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 103182 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 115123 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 153211 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Папа Франциск
Илон Маск
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Львов
Иран
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 42099 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 43965 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 44002 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 35089 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 37571 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Золото

ВСУ уничтожили 720 оккупантов за сутки на всех направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 8 просмотра

За последние сутки ВСУ ликвидировали 720 оккупантов, 40 артсистем, 13 бронемашин и 2 танка. Перехвачено 33 крылатые ракеты и 1765 беспилотников.

ВСУ уничтожили 720 оккупантов за сутки на всех направлениях - Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал свежую статистику потерь врага, согласно которой только за последние сутки ликвидировано 720 оккупантов. Кроме живой силы, значительный ущерб понесла российская артиллерия и подразделения беспилотной авиации, которые продолжают массово уничтожаться силами обороны. Об этом пишет УНН.

Детали

Украинские защитники за прошедшие 24 часа вывели из строя 40 артиллерийских систем, 13 бронированных машин и 2 танка. Также было перехвачено 33 крылатые ракеты и рекордные 1 765 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Существенные удары понесла логистика захватчиков – уничтожено 136 единиц автомобильной техники и автоцистерн. Общее количество утраченной врагом спецтехники и средств ПВО сейчас остается на уровне 4 073 и 1 304 единиц соответственно. 

Зеленский поручил Минобороны усилить защиту от дронов в приграничных районах22.02.26, 22:20 • 3648 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Столкновения
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина