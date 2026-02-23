ВСУ уничтожили 720 оккупантов за сутки на всех направлениях - Генштаб
Киев • УНН
За последние сутки ВСУ ликвидировали 720 оккупантов, 40 артсистем, 13 бронемашин и 2 танка. Перехвачено 33 крылатые ракеты и 1765 беспилотников.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал свежую статистику потерь врага, согласно которой только за последние сутки ликвидировано 720 оккупантов. Кроме живой силы, значительный ущерб понесла российская артиллерия и подразделения беспилотной авиации, которые продолжают массово уничтожаться силами обороны. Об этом пишет УНН.
Детали
Украинские защитники за прошедшие 24 часа вывели из строя 40 артиллерийских систем, 13 бронированных машин и 2 танка. Также было перехвачено 33 крылатые ракеты и рекордные 1 765 беспилотников оперативно-тактического уровня.
Существенные удары понесла логистика захватчиков – уничтожено 136 единиц автомобильной техники и автоцистерн. Общее количество утраченной врагом спецтехники и средств ПВО сейчас остается на уровне 4 073 и 1 304 единиц соответственно.
