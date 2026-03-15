Нефть продолжит дорожать из-за угрозы ударов по энергетической инфраструктуре Персидского залива - Reuters
Цены на нефть растут из-за возможных атак на энергообъекты Ближнего Востока и блокирования Ормузского пролива. Фьючерсы Brent и WTI достигли пика 2022 года.
Мировые цены на нефть могут продолжить расти в начале новой недели из-за эскалации войны между США, Израилем и Ираном. Аналитики предупреждают, что рынок реагирует на риски ударов по ключевой энергетической инфраструктуре Ближнего Востока. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Одним из главных факторов остается фактическая блокировка Ормузского пролива – стратегического маршрута, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. Из-за этого фьючерсы на нефть Brent и американскую WTI уже подскочили более чем на 40% с начала месяца и достигли самых высоких уровней с 2022 года.
Рынок боится новых атак
Напряжение усилилось после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил новыми ударами по иранскому нефтяному узлу на острове Харг. В ответ Тегеран заявил о готовности к дальнейшим ответным шагам.
Эксперты отмечают, что дальнейшая эскалация может поставить под угрозу важные энергетические объекты региона. Среди наиболее уязвимых называют нефтяные терминалы и перерабатывающие заводы в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, что может еще сильнее ограничить глобальные поставки.
