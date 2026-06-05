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Враг совершил 215 атак и запустил более 5,8 тыс. дронов - Генштаб о ситуации на фронте

Киев • УНН

 • 354 просмотра

За сутки произошло 215 боев, враг выпустил более 5800 дронов и 188 авиабомб. Наибольшая активность оккупантов зафиксирована на Покровском направлении.

Враг совершил 215 атак и запустил более 5,8 тыс. дронов - Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала этих суток на фронте произошло 215 боевых столкновений. Враг запустил более 5,8 тыс. дронов и сбросил 188 управляемых авиабомб, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес ракетный удар, применив одну ракету, и совершил 64 авиационных удара, сбросил 188 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5833 дрона-камикадзе и совершил 2160 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения. Противник нанес один авиаудар, сбросив одну КАБ, совершил 54 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Старицы и в направлении Охримовки, Колодязного. Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении сегодня враг два раза атаковал позиции Сил обороны в сторону населенного пункта Купянск.

На Лиманском направлении украинские воины отражали 20 попыток захватчиков продвинуться в районах Новоселовки, Заречного, Дробышево и в сторону Лимана, Озерного. Одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили семь попыток захватчиков идти вперед вблизи Закитного и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка. Еще два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении враг предпринял две попытки вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе населенных пунктов Никифоровка и Часов Яр.

Силы обороны отразили 11 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Иванополье, Бересток, Русин Яр и в сторону населенных пунктов Ильиновка, Кучеров Яр. Два боестолкновения продолжаются. 

На Покровском направлении враг совершил 23 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Котлино, Гришино, Удачное, Новониколаевка, Муравка и в сторону населенных пунктов Дорожное, Новоалександровка.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 46 оккупантов и 14 - ранено; уничтожено пять единиц автомобильной и две единицы специальной техники врага и склад боеприпасов врага. Повреждены три артиллерийские системы, четыре единицы автомобильной техники, 28 укрытий личного состава и один пункт управления БпЛА противника. Уничтожено или подавлено 279 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении наши защитники остановили 10 вражеских атак в районах Сичневого, Зеленого Гая, Александрограда, Тернового и в сторону Вороного. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Гуляйпольском направлении произошло 28 атак оккупантов в районах Прилук, Злагоды, Железнодорожного и в сторону Доброполья, Горького, Гуляйпольского, Цветкового, Староукраинки, Чаривного. Еще два боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Степное.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили атаку в сторону Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Потери РФ за сутки: ликвидировано 1550 оккупантов и более 2000 беспилотников05.06.26, 07:44 • 3952 просмотра

Антонина Туманова

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