За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 161 боевое столкновение, треть из которых пришлась на Покровское направление. Украинские войска отбили многочисленные атаки врага на различных участках фронта.
С начала суток произошло 135 боевых столкновений. Наиболее горячо на Покровском направлении, где враг 51 раз пытался прорвать оборону ВСУ.
В Волчанске 64-летний мужчина получил тяжелые ранения в результате сброса взрывчатки с дрона. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован.
В результате российских обстрелов Харьковской области ракетами, КАБами и дронами погиб человек, 8 ранены. В Высоком ракета попала в здание, в Токаревке погиб мужчина.
В течение суток зафиксировано 159 боевых столкновений, треть из которых – на Покровском направлении. Силы обороны поразили районы сосредоточения живой силы и техники оккупантов.
В Белом Колодезе FPV-дрон преследовал авто патрульных. Полицейские успели выпрыгнуть из машины до удара, но получили контузии. Открыто уголовное производство.
В результате обстрелов Константиновки Донецкой области погиб человек, двое ранены, среди них 9-летняя девочка. В городе повреждены дома, админздания и магазин.
В результате обстрелов Купянска повреждены многоэтажка и частные дома, есть раненые. Богодуховский район страдал от ударов КАБов и FPV-дронов, повреждены дома, есть пострадавшая.
6 апреля на фронте произошло 135 боевых столкновений, самая горячая ситуация на Покровском, Лиманском, Торецком и Курском направлениях. Враг нанес 63 авиаудара и задействовал 718 дронов.
Российская авиация нанесла четыре удара КАБами по Золочевской громаде на Харьковщине. Поврежден частный дом и хозяйственные постройки, пострадала 67-летняя женщина.
МИД Украины призвал мир усилить давление на москву, чтобы остановить террористические атаки. Россия ответила на предложения США новыми ракетами и дронами.
В результате попадания КАБа в 9-этажный дом в Купянске два человека получили ранения. Произошел пожар на площади 100 м.кв., повреждены балконы и квартиры.
российские пропагандисты распространяют фейки об использовании Украиной химического оружия в курской области. Цель таких действий рф – дискредитация Украины и создание информационного алиби.
В течение суток произошло 191 боевое столкновение, наибольшая активность врага на Покровском направлении, где зафиксировано 69 штурмов. ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и уничтожили 10 танков.
россия начала активно применять сбросы с ядовитыми веществами на Купянском направлении. В ЦПД подчеркнули, что рф нарушает все правила ведения войны.
В Харьковской области бойцы ВСУ дронами уничтожили танк Т-90М оккупантов, также поразили еще один танк. Экипажи полка "Ахиллес" уничтожили вражескую технику в районах Купянска и Двуречной.
Ночью Харьков подвергся массированному обстрелу БПЛА, что повлекло за собой масштабные пожары на гражданском предприятии. В Купянске в результате обстрелов повреждены жилые дома и автомобили, есть раненые.
За прошедшие сутки на фронте произошло 171 боевое столкновение, больше всего на Покровском направлении. Враг активно атаковал на Курщине и Лиманском направлении, нанеся ракетные и авиационные удары.
30 марта россияне сбросили управляемую авиабомбу на Купянск, Харьковская область. Повреждено много зданий, есть пострадавшая, под завалами могут быть люди.
россия снова атаковала Купянск, ранены двое гражданских. В результате вражеских ударов загорелся дом и хозяйственная постройка, также поврежден жилой дом.
29 марта на российско-украинском фронте зафиксировано 183 боестолкновения, на Покровском направлении враг 73 раза атаковал позиции ВСУ. За сутки ликвидировано 1740 оккупантов.
Российские войска снова обстреляли Купянск, повредив частный дом, гараж и хозяйственные постройки. Также под ударом оказались Золочев, Светличное и Боровая, есть пострадавшие.
28 марта россияне атаковали Купянск в Харьковской области. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, три человека получили ранения в результате обстрелов.
За прошедшие сутки на фронте произошло 224 боя, треть из них – на Покровском направлении. ВСУ отбили атаки и нанесли значительные потери врагу, уничтожив личный состав и технику.
ВСУ дают отпор попыткам противника продвинуться. Россияне нанесли 76 авиационных ударов, задействовали 794 дрона-камикадзе и совершили 4749 обстрелов.
В течение суток на фронте произошло 118 боестолкновений, 50 из них на Покровском направлении. россияне нанесли 59 авиаударов и использовали более 1000 дронов-камикадзе.
За прошедшие сутки на фронте произошло 147 боев, враг активно использовал авиацию и дроны-камикадзе. ВСУ поразили 17 районов сосредоточения войск РФ.
В течение суток 20 марта произошло 156 боевых столкновений. Наибольшая активность оккупантов на Покровском направлении, где враг совершил 51 наступательное действие.
Российская авиация всю ночь наносила удары по Купянску, выпустив более 30 КАБов по центральной части города. В результате атаки один человек погиб, трое получили ранения.
19 марта российские войска обстреляли Купянск. В результате попадания КАБ погиб 51-летний мужчина, а 54-летняя женщина получила ранения и была госпитализирована.