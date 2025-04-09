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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29382 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С начала суток произошло 135 боевых столкновений. Наиболее горячо на Покровском направлении, где враг 51 раз пытался прорвать оборону ВСУ.

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В Волчанске в результате сброса взрывчатки россиянами тяжелые ранения получил мужчина

В Волчанске 64-летний мужчина получил тяжелые ранения в результате сброса взрывчатки с дрона. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован.

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россия ударила баллистикой и КАБами по Харьковской области: есть погибшие и раненые

В результате российских обстрелов Харьковской области ракетами, КАБами и дронами погиб человек, 8 ранены. В Высоком ракета попала в здание, в Токаревке погиб мужчина.

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В Харьковской области дрон атаковал полицейских, есть пострадавшие

В Белом Колодезе FPV-дрон преследовал авто патрульных. Полицейские успели выпрыгнуть из машины до удара, но получили контузии. Открыто уголовное производство.

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В результате обстрелов Константиновки Донецкой области погиб человек, двое ранены, среди них 9-летняя девочка. В городе повреждены дома, админздания и магазин.

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Купянск с утра обстреливает враг: двое пострадавших

В результате обстрелов Купянска повреждены многоэтажка и частные дома, есть раненые. Богодуховский район страдал от ударов КАБов и FPV-дронов, повреждены дома, есть пострадавшая.

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Самое горячее на Покровском направлении: за сутки на фронте произошло 135 боестолкновений

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Ряд населенных пунктов Харьковщины, в частности Золочев, были атакованы КАБами рф: есть пострадавшая

Российская авиация нанесла четыре удара КАБами по Золочевской громаде на Харьковщине. Поврежден частный дом и хозяйственные постройки, пострадала 67-летняя женщина.

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"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

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В Купянске вражеский КАБ попал в многоэтажку: есть раненые

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Генштаб о ситуации на фронте: оккупанты совершили 69 штурмов на Покровском направлении

В течение суток произошло 191 боевое столкновение, наибольшая активность врага на Покровском направлении, где зафиксировано 69 штурмов. ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и уничтожили 10 танков.

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россияне используют ядовитые вещества на Купянском направлении - ЦПД

россия начала активно применять сбросы с ядовитыми веществами на Купянском направлении. В ЦПД подчеркнули, что рф нарушает все правила ведения войны.

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Бойцы ВСУ показали эффектное уничтожение дронами российского танка Т-90М в Харьковской области

В Харьковской области бойцы ВСУ дронами уничтожили танк Т-90М оккупантов, также поразили еще один танк. Экипажи полка "Ахиллес" уничтожили вражескую технику в районах Купянска и Двуречной.

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Пожар на предприятии и трое пострадавших: показали последствия массированной атаки рф дронами на Харьков

Ночью Харьков подвергся массированному обстрелу БПЛА, что повлекло за собой масштабные пожары на гражданском предприятии. В Купянске в результате обстрелов повреждены жилые дома и автомобили, есть раненые.

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Более половины боев - на двух направлениях: карта боевых действий от Генштаба

За прошедшие сутки на фронте произошло 171 боевое столкновение, больше всего на Покровском направлении. Враг активно атаковал на Курщине и Лиманском направлении, нанеся ракетные и авиационные удары.

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Враг ударил КАБом по Купянску: пострадала женщина, разрушены жилые дома

30 марта россияне сбросили управляемую авиабомбу на Купянск, Харьковская область. Повреждено много зданий, есть пострадавшая, под завалами могут быть люди.

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Купянск под обстрелами: ранены женщина и мужчина, поврежден дом

россия снова атаковала Купянск, ранены двое гражданских. В результате вражеских ударов загорелся дом и хозяйственная постройка, также поврежден жилой дом.

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На Покровском направлении ВСУ отбили 73 атаки оккупантов: Генштаб обнародовал карты боевых действий

29 марта на российско-украинском фронте зафиксировано 183 боестолкновения, на Покровском направлении враг 73 раза атаковал позиции ВСУ. За сутки ликвидировано 1740 оккупантов.

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Российские захватчики нанесли очередной удар по Купянску - есть разрушения

Российские войска снова обстреляли Купянск, повредив частный дом, гараж и хозяйственные постройки. Также под ударом оказались Золочев, Светличное и Боровая, есть пострадавшие.

Общество • 28 марта, 17:28 • 36907 просмотра

Оккупанты обстреляли Купянск: есть пострадавшие и разрушения

28 марта россияне атаковали Купянск в Харьковской области. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, три человека получили ранения в результате обстрелов.

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Более трети боев - на Покровском направлении: карта от Генштаба

За прошедшие сутки на фронте произошло 224 боя, треть из них – на Покровском направлении. ВСУ отбили атаки и нанесли значительные потери врагу, уничтожив личный состав и технику.

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На фронте 138 боестолкновений: враг нанес 76 авиаударов и задействовал 794 дрона

ВСУ дают отпор попыткам противника продвинуться. Россияне нанесли 76 авиационных ударов, задействовали 794 дрона-камикадзе и совершили 4749 обстрелов.

Война • 24 марта, 20:36 • 11443 просмотра

Бои на фронте: 118 столкновений, Покровское направление – самая горячая точка

В течение суток на фронте произошло 118 боестолкновений, 50 из них на Покровском направлении. россияне нанесли 59 авиаударов и использовали более 1000 дронов-камикадзе.

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Армия рф давит на нескольких направлениях: Генштаб обнародовал карты боевых действий

За прошедшие сутки на фронте произошло 147 боев, враг активно использовал авиацию и дроны-камикадзе. ВСУ поразили 17 районов сосредоточения войск РФ.

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156 боевых столкновений в сутки: ВСУ сдерживают наступление врага на нескольких направлениях

В течение суток 20 марта произошло 156 боевых столкновений. Наибольшая активность оккупантов на Покровском направлении, где враг совершил 51 наступательное действие.

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россияне за ночь выпустили по Купянску более 30 КАБов: есть погибший и 3 раненых

Российская авиация всю ночь наносила удары по Купянску, выпустив более 30 КАБов по центральной части города. В результате атаки один человек погиб, трое получили ранения.

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В Купянске авиаударом россиян убит мужчина, ранена женщина

19 марта российские войска обстреляли Купянск. В результате попадания КАБ погиб 51-летний мужчина, а 54-летняя женщина получила ранения и была госпитализирована.

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