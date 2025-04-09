россияне за ночь выпустили по Купянску более 30 КАБов: есть погибший и 3 раненых

Российская авиация всю ночь наносила удары по Купянску, выпустив более 30 КАБов по центральной части города. В результате атаки один человек погиб, трое получили ранения.