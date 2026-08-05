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Произошло более 210 боестолкновений, противник запустил 6,6 тыс. дронов — Генштаб о ситуации на фронте

Киев • УНН

 • 3377 просмотра

За сутки на фронте произошло 216 боевых столкновений. Противник применил 28 ракет, 199 КАБов и 6631 дрон-камикадзе.

Произошло более 210 боестолкновений, противник запустил 6,6 тыс. дронов — Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала этих суток на фронте произошло 216 боевых столкновений. Враг запустил 6,6 тыс. дронов и сбросил 199 управляемых авиационных бомб, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Агрессор нанес один ракетный удар, применил 28 ракет, совершил 52 авиационных удара с применением 199 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6631 дрон-камикадзе и осуществил 2324 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло шесть боестолкновений, два из которых продолжаются до сих пор, враг совершил 58 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Волчанск и в направлении населенного пункта Хатнее. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении произошло девять наступательных действий врага в направлении населенных пунктов Купянск, Кондрашовка, Новоосиново, Шийковка. Одно боестолкновение продолжается.

Шесть попыток захватчиков продвинуться вперед отражали на Лиманском направлении в направлении населенных пунктов Новоселовка, Лиман, Диброва. 

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 14 попыток захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Резниковка и в направлении Пискуновки и Рай-Александровки. 

На Краматорском направлении российские захватчики осуществили две атаки в районе Никифоровки и в направлении Юрковки. 

На Константиновском направлении Силы обороны отражали 22 вражеских штурма в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Степановка, Торецкое, Софиевка и в направлении Новопавловки и Нового Шахового. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

Двадцать две атаки враг осуществил на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Дорожное, Котлино, Удачное и в направлении населенных пунктов Белицкое, Новый Донбасс, Шевченко, Васильевка, Сергеевка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор. 

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидированы 43 оккупанта, 3 — ранены; уничтожены три артиллерийские системы, одна единица специальной техники, четыре укрытия личного состава противника. Повреждены одна артиллерийская система и 36 укрытий личного состава противника. Уничтожены или подавлены 300 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отражали 10 вражеских атак в направлении населенных пунктов Доброполье, Цветковое, Горькое, Староукраинка и в районах населенных пунктов Даниловка, Чаривное, Новоселовка. Два боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении наши защитники отражали три попытки противника продвинуться вперед в направлении населенных пунктов Малая Токмачка и Павловка.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

российские войска за сутки потеряли более 1200 солдат и почти 1800 БПЛА04.08.26, 07:44 • 8724 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Покровск
Славянск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Гуляйполе
Константиновка
Краматорск
Купянск