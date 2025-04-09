В результате массированной атаки дронов на Краматорск ранены 11-летняя девочка, ее мать и бабушка. На месте работают службы для ликвидации последствий обстрела.
С начала суток произошло 135 боевых столкновений. Наиболее горячо на Покровском направлении, где враг 51 раз пытался прорвать оборону ВСУ.
В течение суток зафиксировано 159 боевых столкновений, треть из которых – на Покровском направлении. Силы обороны поразили районы сосредоточения живой силы и техники оккупантов.
С начала суток на фронте произошло 112 боевых столкновений. Наиболее напряженная ситуация наблюдается на Покровском направлении, где враг предпринял 46 попыток прорыва обороны.
В течение суток зафиксировано 116 боевых столкновений. Враг нанес 79 авиационных ударов и привлек 966 дронов-камикадзе, обстреляв позиции и населенные пункты.
В течение суток произошло 191 боевое столкновение, наибольшая активность врага на Покровском направлении, где зафиксировано 69 штурмов. ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и уничтожили 10 танков.
ГБР прекратило незаконную добычу угля вблизи шахты Свято-Покровская. Частная компания получила лицензию, но незаконная добыча нанесла ущерб государству на 5 млрд грн.
ВСУ дают отпор попыткам противника продвинуться. Россияне нанесли 76 авиационных ударов, задействовали 794 дрона-камикадзе и совершили 4749 обстрелов.
В течение суток на фронте произошло 118 боестолкновений, 50 из них на Покровском направлении. россияне нанесли 59 авиаударов и использовали более 1000 дронов-камикадзе.
В результате российских атак в Донецкой области погибли три человека, еще четверо получили ранения. Полиция зафиксировала более 4 тысяч вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору.
Российская армия нанесла удар по Покровску. В результате атаки три человека погибли, еще один получил ранения. В Краматорске также есть раненый, а в Разливе два человека пострадали от FPV-дрона.
Российские войска дважды обстреляли Краматорск, сначала ударили по центру города, а затем дроном по парамедикам и экипажу "Белый ангел", которые оказывали помощь раненым. Есть пострадавшие среди гражданских.
Россияне дважды обстреляли Краматорск, ранены четыре человека, среди них 90-летняя женщина в крайне тяжелом состоянии. Повреждены жилые дома и образовательные учреждения.
Краматорск подвергся вражескому удару. По предварительной информации, есть пострадавшие. Последствия выясняются.
Российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ на нескольких направлениях, в частности возле Волчанска, Часового Яра и Константинополя. Украинские воины держат оборону.
Российские войска совершили 98 атак на разных направлениях фронта, больше всего – 31 – на Покровском. Украинские защитники отбивают штурмы и наносят значительные потери оккупантам.
На Покровском направлении произошло 25 боев, на Лиманском - 17. Больше всего авиаударов враг нанес на Курском направлении, сбросив 25 управляемых бомб.
В течение суток произошло 259 боевых столкновений. РФ нанесла 2 ракетных и 74 авиаудара, совершила более 5000 обстрелов, задействовала 2285 дронов-камикадзе.
За сутки зафиксировано 244 боевых столкновения, больше всего на Покровском направлении - 54 штурмовых действия. Окупанты нанесли 49 авиаударов и применили более 700 дронов-камикадзе.
Российская армия осуществила массированную атаку дронами на Одессу поздно вечером 10 марта. В результате атаки произошли пожары в частном доме, на складе детских игрушек и в резервуаре с топливом.
Вечером 10 марта оккупанты осуществили очередной обстрел Краматорска. По предварительным данным, под удар попала гражданская инфраструктура города.
Российские войска совершили 109 попыток атак на различных направлениях, больше всего на Торецком и Покровском. Противник нанес 60 авиаударов и выпустил 1240 дронов-камикадзе по позициям ВСУ.
За минувшие сутки зафиксировано 101 боевое столкновение, противник нанес 56 авиаударов и совершил более 5100 обстрелов. Наибольшая активность наблюдалась на Покровском направлении, где отражена 21 вражеская атака.
За сутки произошло 72 боевых столкновения, наибольшая активность на Покровском и Торецком направлениях. Противник нанес авиаудары по нескольким населенным пунктам, украинские силы успешно отражают атаки.
В Днепровском районе Херсона российский беспилотник атаковал маршрутный автобус на остановке. В результате удара один человек погиб, шестеро получили ранения, среди них трое с минно-взрывными травмами.
Оккупанты сбросили ФАБ-250 с модулем УМПК на жилой квартал Краматорска, погиб 18-летний парень, двое раненых. За сутки россияне совершили 23 обстрела населенных пунктов Донецкой области.
За последние сутки зимы на фронте произошло 91 боевое столкновение, противник нанес 100 авиаударов и более 5600 обстрелов. ВСУ поразили 11 районов сосредоточения врага, три артсистемы и склад боеприпасов.
За минувшие сутки произошло 83 боевых столкновения между ВСУ и российскими войсками. Самые активные бои продолжаются на Покровском направлении, где враг совершил 26 атак, а украинские воины уничтожили 169 оккупантов.
В реке Бычок в Краматорске зафиксировано повышение уровня воды, что привело к подтоплению трех придомовых участков. Спасатели ГСЧС проводят контролируемое снижение уровня воды, нормализация ожидается в течение 1-2 суток.
За сутки произошло 88 боевых столкновений вдоль линии фронта, больше всего на Покровском направлении - 35 атак. Враг активно применяет авиацию и управляемые бомбы по населенным пунктам.