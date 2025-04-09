Краматорск

Захватчики снова ударили дроном по маршрутному автобусу в Херсоне: есть жертвы

В Днепровском районе Херсона российский беспилотник атаковал маршрутный автобус на остановке. В результате удара один человек погиб, шестеро получили ранения, среди них трое с минно-взрывными травмами.