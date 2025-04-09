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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29374 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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16:38 • 44409 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Краматорске из-за ночной атаки дронов ранен ребенок и две женщины

В результате массированной атаки дронов на Краматорск ранены 11-летняя девочка, ее мать и бабушка. На месте работают службы для ликвидации последствий обстрела.

Общество • 8 апреля, 22:14 • 4380 просмотра

Генштаб о ситуации на фронте: произошло 135 боевых столкновений, самое горячее на Покровском направлении

С начала суток произошло 135 боевых столкновений. Наиболее горячо на Покровском направлении, где враг 51 раз пытался прорвать оборону ВСУ.

Война • 8 апреля, 19:48 • 4024 просмотра

Больше всего боев - на Покровском направлении: карта от Генштаба

В течение суток зафиксировано 159 боевых столкновений, треть из которых – на Покровском направлении. Силы обороны поразили районы сосредоточения живой силы и техники оккупантов.

Война • 8 апреля, 05:59 • 4280 просмотра

С начала суток на фронте произошло 112 столкновений - в Генштабе назвали самые горячие направления

С начала суток на фронте произошло 112 боевых столкновений. Наиболее напряженная ситуация наблюдается на Покровском направлении, где враг предпринял 46 попыток прорыва обороны.

Война • 5 апреля, 14:25 • 14718 просмотра

На Лиманском и Покровском направлении произошло больше всего боев - Генштаб ВСУ

В течение суток зафиксировано 116 боевых столкновений. Враг нанес 79 авиационных ударов и привлек 966 дронов-камикадзе, обстреляв позиции и населенные пункты.

Война • 4 апреля, 20:18 • 6783 просмотра

Генштаб о ситуации на фронте: оккупанты совершили 69 штурмов на Покровском направлении

В течение суток произошло 191 боевое столкновение, наибольшая активность врага на Покровском направлении, где зафиксировано 69 штурмов. ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и уничтожили 10 танков.

Война • 2 апреля, 19:58 • 10166 просмотра

Нанесли ущерб государству более чем на 5 млрд гривен: на шахте Донбасса прекратили незаконную добычу угля

ГБР прекратило незаконную добычу угля вблизи шахты Свято-Покровская. Частная компания получила лицензию, но незаконная добыча нанесла ущерб государству на 5 млрд грн.

Экономика • 1 апреля, 14:10 • 32424 просмотра

На фронте 138 боестолкновений: враг нанес 76 авиаударов и задействовал 794 дрона

ВСУ дают отпор попыткам противника продвинуться. Россияне нанесли 76 авиационных ударов, задействовали 794 дрона-камикадзе и совершили 4749 обстрелов.

Война • 24 марта, 20:36 • 11447 просмотра

Бои на фронте: 118 столкновений, Покровское направление – самая горячая точка

В течение суток на фронте произошло 118 боестолкновений, 50 из них на Покровском направлении. россияне нанесли 59 авиаударов и использовали более 1000 дронов-камикадзе.

Война • 23 марта, 21:16 • 37837 просмотра

Последствия российских атак в Донецкой области: 3 человека погибли, четверо получили ранения

В результате российских атак в Донецкой области погибли три человека, еще четверо получили ранения. Полиция зафиксировала более 4 тысяч вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору.

Общество • 23 марта, 11:16 • 88641 просмотра

Оккупанты ударили по Покровску: трое погибших, один раненый

Российская армия нанесла удар по Покровску. В результате атаки три человека погибли, еще один получил ранения. В Краматорске также есть раненый, а в Разливе два человека пострадали от FPV-дрона.

Война • 22 марта, 17:03 • 17866 просмотра

Двойной обстрел Краматорска: оккупанты ударили по парамедикам и "белым ангелам"

Российские войска дважды обстреляли Краматорск, сначала ударили по центру города, а затем дроном по парамедикам и экипажу "Белый ангел", которые оказывали помощь раненым. Есть пострадавшие среди гражданских.

Война • 20 марта, 17:24 • 25649 просмотра

Россияне нанесли удар по образовательным учреждениям Краматорска, есть пострадавшие

Россияне дважды обстреляли Краматорск, ранены четыре человека, среди них 90-летняя женщина в крайне тяжелом состоянии. Повреждены жилые дома и образовательные учреждения.

Война • 20 марта, 16:48 • 17840 просмотра

Краматорск подвергся удару рф, предварительно, есть пострадавшие - ГВА

Краматорск подвергся вражескому удару. По предварительной информации, есть пострадавшие. Последствия выясняются.

Война • 20 марта, 10:52 • 14663 просмотра

Войска рф пытались прорвать оборону в районе Константинополя и Привольного - ОСУВ "Хортица"

Российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ на нескольких направлениях, в частности возле Волчанска, Часового Яра и Константинополя. Украинские воины держат оборону.

Война • 18 марта, 09:24 • 54405 просмотра

98 боевых столкновений на фронте: самое горячее на Покровском направлении

Российские войска совершили 98 атак на разных направлениях фронта, больше всего – 31 – на Покровском. Украинские защитники отбивают штурмы и наносят значительные потери оккупантам.

Война • 17 марта, 14:59 • 61295 просмотра

90 боев на фронте: самое горячее на Покровском и Лиманском направлениях

На Покровском направлении произошло 25 боев, на Лиманском - 17. Больше всего авиаударов враг нанес на Курском направлении, сбросив 25 управляемых бомб.

Война • 14 марта, 17:43 • 20415 просмотра

259 боевых столкновений за сутки: где горячее всего - карта Генштаба

В течение суток произошло 259 боевых столкновений. РФ нанесла 2 ракетных и 74 авиаудара, совершила более 5000 обстрелов, задействовала 2285 дронов-камикадзе.

Война • 12 марта, 06:59 • 25885 просмотра

Более 240 боевых столкновений на фронте: где оккупанты наиболее активно атакуют

За сутки зафиксировано 244 боевых столкновения, больше всего на Покровском направлении - 54 штурмовых действия. Окупанты нанесли 49 авиаударов и применили более 700 дронов-камикадзе.

Война • 11 марта, 21:13 • 20201 просмотра

рф атаковала Одессу: пожары на складе и в жилом доме

Российская армия осуществила массированную атаку дронами на Одессу поздно вечером 10 марта. В результате атаки произошли пожары в частном доме, на складе детских игрушек и в резервуаре с топливом.

Война • 10 марта, 22:41 • 72263 просмотра

российские войска нанесли удар по Краматорску

Вечером 10 марта оккупанты осуществили очередной обстрел Краматорска. По предварительным данным, под удар попала гражданская инфраструктура города.

Война • 10 марта, 22:16 • 22595 просмотра

109 боевых столкновений за сутки: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ

Российские войска совершили 109 попыток атак на различных направлениях, больше всего на Торецком и Покровском. Противник нанес 60 авиаударов и выпустил 1240 дронов-камикадзе по позициям ВСУ.

Война • 7 марта, 20:19 • 26696 просмотра

На фронте 101 боевое столкновение за сутки: карта от Генштаба

За минувшие сутки зафиксировано 101 боевое столкновение, противник нанес 56 авиаударов и совершил более 5100 обстрелов. Наибольшая активность наблюдалась на Покровском направлении, где отражена 21 вражеская атака.

Война • 4 марта, 06:19 • 25449 просмотра

На фронте более 70 боевых столкновений за сутки: высокая активность на Покровском и Торецком направлениях - Генштаб

За сутки произошло 72 боевых столкновения, наибольшая активность на Покровском и Торецком направлениях. Противник нанес авиаудары по нескольким населенным пунктам, украинские силы успешно отражают атаки.

Война • 2 марта, 16:31 • 32865 просмотра

Захватчики снова ударили дроном по маршрутному автобусу в Херсоне: есть жертвы

В Днепровском районе Херсона российский беспилотник атаковал маршрутный автобус на остановке. В результате удара один человек погиб, шестеро получили ранения, среди них трое с минно-взрывными травмами.

Общество • 2 марта, 11:28 • 40263 просмотра

Захватчики сбросили ФАБ на жилой квартал Краматорска, погиб 18-летний парень: детали по обстрелам Донетчины за сутки

Оккупанты сбросили ФАБ-250 с модулем УМПК на жилой квартал Краматорска, погиб 18-летний парень, двое раненых. За сутки россияне совершили 23 обстрела населенных пунктов Донецкой области.

Общество • 2 марта, 09:12 • 48204 просмотра

Сложная ситуация на фронте: украинские военные сдержали более 90 штурмов врага

За последние сутки зимы на фронте произошло 91 боевое столкновение, противник нанес 100 авиаударов и более 5600 обстрелов. ВСУ поразили 11 районов сосредоточения врага, три артсистемы и склад боеприпасов.

Война • 1 марта, 07:02 • 52110 просмотра

83 боевых столкновения за сутки: оккупанты массово атакуют на Покровском направлении

За минувшие сутки произошло 83 боевых столкновения между ВСУ и российскими войсками. Самые активные бои продолжаются на Покровском направлении, где враг совершил 26 атак, а украинские воины уничтожили 169 оккупантов.

Война • 28 февраля, 20:49 • 32017 просмотра

В Краматорске - паводок: уже есть подтопления

В реке Бычок в Краматорске зафиксировано повышение уровня воды, что привело к подтоплению трех придомовых участков. Спасатели ГСЧС проводят контролируемое снижение уровня воды, нормализация ожидается в течение 1-2 суток.

Общество • 28 февраля, 12:02 • 26501 просмотра

88 боевых столкновений на фронте: где оккупанты больше всего атакуют и что применяют

За сутки произошло 88 боевых столкновений вдоль линии фронта, больше всего на Покровском направлении - 35 атак. Враг активно применяет авиацию и управляемые бомбы по населенным пунктам.

Война • 27 февраля, 14:51 • 23505 просмотра