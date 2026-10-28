Двое российских контрактников сбежали с фронта и хотели пробраться в Киев - их задержала СБУ

В Украине задержали двух боевиков рф, которые сбежали с фронта и под видом гражданских пытались пробраться в Киев. Об этом сообщили в СБУ 28 октября, пишет УНН.

Контрразведка Службы безопасности задержала на прифронтовой территории Донецкой области двух контрактников 291-го мотострелкового полка Южного военного округа рф. Оба были переодеты в гражданскую одежду и двигались в направлении Киева на машине, которую остановили автостопом. Сотрудники СБУ задержали их на блокпосту при въезде в Днепропетровскую область - сообщили в СБУ.

По данным спецслужбы, "у одного из фигурантов на шее обнаружили жетон военнослужащего российской армии". "По имеющимся данным, рашисты надеялись доехать до столицы нашего государства, где у одного из них проживают родственники, и "залечь на дно"", - говорится в сообщении.

Как выяснило расследование, "одним из задержанных оказался дважды судимый за убийство житель временно оккупированного Довжанска в Луганской области, который с 2016 года воюет на стороне врага против Сил обороны". "После начала полномасштабной войны рецидивист участвовал в боях под Бахмутом в качестве помощника наводчика противотанкового ракетного комплекса", - указали в спецслужбе.

"Еще один фигурант – гражданин россии, который заключил контракт с минобороны страны-агрессора, когда отбывал тюремное наказание за убийство", - отметили в СБУ.

Согласно материалам дела, "недавно обоих боевиков отправили на штурм позиций украинских войск на Краматорском направлении, где они впоследствии сбежали с линии боевого столкновения и проникли в поселок в "серой" зоне". "Там они переоделись в гражданскую одежду, которую нашли в заброшенном доме, закопали в этом жилище форменную одежду, табельное оружие армии рф и пешком отправились в направлении райцентра. По дороге в город они остановили автомобиль, владелец которого согласился подвезти фигурантов до Днепра, откуда они планировали доехать до Киева", - рассказали в СБУ.

Но их план провалился – обоих злоумышленников задержали в районе административной границы прифронтовой области.

Следователи Службы безопасности сообщили вражескому пособнику из Луганской области о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Продолжается расследование для выяснения всех обстоятельств преступления. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Его сообщник – гражданин рф – в настоящее время содержится как военнопленный, сообщили в СБУ.

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