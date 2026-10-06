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Сливал РФ данные о Силах обороны в Харьковской области: СБУ задержала военнослужащего ВСУ

Киев • УНН

 • 508 просмотра

Военнослужащий передавал РФ данные о подразделениях ВСУ на Волчанском направлении. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Сливал РФ данные о Силах обороны в Харьковской области: СБУ задержала военнослужащего ВСУ

Военная контрразведка СБУ задержала российского информатора в Харьковской области. Фигурантом оказался военнослужащий Вооружённых сил Украины, которого россияне завербовали через сайты знакомств и который сливал оккупантам информацию о защитниках Харьковской области. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передаёт УНН.

Детали

По данным следствия, задержанным оказался завербованный россиянами мобилизованный из Днепропетровской области, который проходил службу на должности помощника оператора БПЛА.

Оккупанты завербовали его через фейковый аккаунт виртуальной девушки, от имени которой выведывали нужную им информацию. Он передавал врагу данные о своём разведывательном батальоне и смежных подразделениях ВСУ на Волчанском направлении, которые воюют всего в 10 км от линии боевого столкновения

 - сообщили в СБУ.

После задержания у него изъяли смартфон с доказательствами работы на врага. Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, совершённое в условиях военного положения).

В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Также решается вопрос о возможной дополнительной квалификации его преступных действий как государственной измены.

Напомним

Военная контрразведка СБУ разоблачила корректировщика ФСБ. Им, по данным правоохранителей, оказался завербованный врагом житель Львовской области, который работал на производстве беспилотных систем Сил обороны на западе Украины.

Евгений Устименко

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