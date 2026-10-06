Зливав рф дані про Сили оборони на Харківщині: СБУ затримала військового ЗСУ
Київ • УНН
Військовий передавав РФ дані про підрозділи ЗСУ на Вовчанському напрямку. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.
Військова контррозвідка СБУ затримала російського інформатора на Харківщині. Фігурантом виявився військовий Збройних сил України, якого росіяни завербували через сайти знайомств і який зливав окупантам інформацію про оборонців Харківщини. Про це повідомив пресцентр Служби безпеки України, передає УНН.
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За даними слідства, затриманим виявився завербований росіянами мобілізований з Дніпропетровської області, який проходив службу на посаді помічника оператора БПЛА.
Окупанти завербували його через фейковий акаунт віртуальної дівчини, під виглядом якої випитували потрібну їм інформацію. Він передавав ворогу дані про свій розвідувальний батальйон та суміжні підрозділи ЗСУ на Вовчанському напрямку, які воюють лише за 10 км від лінії боєзіткнення
Після затримання у нього вилучили смартфон із доказами роботи на ворога. Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років ув’язнення. Також вирішується питання щодо можливої додаткової кваліфікації його злочинних дій як державної зради.
Нагадаємо
Військова контррозвідка СБУ викрила коригувальника фсб. Ним, за даними правоохоронців, виявився завербований ворогом житель Львівщини, який працював на виробництві безпілотних систем Сил оборони на заході України.