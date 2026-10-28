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Двоє російських контрактників втекли з фронту і хотіли пробратися до Києва - їх затримала СБУ

Київ • УНН

 • 1342 перегляди

На Донеччині затримали двох контрактників рф, які після втечі з фронту переодягнулися в цивільне й прямували до Києва автостопом. Одному оголосили підозру в держзраді та колабораціонізмі.

Двоє російських контрактників втекли з фронту і хотіли пробратися до Києва - їх затримала СБУ

В Україні затримали двох бойовиків рф, які втекли із фронту і під виглядом цивільних намагалися пробратися до Києва. Про це повідомили у СБУ 28 жовтня, пише УНН.

Контррозвідка Служби безпеки затримала на прифронтовій території Донеччини двох контрактників 291-го мотострілецького полку Південного військового округу рф. Обидва були перевдягнені в цивільне і рухалися у напрямку Києва на машині, яку вони зупинили автостопом. Співробітники СБУ затримали їх на блокпосту при в’їзді у Дніпропетровську область

- повідомили у СБУ.

За даними спецслужби, "в одного із фігурантів на шиї виявили жетон військовослужбовця російської армії". "За наявними даними, рашисти сподівалися доїхати до столиці нашої держави, де в одного з них проживають родичі, та "залягти на дно"", - ідеться у повідомленні.

Як з’ясувало розслідування, "одним із затриманих виявився двічі засуджений за вбивство мешканець тимчасово окупованого Довжанська на Луганщині, який з 2016 року воює на боці ворога проти Сил оборони". "Після початку повномасштабної війни рецидивіст брав участь у боях під Бахмутом як помічник навідника протитанкового ракетного комплексу", - вказали у спецслужбі.

"Ще один фігурант – громадянин росії, який уклав контракт з міноборони країни-агресора, коли відбував тюремне покарання за вбивство", - зазначили у СБУ.

За матеріалами справи, "нещодавно обох бойовиків відправили на штурм позицій українських військ на Краматорському напрямку, де вони згодом втекли з лінії боєзіткнення і проникли до селища у "сірій" зоні". "Там вони переодягнулися в цивільний одяг, який знайшли у покинутому будинку, закопали в цій оселі формений одяг, табельну зброю армії рф і пішки вирушили у напрямку райцентру. По дорозі до міста вони зупинили авто, власник якого погодився підвезти фігурантів до Дніпра, звідки вони планували доїхати до Києва", - розповіли у СБУ.

Але їхній план провалився – обох зловмисників затримали в районі адмінкордону прифронтової області.

Слідчі Служби безпеки повідомили ворожому поплічнику з Луганщини про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Триває розслідування для з’ясування всіх обставин злочину. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Його спільника – громадянина рф – наразі утримують як військовополоненого, повідомили у СБУ.

Зливав рф дані про Сили оборони на Харківщині: СБУ затримала військового ЗСУ06.10.26, 14:12 • 4431 перегляд

Юлія Шрамко

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