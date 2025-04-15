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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24772 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 151893 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 136489 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 132783 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133240 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195654 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77430 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164525 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116645 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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РосЗМІ встановили імена 51 військового з Китаю, які пройшли через пункт відбору зс рф за рік

Згідно з даними, щонайменше 51 громадянин Китаю пройшов через пункт відбору на контракт у москві з червня 2023 року. Один з них загинув, інші скаржаться на погане забезпечення.

Війна • 11 квітня, 14:01 • 9829 перегляди

У Центрі Шалімова розповіли, як врятували від ампутації кінцівку українського військового

Українському військовому, який отримав тяжку травму на фронті, вдалося уникнути ампутації руки завдяки складній операції у Центрі Шалімова. Йому пересадили васкуляризований фрагмент малогомілкової кістки.

Суспільство • 8 квітня, 10:47 • 10514 перегляди

Понад 700 тис. грн з реєстрацій на черкаський забіг MHP Run4Victory передають на підтримку 118-ї бригади ТрО

Кошти з реєстрацій на забіг MHP Run4Victory у Черкасах, а це понад 700 тис. грн, спрямують на закупівлю дронів для 118-ї бригади ТрО.

Суспільство • 7 квітня, 07:32 • 8341 перегляди

Жалюгідно: у МЗС розкритикували World Press Photo за фото української дитини та солдата рф

МЗС України розкритикувало World Press Photo за поєднання фото української дитини, травмованої війною, та російського солдата. Це приклад хибної моральної еквівалентності.

Політика • 28 березня, 17:07 • 28478 перегляди

Наслідки російських атак на Донеччині: 3 людини загинули, четверо зазнали поранень

Внаслідок російських атак на Донеччині загинули троє людей, ще четверо отримали поранення. Поліція зафіксувала понад 4 тисячі ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.

Суспільство • 23 березня, 11:16 • 88765 перегляди

Понад 240 бойових зіткнень на фронті: де окупанти найактивніше атакують

За добу зафіксовано 244 бойових зіткнення, найбільше на Покровському напрямку - 54 штурмові дії. Окупанти завдали 49 авіаударів та застосували понад 700 дронів-камікадзе.

Війна • 11 березня, 21:13 • 20209 перегляди

Армія рф атакувала дроном "Герань-2" склад у Балаклії: постраждав чоловік

В Балаклії БПЛА "Герань-2" влучив у дах складу, пошкодивши будівлі та сільгосптехніку. Внаслідок атаки постраждав 61-річний чоловік.

Війна • 11 березня, 06:44 • 17976 перегляди

151 бій за добу: де на фронті найгарячіше - карта від Генштабу

За минулу добу зафіксовано 151 бойове зіткнення, ворог завдав 91 авіаудар та майже 6700 обстрілів. Найбільше атак було на Покровському напрямку - 35 штурмів агресора.

Війна • 10 березня, 06:28 • 19861 перегляди

109 бойових зіткнень за добу: де окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ

Російські війська здійснили 109 спроб атак на різних напрямках, найбільше на Торецькому та Покровському. Противник завдав 60 авіаударів та випустив 1240 дронів-камікадзе по позиціях ЗСУ.

Війна • 7 березня, 20:19 • 26702 перегляди

Зеленський звільнив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Андрія Гнатова

Президент Зеленський звільнив генерал-майора Андрія Гнатова з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ. Гнатов очолював цю посаду з червня 2024 року та мав значні успіхи в обороні Миколаєва та звільненні Херсонщини.

Війна • 26 лютого, 18:29 • 41353 перегляди

УПЛ повернулася після зимової паузи: “Чорноморець” на останніх хвилинах вириває перемогу у “Колоса”

У першому матчі 18-го туру УПЛ "Чорноморець" переміг "Колос" з рахунком 2:1. Вирішальний гол забив Кирило Попов на 87-й хвилині після передачі Кратова з центра поля.

Спорт • 21 лютого, 16:50 • 26836 перегляди

Колишня українська чемпіонка з сумо отримала 12 років за допомогу ворогу

Екс-чемпіонку з сумо, заочно засудили за збір коштів для армії рф в окупованому Криму. Спортсменка організувала волонтерський рух для допомоги окупантам та поширювала проросійську пропаганду.

Кримінал та НП • 11 лютого, 14:10 • 48289 перегляди

Час діяти, Нестримні: на Івано-Франківщині відкрили адаптивний спортзал для ветеранів та людей з інвалідністю

У Коломиї в Івано-Франківській області відкрили адаптивний спортзал для ветеранів та людей з інвалідністю.

Новини Бізнесу • 20 січня, 10:36 • 69688 перегляди

Найманець з Узбекистану отримав вирок за участь у складі зс рф та вбивство українських військових

Суд Андижана засудив 39-річного громадянина Узбекистану до 4 років і 2 місяців обмеження волі за участь у війні на боці рф. Чоловік зізнався у вбивстві понад 10 українських військових під час боїв у Шахтарську та Бахмуті.

Війна • 5 січня, 13:11 • 60499 перегляди

ЗСУ знищили масштабний штурм окупантів під Кліщіївкою: що там сталося

93-тя бригада "Холодний Яр" відбила масштабний механізований штурм біля Кліщіївки. Знищено 12 одиниць ворожої техніки, включаючи 6 танків Т-72 та 6 БМП-2, бій тривав 4 години.

Війна • 27 грудня, 22:08 • 22524 перегляди

Як Kordon Race у Львові об’єднав військових, ветеранів та містян заради перемоги: зібрали кошти на мінні симулятори для фронту

250 учасників взяли участь у благодійних інклюзивних змаганнях Kordon Race зі смугою перешкод у Львові. Мета заходу - збір коштів на навчальні симулятори мін для бойових підрозділів.

Спорт • 18 грудня, 15:04 • 17269 перегляди

Ситуація на напрямках Часового Яру та Сіверська залишається дуже напруженою

На напрямках Часового Яру, Сіверська та Лиманського склалася напружена ситуація через активне використання ворогом броньованої техніки. Противник шукає слабкі місця та постійно поповнює втрати в техніці й особовому складі.

Війна • 7 листопада, 08:18 • 26352 перегляди

Понад 10 обстрілів Донеччини за добу, щонайменше 3 людини поранено, пошкоджено об’єкти інфраструктури – ОВА

За добу російські війська 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Пошкоджено будівлі установ, приватні будинки і газогін, поранено щонайменше 3 людини.

Суспільство • 24 жовтня, 07:29 • 24265 перегляди

Україна повернула 501 полеглого воїна

Україна репатріювала тіла 501 полеглого воїна з різних напрямків бойових дій. Найбільше тіл повернуто з Авдіївського напрямку - 382, також є загиблі з Бахмутського, Мар'їнського та інших ділянок фронту.

Війна • 18 жовтня, 12:27 • 28234 перегляди

Посилилися намагання рф просування за рахунок броньованої техніки навколо Селидового - підполковник 15-ї бригади

Росіяни посилили спроби просування броньованою технікою навколо Селидового на Донеччині. Щодня відбуваються атаки ворожої піхоти та техніки, але українські сили успішно відбивають їх, завдаючи втрат противнику.

Війна • 16 жовтня, 07:43 • 12481 перегляди

росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини за добу: троє людей поранені

За добу російські війська 9 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілів поранено трьох людей, пошкоджено десятки будинків та інфраструктурних об'єктів.

Суспільство • 16 жовтня, 07:35 • 16065 перегляди

Зеленський про фронт: ситуація непроста, але тримаємо позиції

Головком Сирський доповів президенту, що ЗСУ тримають позиції попри складну ситуацію на фронті. Зеленський подякував військовим за стійкість та зазначив, що визначені завдання Курської операції продовжують реалізовуватися.

Війна • 15 жовтня, 15:59 • 15359 перегляди

Ворожий авіаудар по Краматорську, пошкоджені склади: армія рф обстріляла населені пункти Донеччини 12 разів

За добу російські війська 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області. У Краматорську ворогом завдано авіаудару по промзоні, у Часовоярській громаді загинули 2 людини, пошкоджено десятки будинків.

Війна • 14 жовтня, 07:25 • 17253 перегляди

Ситуація в районі Часового Яру критично складна - представник пресслужби 24-ої ОМБр

Представник 24-ї ОМБр повідомив про критичну ситуацію в районі Часового Яру. Ворог щодня здійснює 3-4 штурми, застосовуючи артилерію, дрони та авіацію, руйнуючи місто КАБами та некерованими ракетами.

Війна • 14 жовтня, 06:48 • 17028 перегляди

Жінка трофей? Реклама Третьої штурмової бригади викликала обурення в соцмережах

Рекламні плакати "Я люблю Третю штурмову" з зображенням жінок викликали суперечки в соцмережах. Частина користувачів вважає рекламу сексистською, інші вказують на її ефективність для цільової аудиторії.

Суспільство • 12 жовтня, 14:19 • 51934 перегляди

Ворог надзвичайно сильно тисне на східному фронті - Назаренко

російські окупанти значно посилюють наступальні дії на сході України, використовуючи всі доступні ресурси. За словами капітана Назаренка, ворог має великі втрати, але не має проблем з поповненням та боєприпасами.

Війна • 12 жовтня, 14:09 • 30871 перегляди

Ворог атакував чотири райони Донеччини: один загиблий, 6 поранених

11 жовтня російські війська обстріляли населені пункти у 4 районах Донецької області. Внаслідок атак загинула 74-річна жінка, ще 6 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Війна • 11 жовтня, 12:55 • 22072 перегляди

У Донецькій області внаслідок ударів зс рф загинула 1 людина, пошкоджено майже 40 житлових будівель

Внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинула 1 людина, 4 поранені. Пошкоджено 71 цивільний об'єкт, у тому числі 37 житлових будинків у різних районах області.

Суспільство • 11 жовтня, 08:15 • 12983 перегляди

На Донеччині під російський обстріл потрапила українська знімальна група

Журналісти "Радіо Свобода" зазнали обстрілу під час зйомок на Бахмутському напрямку. Кореспондент отримав контузію, двоє військових легко поранені, оператор не постраждав.

Війна • 10 жовтня, 16:49 • 21585 перегляди

На Донеччині внаслідок атак терористів, пошкоджено 65 цивільних об’єктів, загинула 1 людина, 11 людей поранені

За добу окупанти 13 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Пошкоджено 65 цивільних об'єктів, зокрема 22 житлові будинки, загинула 1 людина, 11 поранені.

Суспільство • 9 жовтня, 07:55 • 35777 перегляди