Згідно з даними, щонайменше 51 громадянин Китаю пройшов через пункт відбору на контракт у москві з червня 2023 року. Один з них загинув, інші скаржаться на погане забезпечення.
Українському військовому, який отримав тяжку травму на фронті, вдалося уникнути ампутації руки завдяки складній операції у Центрі Шалімова. Йому пересадили васкуляризований фрагмент малогомілкової кістки.
Кошти з реєстрацій на забіг MHP Run4Victory у Черкасах, а це понад 700 тис. грн, спрямують на закупівлю дронів для 118-ї бригади ТрО.
МЗС України розкритикувало World Press Photo за поєднання фото української дитини, травмованої війною, та російського солдата. Це приклад хибної моральної еквівалентності.
Внаслідок російських атак на Донеччині загинули троє людей, ще четверо отримали поранення. Поліція зафіксувала понад 4 тисячі ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.
За добу зафіксовано 244 бойових зіткнення, найбільше на Покровському напрямку - 54 штурмові дії. Окупанти завдали 49 авіаударів та застосували понад 700 дронів-камікадзе.
В Балаклії БПЛА "Герань-2" влучив у дах складу, пошкодивши будівлі та сільгосптехніку. Внаслідок атаки постраждав 61-річний чоловік.
За минулу добу зафіксовано 151 бойове зіткнення, ворог завдав 91 авіаудар та майже 6700 обстрілів. Найбільше атак було на Покровському напрямку - 35 штурмів агресора.
Російські війська здійснили 109 спроб атак на різних напрямках, найбільше на Торецькому та Покровському. Противник завдав 60 авіаударів та випустив 1240 дронів-камікадзе по позиціях ЗСУ.
Президент Зеленський звільнив генерал-майора Андрія Гнатова з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ. Гнатов очолював цю посаду з червня 2024 року та мав значні успіхи в обороні Миколаєва та звільненні Херсонщини.
У першому матчі 18-го туру УПЛ "Чорноморець" переміг "Колос" з рахунком 2:1. Вирішальний гол забив Кирило Попов на 87-й хвилині після передачі Кратова з центра поля.
Екс-чемпіонку з сумо, заочно засудили за збір коштів для армії рф в окупованому Криму. Спортсменка організувала волонтерський рух для допомоги окупантам та поширювала проросійську пропаганду.
У Коломиї в Івано-Франківській області відкрили адаптивний спортзал для ветеранів та людей з інвалідністю.
Суд Андижана засудив 39-річного громадянина Узбекистану до 4 років і 2 місяців обмеження волі за участь у війні на боці рф. Чоловік зізнався у вбивстві понад 10 українських військових під час боїв у Шахтарську та Бахмуті.
93-тя бригада "Холодний Яр" відбила масштабний механізований штурм біля Кліщіївки. Знищено 12 одиниць ворожої техніки, включаючи 6 танків Т-72 та 6 БМП-2, бій тривав 4 години.
250 учасників взяли участь у благодійних інклюзивних змаганнях Kordon Race зі смугою перешкод у Львові. Мета заходу - збір коштів на навчальні симулятори мін для бойових підрозділів.
На напрямках Часового Яру, Сіверська та Лиманського склалася напружена ситуація через активне використання ворогом броньованої техніки. Противник шукає слабкі місця та постійно поповнює втрати в техніці й особовому складі.
За добу російські війська 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Пошкоджено будівлі установ, приватні будинки і газогін, поранено щонайменше 3 людини.
Україна репатріювала тіла 501 полеглого воїна з різних напрямків бойових дій. Найбільше тіл повернуто з Авдіївського напрямку - 382, також є загиблі з Бахмутського, Мар'їнського та інших ділянок фронту.
Росіяни посилили спроби просування броньованою технікою навколо Селидового на Донеччині. Щодня відбуваються атаки ворожої піхоти та техніки, але українські сили успішно відбивають їх, завдаючи втрат противнику.
За добу російські війська 9 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілів поранено трьох людей, пошкоджено десятки будинків та інфраструктурних об'єктів.
Головком Сирський доповів президенту, що ЗСУ тримають позиції попри складну ситуацію на фронті. Зеленський подякував військовим за стійкість та зазначив, що визначені завдання Курської операції продовжують реалізовуватися.
За добу російські війська 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області. У Краматорську ворогом завдано авіаудару по промзоні, у Часовоярській громаді загинули 2 людини, пошкоджено десятки будинків.
Представник 24-ї ОМБр повідомив про критичну ситуацію в районі Часового Яру. Ворог щодня здійснює 3-4 штурми, застосовуючи артилерію, дрони та авіацію, руйнуючи місто КАБами та некерованими ракетами.
Рекламні плакати "Я люблю Третю штурмову" з зображенням жінок викликали суперечки в соцмережах. Частина користувачів вважає рекламу сексистською, інші вказують на її ефективність для цільової аудиторії.
російські окупанти значно посилюють наступальні дії на сході України, використовуючи всі доступні ресурси. За словами капітана Назаренка, ворог має великі втрати, але не має проблем з поповненням та боєприпасами.
11 жовтня російські війська обстріляли населені пункти у 4 районах Донецької області. Внаслідок атак загинула 74-річна жінка, ще 6 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинула 1 людина, 4 поранені. Пошкоджено 71 цивільний об'єкт, у тому числі 37 житлових будинків у різних районах області.
Журналісти "Радіо Свобода" зазнали обстрілу під час зйомок на Бахмутському напрямку. Кореспондент отримав контузію, двоє військових легко поранені, оператор не постраждав.
За добу окупанти 13 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Пошкоджено 65 цивільних об'єктів, зокрема 22 житлові будинки, загинула 1 людина, 11 поранені.