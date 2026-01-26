Зеленський нагородив екснардепа Ляшка орденом "За заслуги"

Президент України Володимир Зеленський нагородив колишнього нардепа, а нині військового - старшого лейтенанта Олега Ляшка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, передає УНН.

Деталі

Як повідомили в ОП, Зеленський відзначив воїнів із підрозділів безпілотних систем державними нагородами. Президент вручив ордени "Золота Зірка" Героям України Олегу Гуйту та Юрію Федоренку.

Підполковник, командир 427-ї окремої бригади безпілотних систем "Рарог" Олег Гуйт брав участь в АТО, з початком повномасштабного російського вторгнення захищав Луганщину. Влітку 2022 року придбав перші дрони та налагодив їх роботу у взводі. На початку 2023-го створив окрему роту ударних безпілотників, що зараз трансформувалася у 427-й окремий полк безпілотних систем. Її воїни брали участь у боях за Бахмут, Авдіївку, Нью-Йорк та Часів Яр. За останні дев’ять місяців під командуванням Олега Гуйта уражено близько 12 тис. цілей.

Майор, командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко. Брав участь в АТО, з 2022 року – в обороні Києва та боях на Харківщині й Донеччині. Першим серед командирів підрозділів Сил оборони України організував саме системне застосування безпілотних літальних апаратів для аеророзвідки й забезпечення коригування вогню артилерії та інших засобів ураження. З червня 2025 року підрозділ під командуванням Юрія Федоренка уразив понад 30 тис. ворожих цілей.

Додамо

Глава держави також відзначив орденами "За заслуги" ІІІ ступеня, Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, "За мужність" ІI та ІII ступенів і відзнакою "Іменна вогнепальна зброя" воїнів Збройних Сил України, Служби безпеки України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

Серед тих, хто отримав ордени був і колишній нардеп, а нині військовий ЗСУ Олег Ляшко.

Понад 80% ворожих цілей знищуються саме дронами, за минулий рік було уражено майже 820 тис. цілей росіян - Зеленський