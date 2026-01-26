Зеленський нагородив екснардепа Ляшка орденом "За заслуги"

$43.140.03
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
16:43 • 14573 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 15452 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 21842 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 21286 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 35808 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 24459 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 47677 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 22430 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 41657 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів
Через російські обстріли є нові знеструмлення у двох областях, у столичному регіоні досі дефіцит електрики - Міненерго
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчання
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров'ям співака та чому він не служив у ЗСУ
Завтра по всій Україні вимикають світло: що кажуть в Укренерго
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз'яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
16:43 • 14571 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
"Точкові" здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 47676 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Дональд Трамп
Блогери
Ігор Терехов
Україна
Київська область
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Дніпропетровська область
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров'ям співака та чому він не служив у ЗСУ
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчання
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Bild

Зеленський нагородив екснардепа Ляшка орденом "За заслуги"

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Президент України Володимир Зеленський нагородив колишнього нардепа, а нині військового Олега Ляшка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Також відзначено воїнів підрозділів безпілотних систем, зокрема Олега Гуйта та Юрія Федоренка, які отримали ордени "Золота Зірка" Героїв України.

Зеленський нагородив екснардепа Ляшка орденом "За заслуги"

Президент України Володимир Зеленський нагородив колишнього нардепа, а нині військового - старшого лейтенанта Олега Ляшка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, передає УНН.

Деталі

Як повідомили в ОП, Зеленський відзначив воїнів із підрозділів безпілотних систем державними нагородами. Президент вручив ордени "Золота Зірка" Героям України Олегу Гуйту та Юрію Федоренку.

Підполковник, командир 427-ї окремої бригади безпілотних систем "Рарог" Олег Гуйт брав участь в АТО, з початком повномасштабного російського вторгнення захищав Луганщину. Влітку 2022 року придбав перші дрони та налагодив їх роботу у взводі. На початку 2023-го створив окрему роту ударних безпілотників, що зараз трансформувалася у 427-й окремий полк безпілотних систем. Її воїни брали участь у боях за Бахмут, Авдіївку, Нью-Йорк та Часів Яр. За останні дев’ять місяців під командуванням Олега Гуйта уражено близько 12 тис. цілей.

Майор, командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко. Брав участь в АТО, з 2022 року – в обороні Києва та боях на Харківщині й Донеччині. Першим серед командирів підрозділів Сил оборони України організував саме системне застосування безпілотних літальних апаратів для аеророзвідки й забезпечення коригування вогню артилерії та інших засобів ураження. З червня 2025 року підрозділ під командуванням Юрія Федоренка уразив понад 30 тис. ворожих цілей.

Додамо

Глава держави також відзначив орденами "За заслуги" ІІІ ступеня, Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, "За мужність" ІI та ІII ступенів і відзнакою "Іменна вогнепальна зброя" воїнів Збройних Сил України, Служби безпеки України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

Серед тих, хто отримав ордени був і колишній нардеп, а нині військовий ЗСУ Олег Ляшко. 

Понад 80% ворожих цілей знищуються саме дронами, за минулий рік було уражено майже 820 тис. цілей росіян - Зеленський

Війна в УкраїніПолітика
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Донецька область
Харківська область
Луганська область
Національна гвардія України
Державна прикордонна служба України
Служба безпеки України
Авдіївка
Збройні сили України
Часів Яр
Володимир Зеленський
Бахмут
Київ