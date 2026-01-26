Понад 80% ворожих цілей знищуються саме дронами, за минулий рік було уражено майже 820 тис. цілей росіян - Зеленський

$43.140.03
50.650.13
ukenru
17:23 • 3042 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
16:43 • 10203 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
13:53 • 12799 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 18976 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 19577 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 33831 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 23802 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 46070 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 22143 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 41258 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2м/с
93%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Польщі на кордоні з Україною стався технічний збій роботи бази даних: що з чергами і потягами26 січня, 09:18 • 31377 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53 • 38447 перегляди
Київщина повертається до графіків відключення світла після аварійних вимкнень - ДТЕК26 січня, 10:52 • 27284 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 11901 перегляди
Через російські обстріли є нові знеструмлення у двох областях, у столичному регіоні досі дефіцит електрики - Міненерго26 січня, 11:59 • 19070 перегляди
Публікації
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу18:05 • 1872 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
16:43 • 10208 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE26 січня, 11:38 • 33833 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 46071 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53 • 38534 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Урсула фон дер Ляєн
Музикант
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Київська область
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Харків
Реклама
УНН Lite
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско17:14 • 1658 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ14:43 • 5700 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo14:07 • 6408 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 11965 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 34470 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
ChatGPT

Понад 80% ворожих цілей знищуються саме дронами, за минулий рік було уражено майже 820 тис. цілей росіян - Зеленський

Київ • УНН

 • 268 перегляди

За минулий рік українські дрони уразили 819 737 ворожих цілей, більшість з яких вітчизняного виробництва. У грудні Сили оборони знищили 35 тисяч російських окупантів за допомогою безпілотників.

Понад 80% ворожих цілей знищуються саме дронами, за минулий рік було уражено майже 820 тис. цілей росіян - Зеленський

За минулий рік було уражено 819 тис. 737 ворожих цілей саме дронами, більшість з яких українського виробництва. Лише у грудні минулого року Сили оборони знищили безпілотниками 35 тис. російських окупантів. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час презентації ініціативи з оцінки ефективності дронових підрозділів "Е-бали", передає УНН

На сьогодні понад 80 % ворожих цілей знищуються саме дронами. Абсолютна більшість – це дрони вітчизняні. Це дуже приємно, що це дрони українського виробництва. Тільки за один минулий рік було уражено 819 тис. 737 цілей – уражено саме дронами. Ми чітко фіксуємо кожне ураження. І також є в нас бали за кожне ураження – ви це знаєте на особистому прикладі. Наша бонусна система електронних балів працює на масштабування результатів захисту. За грудень наші підрозділи досягли результату у вигляді 35 тисяч знищених окупантів 

- сказав Зеленський. 

Він зазначив, що за 10 років війни в Афганістані радянська армія втратила вдвічі менше, ніж росіяни втратили за один місяць цієї війни. 

Ось така різниця. Така страшна війна і ось такі ви. Ви дійсно герої, ви дійсно молодці. Їхня пропаганда може робити вигляд, що росію не хвилюють такі втрати. Але це не про хвилювання насправді. Це практично. Завдання українських підрозділів – забезпечити такий рівень знищення окупанта, коли російські втрати стануть більшими, ніж обсяг поповнення, яке вони щомісячно можуть відправляти у війська. Це реалістичне завдання. Коли йдеться про 50 тисяч російських втрат на місяць – це оптимальний рівень. Це завдання складне, безумовно, але тим не менш – це оптимальний рівень, щоб у росії почали зважувати, що вони роблять та заради чого вони воюють 

- додав Зеленський. 

За його словами, завдання Міністерства оборони України, завдання нашої армії, усіх Сил оборони та безпеки України – гарантувати саме такий рівень російських втрат. Це можна зробити передусім дронами, безумовно, всіх типів. 

Але при цьому пам’ятаємо, що рівень російських втрат не може бути першою і останньою ключовою метою нашої роботи з дронами, нашої роботи з технологіями. Важливо збільшувати контроль простору – на глибину від фронту. Щоб знищувати логістику ворога, його операторів дронів, загалом його силу як окупанта. Важливо й надалі розвивати напрямок захисту від російських "шахедів", інших ударних дронів, від дронів-розвідників. Перехоплювачів має бути більше. Успішних перехоплювань має бути більше. Треба, щоб і еволюція наших перехоплювачів не відставала від змін російських ударних дронів. Україна має зберігати лідерство та перемагати в кожному циклі розвитку технологій. Швидко реагувати на нові виклики та – що дуже важливо – прогнозувати наступні етапи цієї, вже зрозуміло, технологічної війни. Це все завдання дуже непрості 

- зазначив Президент. 

Нагадаємо 

Михайло Федоров, новий міністр оборони, анонсував радикальну реформу ЗСУ. Він планує реорганізувати управління, запустити системи для дронів та артилерії, а також ділитися бойовими даними з союзниками для навчання ШІ.

Павло Башинський

Війна в УкраїніТехнології
російська пропаганда
Техніка
Війна в Україні
Михайло Федоров
Міністерство оборони України
Збройні сили України
Афганістан
Володимир Зеленський
Україна