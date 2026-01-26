Понад 80% ворожих цілей знищуються саме дронами, за минулий рік було уражено майже 820 тис. цілей росіян - Зеленський

За минулий рік було уражено 819 тис. 737 ворожих цілей саме дронами, більшість з яких українського виробництва. Лише у грудні минулого року Сили оборони знищили безпілотниками 35 тис. російських окупантів. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час презентації ініціативи з оцінки ефективності дронових підрозділів "Е-бали", передає УНН.

На сьогодні понад 80 % ворожих цілей знищуються саме дронами. Абсолютна більшість – це дрони вітчизняні. Це дуже приємно, що це дрони українського виробництва. Тільки за один минулий рік було уражено 819 тис. 737 цілей – уражено саме дронами. Ми чітко фіксуємо кожне ураження. І також є в нас бали за кожне ураження – ви це знаєте на особистому прикладі. Наша бонусна система електронних балів працює на масштабування результатів захисту. За грудень наші підрозділи досягли результату у вигляді 35 тисяч знищених окупантів - сказав Зеленський.

Він зазначив, що за 10 років війни в Афганістані радянська армія втратила вдвічі менше, ніж росіяни втратили за один місяць цієї війни.

Ось така різниця. Така страшна війна і ось такі ви. Ви дійсно герої, ви дійсно молодці. Їхня пропаганда може робити вигляд, що росію не хвилюють такі втрати. Але це не про хвилювання насправді. Це практично. Завдання українських підрозділів – забезпечити такий рівень знищення окупанта, коли російські втрати стануть більшими, ніж обсяг поповнення, яке вони щомісячно можуть відправляти у війська. Це реалістичне завдання. Коли йдеться про 50 тисяч російських втрат на місяць – це оптимальний рівень. Це завдання складне, безумовно, але тим не менш – це оптимальний рівень, щоб у росії почали зважувати, що вони роблять та заради чого вони воюють - додав Зеленський.

За його словами, завдання Міністерства оборони України, завдання нашої армії, усіх Сил оборони та безпеки України – гарантувати саме такий рівень російських втрат. Це можна зробити передусім дронами, безумовно, всіх типів.

Але при цьому пам’ятаємо, що рівень російських втрат не може бути першою і останньою ключовою метою нашої роботи з дронами, нашої роботи з технологіями. Важливо збільшувати контроль простору – на глибину від фронту. Щоб знищувати логістику ворога, його операторів дронів, загалом його силу як окупанта. Важливо й надалі розвивати напрямок захисту від російських "шахедів", інших ударних дронів, від дронів-розвідників. Перехоплювачів має бути більше. Успішних перехоплювань має бути більше. Треба, щоб і еволюція наших перехоплювачів не відставала від змін російських ударних дронів. Україна має зберігати лідерство та перемагати в кожному циклі розвитку технологій. Швидко реагувати на нові виклики та – що дуже важливо – прогнозувати наступні етапи цієї, вже зрозуміло, технологічної війни. Це все завдання дуже непрості - зазначив Президент.

Нагадаємо

Михайло Федоров, новий міністр оборони, анонсував радикальну реформу ЗСУ. Він планує реорганізувати управління, запустити системи для дронів та артилерії, а також ділитися бойовими даними з союзниками для навчання ШІ.