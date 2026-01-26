$43.140.03
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Более 80% вражеских целей уничтожаются именно дронами, за прошлый год было поражено почти 820 тыс. целей россиян - Зеленский

Киев • УНН

 • 210 просмотра

За прошлый год украинские дроны поразили 819 737 вражеских целей, большинство из которых отечественного производства. В декабре Силы обороны уничтожили 35 тысяч российских оккупантов с помощью беспилотников.

Более 80% вражеских целей уничтожаются именно дронами, за прошлый год было поражено почти 820 тыс. целей россиян - Зеленский

За прошедший год было поражено 819 тыс. 737 вражеских целей именно дронами, большинство из которых украинского производства. Только в декабре прошлого года Силы обороны уничтожили беспилотниками 35 тыс. российских оккупантов. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время презентации инициативы по оценке эффективности дроновых подразделений "Е-баллы", передает УНН

На сегодняшний день более 80 % вражеских целей уничтожаются именно дронами. Абсолютное большинство – это дроны отечественные. Это очень приятно, что это дроны украинского производства. Только за один прошлый год было поражено 819 тыс. 737 целей – поражено именно дронами. Мы четко фиксируем каждое поражение. И также есть у нас баллы за каждое поражение – вы это знаете на личном примере. Наша бонусная система электронных баллов работает на масштабирование результатов защиты. За декабрь наши подразделения достигли результата в виде 35 тысяч уничтоженных оккупантов 

- сказал Зеленский. 

Он отметил, что за 10 лет войны в Афганистане советская армия потеряла вдвое меньше, чем россияне потеряли за один месяц этой войны. 

Вот такая разница. Такая страшная война и вот такие вы. Вы действительно герои, вы действительно молодцы. Их пропаганда может делать вид, что россию не волнуют такие потери. Но это не о волнении на самом деле. Это практически. Задача украинских подразделений – обеспечить такой уровень уничтожения оккупанта, когда российские потери станут больше, чем объем пополнения, которое они ежемесячно могут отправлять в войска. Это реалистичная задача. Когда речь идет о 50 тысячах российских потерь в месяц – это оптимальный уровень. Это задача сложная, безусловно, но тем не менее – это оптимальный уровень, чтобы в россии начали взвешивать, что они делают и ради чего они воюют 

- добавил Зеленский. 

По его словам, задача Министерства обороны Украины, задача нашей армии, всех Сил обороны и безопасности Украины – гарантировать именно такой уровень российских потерь. Это можно сделать прежде всего дронами, безусловно, всех типов. 

Но при этом помним, что уровень российских потерь не может быть первой и последней ключевой целью нашей работы с дронами, нашей работы с технологиями. Важно увеличивать контроль пространства – на глубину от фронта. Чтобы уничтожать логистику врага, его операторов дронов, в целом его силу как оккупанта. Важно и в дальнейшем развивать направление защиты от российских "шахедов", других ударных дронов, от дронов-разведчиков. Перехватчиков должно быть больше. Успешных перехватов должно быть больше. Надо, чтобы и эволюция наших перехватчиков не отставала от изменений российских ударных дронов. Украина должна сохранять лидерство и побеждать в каждом цикле развития технологий. Быстро реагировать на новые вызовы и – что очень важно – прогнозировать следующие этапы этой, уже понятно, технологической войны. Это все задачи очень непростые 

- отметил Президент. 

Напомним 

Михаил Федоров, новый министр обороны, анонсировал радикальную реформу ВСУ. Он планирует реорганизовать управление, запустить системы для дронов и артиллерии, а также делиться боевыми данными с союзниками для обучения ИИ.

Павел Башинский

Война в УкраинеТехнологии
российская пропаганда
Техника
Война в Украине
Михаил Федоров
Министерство обороны Украины
Вооруженные силы Украины
Афганистан
Владимир Зеленский
Украина