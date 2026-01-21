Федоров обіцяє радикальну реформу ЗСУ для збільшення втрат росіян - Reuters

$43.180.08
15:14 • 62 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
14:30 • 2964 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
12:43 • 14103 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
10:55 • 21278 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
10:42 • 16508 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 19191 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 37386 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 56603 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 48648 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 80753 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Публікації
Ексклюзиви
Теги
Автори
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Форум у Давосі: росія вустами лаврова відкинула будь-які переспекиви мирної угоди - ISW21 січня, 05:15 • 8266 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 22764 перегляди
Дружина віцепрезидента США Джей Ді Венса очікує на четверту дитину21 січня, 07:22 • 5928 перегляди
Республіканці починають чинити опір прагненню Трампа щодо Гренландії - FT21 січня, 08:33 • 20243 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій12:13 • 14882 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової14:44 • 1120 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
12:43 • 14103 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій12:13 • 15049 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Ексклюзив
10:55 • 21279 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 45196 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Михайло Федоров
Лавров Сергій Вікторович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Державний кордон України
Сумська область
УНН Lite
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій12:13 • 15049 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 22875 перегляди
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20 січня, 17:49 • 22631 перегляди
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей20 січня, 17:16 • 28572 перегляди
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount20 січня, 16:21 • 29311 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Financial Times
Іскандер (ОТРК)

Федоров обіцяє радикальну реформу ЗСУ для збільшення втрат росіян - Reuters

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Михайло Федоров, новий міністр оборони, анонсував радикальну реформу ЗСУ. Він планує реорганізувати управління, запустити системи для дронів та артилерії, а також ділитися бойовими даними з союзниками для навчання ШІ.

Федоров обіцяє радикальну реформу ЗСУ для збільшення втрат росіян - Reuters

Михайло Федоров, новий міністр оборони і колишній міністр цифрової трансформації України, пообіцяв провести радикальну реформу Збройних сил, засновану на IT-даних. Він заявив, що почне з реорганізації управління величезним міністерством, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Федоров заявив, що міністерство оборони незабаром запустить систему управління польотами дронів, яка збільшить обсяг доступних даних про ефективність роботи екіпажів. Аналогічна система буде розроблена для артилерійських екіпажів.

Він додав, що Україна створить систему, яка дозволить її союзникам навчати свої військові моделі штучного інтелекту на основі цінних бойових даних, зібраних впродовж майже чотирирічної повномасштабної війни з росією.

Нам потрібно бачити повну картину, щоб спростити та пришвидшити прийняття управлінських рішень 

- сказав Федоров, додавши, що його метою є збільшення російських втрат на полі бою до такого рівня, що вони стануть нестерпними.

Нагадаємо

Міністр оборони Михайло Федоров підписав наказ про призначення Павла Єлізарова заступником командувача Повітряних Сил ЗСУ.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніПолітикаТехнології
Техніка
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Михайло Федоров
Міністерство оборони України
Reuters
Україна