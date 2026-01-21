Федоров обіцяє радикальну реформу ЗСУ для збільшення втрат росіян - Reuters

Михайло Федоров, новий міністр оборони і колишній міністр цифрової трансформації України, пообіцяв провести радикальну реформу Збройних сил, засновану на IT-даних. Він заявив, що почне з реорганізації управління величезним міністерством, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Федоров заявив, що міністерство оборони незабаром запустить систему управління польотами дронів, яка збільшить обсяг доступних даних про ефективність роботи екіпажів. Аналогічна система буде розроблена для артилерійських екіпажів.

Він додав, що Україна створить систему, яка дозволить її союзникам навчати свої військові моделі штучного інтелекту на основі цінних бойових даних, зібраних впродовж майже чотирирічної повномасштабної війни з росією.

Нам потрібно бачити повну картину, щоб спростити та пришвидшити прийняття управлінських рішень