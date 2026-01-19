$43.180.08
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
17:12 • 9564 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
16:20 • 12761 перегляди
"Шахеди" як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
15:17 • 15240 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
14:59 • 16723 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
14:58 • 19721 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 15251 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 34575 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 33855 перегляди
"Особисте так" Трампа, "Угода процвітання" та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 18252 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
Публікації
Ексклюзиви
Федоров підписав наказ про призначення Єлізарова заступником командувача Повітряних сил

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Міністр оборони Михайло Федоров підписав наказ про призначення Павла Єлізарова заступником командувача Повітряних Сил ЗСУ. Він відповідатиме за розвиток малої ППО та масштабування досвіду боротьби з дронами.

Федоров підписав наказ про призначення Єлізарова заступником командувача Повітряних сил

Міністр оборони Михайло Федоров підписав наказ про призначення Павла Єлізарова заступником командувача Повітряних Сил ЗСУ, який відповідатиме за розвиток малої ППО. Про це Федоров повідомив у Telegram, пише УНН.

Посилюємо захист українського неба — підписав наказ про призначення одного з найефективніших командирів Лазаря заступником командувача Повітряних Сил ЗСУ, який відповідатиме за розвиток малої ППО

- йдеться у повідомленні.

За його словами, сьогодні жодна країна у світі не має такого досвіду протидії повітряним атакам, як Україна. Він нагадав, що у 2025 році Росія запустила по Україні до 100 тисяч "Шахедів" та інших типів БпЛА — пошкоджено десятки обʼєктів критичної інфраструктури, сотні влучань у житлові будинки та жертви, при цьому кількість атак зростає.

Федоров зазначив, що для протидії ворожим атакам за завданням президента змініються підхід до захисту неба. "Трансформація такої системи не відбувається за кілька днів, але потрібно почати вже сьогодні, щоб врешті-решт закрити це питання", - повідомив міністр.

Федоров розповів, що "наше завдання — побудувати антидроновий купол над Україною, систему, яка не реагує постфактум, а знищує загрозу ще на підльоті.

Для цього потрібні люди, які вже довели ефективність у сучасній війні. Лазар - саме з таких. Під його керівництвом підрозділ Lasar's group став одним із найрезультативніших у Силах оборони. Саме ця команда знищила техніки ворога на понад 13 млрд доларів

- нагадав міністр оборони.

Тепер, зазначив Федоров, завдання — масштабувати цей досвід. Побудувати систему, яка працює не точково, а на рівні всієї країни.

Складно трансформувати армію, коли ворог б'є щодня. Але в нас немає вибору. Ми маємо змінювати підходи, структури й логіку роботи — щоб технології реально працювали на полі бою, а не залишались у презентаціях. Результат не буде завтра, але ми будуємо систему вже сьогодні. Антидроновий купол — це не про майбутнє. Це про виживання сьогодні та можливість розвитку України навіть в час війни

- написав Федоров.

Також очільник Міноборони анонсував нові кадрові призначення незабаром.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський призначив Павла Єлізарова новим заступником командувача Повітряних сил.

Ольга Розгон

