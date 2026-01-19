Федоров підписав наказ про призначення Єлізарова заступником командувача Повітряних сил

Міністр оборони Михайло Федоров підписав наказ про призначення Павла Єлізарова заступником командувача Повітряних Сил ЗСУ, який відповідатиме за розвиток малої ППО. Про це Федоров повідомив у Telegram, пише УНН.

Посилюємо захист українського неба — підписав наказ про призначення одного з найефективніших командирів Лазаря заступником командувача Повітряних Сил ЗСУ, який відповідатиме за розвиток малої ППО - йдеться у повідомленні.

За його словами, сьогодні жодна країна у світі не має такого досвіду протидії повітряним атакам, як Україна. Він нагадав, що у 2025 році Росія запустила по Україні до 100 тисяч "Шахедів" та інших типів БпЛА — пошкоджено десятки обʼєктів критичної інфраструктури, сотні влучань у житлові будинки та жертви, при цьому кількість атак зростає.

Федоров зазначив, що для протидії ворожим атакам за завданням президента змініються підхід до захисту неба. "Трансформація такої системи не відбувається за кілька днів, але потрібно почати вже сьогодні, щоб врешті-решт закрити це питання", - повідомив міністр.

Федоров розповів, що "наше завдання — побудувати антидроновий купол над Україною, систему, яка не реагує постфактум, а знищує загрозу ще на підльоті.

Для цього потрібні люди, які вже довели ефективність у сучасній війні. Лазар - саме з таких. Під його керівництвом підрозділ Lasar's group став одним із найрезультативніших у Силах оборони. Саме ця команда знищила техніки ворога на понад 13 млрд доларів - нагадав міністр оборони.

Тепер, зазначив Федоров, завдання — масштабувати цей досвід. Побудувати систему, яка працює не точково, а на рівні всієї країни.

Складно трансформувати армію, коли ворог б'є щодня. Але в нас немає вибору. Ми маємо змінювати підходи, структури й логіку роботи — щоб технології реально працювали на полі бою, а не залишались у презентаціях. Результат не буде завтра, але ми будуємо систему вже сьогодні. Антидроновий купол — це не про майбутнє. Це про виживання сьогодні та можливість розвитку України навіть в час війни - написав Федоров.

Також очільник Міноборони анонсував нові кадрові призначення незабаром.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський призначив Павла Єлізарова новим заступником командувача Повітряних сил.