Федоров подписал приказ о назначении Елизарова заместителем командующего Воздушными силами

$43.180.08
50.320.20
ukenru
18:36 • 3252 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
17:12 • 9692 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
16:20 • 12828 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
15:17 • 15305 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
14:59 • 16770 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
14:58 • 19768 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 15270 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 34623 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 33896 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 18263 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Из-за новых атак рф обесточивания в 5 областях, есть аварийные отключения, в Киеве и области ситуация остается сложной - Минэнерго19 января, 10:04 • 27194 просмотра
Арест имущества Тимошенко: суд объявил перерыв в заседании до завтра19 января, 11:20 • 20248 просмотра
Лидеры ЕС сменят фокус в Давосе с Украины на Гренландию после угроз Трампа - СМИ19 января, 13:12 • 7026 просмотра
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto14:12 • 11890 просмотра
"Предполагаю, кому это нужно": Тарас Тополя отреагировал на слив приватных видео экс-женыPhoto15:48 • 9026 просмотра
публикации
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется14:58 • 19768 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 34623 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины19 января, 11:54 • 33896 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 51038 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 72711 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Эмманюэль Макрон
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Китай
Дания
Реклама
УНН Lite
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto14:12 • 11931 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 29557 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 25469 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 30806 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 43037 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фокс Ньюс
Шахед-136

Федоров подписал приказ о назначении Елизарова заместителем командующего Воздушными силами

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Министр обороны Михаил Федоров подписал приказ о назначении Павла Елизарова заместителем командующего Воздушными Силами ВСУ. Он будет отвечать за развитие малой ПВО и масштабирование опыта борьбы с дронами.

Федоров подписал приказ о назначении Елизарова заместителем командующего Воздушными силами

Министр обороны Михаил Федоров подписал приказ о назначении Павла Елизарова заместителем командующего Воздушными Силами ВСУ, который будет отвечать за развитие малой ПВО. Об этом Федоров сообщил в Telegram, пишет УНН.

Усиливаем защиту украинского неба — подписал приказ о назначении одного из самых эффективных командиров Лазаря заместителем командующего Воздушными Силами ВСУ, который будет отвечать за развитие малой ПВО

- говорится в сообщении.

По его словам, сегодня ни одна страна в мире не имеет такого опыта противодействия воздушным атакам, как Украина. Он напомнил, что в 2025 году Россия запустила по Украине до 100 тысяч "Шахедов" и других типов БпЛА — повреждены десятки объектов критической инфраструктуры, сотни попаданий в жилые дома и жертвы, при этом количество атак растет.

Федоров отметил, что для противодействия вражеским атакам по заданию президента меняется подход к защите неба. "Трансформация такой системы не происходит за несколько дней, но нужно начать уже сегодня, чтобы в конце концов закрыть этот вопрос", - сообщил министр.

Федоров рассказал, что "наша задача — построить антидроновый купол над Украиной, систему, которая не реагирует постфактум, а уничтожает угрозу еще на подлете.

Для этого нужны люди, которые уже доказали эффективность в современной войне. Лазарь - именно из таких. Под его руководством подразделение Lasar's group стало одним из самых результативных в Силах обороны. Именно эта команда уничтожила техники врага на более чем 13 млрд долларов

- напомнил министр обороны.

Теперь, отметил Федоров, задача — масштабировать этот опыт. Построить систему, которая работает не точечно, а на уровне всей страны.

Сложно трансформировать армию, когда враг бьет каждый день. Но у нас нет выбора. Мы должны менять подходы, структуры и логику работы — чтобы технологии реально работали на поле боя, а не оставались в презентациях. Результат не будет завтра, но мы строим систему уже сегодня. Антидроновый купол — это не о будущем. Это о выживании сегодня и возможности развития Украины даже во время войны

- написал Федоров.

Также глава Минобороны анонсировал новые кадровые назначения в скором времени.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Павла Елизарова новым заместителем командующего Воздушными силами.

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
Техника
Энергетика
Воздушная тревога
Кабинет Министров Украины
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Михаил Федоров
Вооруженные силы Украины
Украина