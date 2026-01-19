Федоров подписал приказ о назначении Елизарова заместителем командующего Воздушными силами

Министр обороны Михаил Федоров подписал приказ о назначении Павла Елизарова заместителем командующего Воздушными Силами ВСУ, который будет отвечать за развитие малой ПВО. Об этом Федоров сообщил в Telegram, пишет УНН.

Усиливаем защиту украинского неба — подписал приказ о назначении одного из самых эффективных командиров Лазаря заместителем командующего Воздушными Силами ВСУ, который будет отвечать за развитие малой ПВО - говорится в сообщении.

По его словам, сегодня ни одна страна в мире не имеет такого опыта противодействия воздушным атакам, как Украина. Он напомнил, что в 2025 году Россия запустила по Украине до 100 тысяч "Шахедов" и других типов БпЛА — повреждены десятки объектов критической инфраструктуры, сотни попаданий в жилые дома и жертвы, при этом количество атак растет.

Федоров отметил, что для противодействия вражеским атакам по заданию президента меняется подход к защите неба. "Трансформация такой системы не происходит за несколько дней, но нужно начать уже сегодня, чтобы в конце концов закрыть этот вопрос", - сообщил министр.

Федоров рассказал, что "наша задача — построить антидроновый купол над Украиной, систему, которая не реагирует постфактум, а уничтожает угрозу еще на подлете.

Для этого нужны люди, которые уже доказали эффективность в современной войне. Лазарь - именно из таких. Под его руководством подразделение Lasar's group стало одним из самых результативных в Силах обороны. Именно эта команда уничтожила техники врага на более чем 13 млрд долларов - напомнил министр обороны.

Теперь, отметил Федоров, задача — масштабировать этот опыт. Построить систему, которая работает не точечно, а на уровне всей страны.

Сложно трансформировать армию, когда враг бьет каждый день. Но у нас нет выбора. Мы должны менять подходы, структуры и логику работы — чтобы технологии реально работали на поле боя, а не оставались в презентациях. Результат не будет завтра, но мы строим систему уже сегодня. Антидроновый купол — это не о будущем. Это о выживании сегодня и возможности развития Украины даже во время войны - написал Федоров.

Также глава Минобороны анонсировал новые кадровые назначения в скором времени.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Павла Елизарова новым заместителем командующего Воздушными силами.