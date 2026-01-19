Зеленський призначив нового заступника командувача Повітряних сил: що відомо про Павла Єлізарова

Президент України Володимир Зеленський призначив нового заступника командувача Повітряних сил – йдеться про Павла Єлізарова. Про це повідомив в Telegram Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Зеленський, в Україні буде новий підхід до застосування ППО Повітряними силами. Це стосується мобільних вогневих груп, дронів-перехоплювачів, інших засобів "малої" протиповітряної оборони.

Я погодив призначення нового заступника командувача Повітряних сил – Павло Єлізаров. В армії його знають - Лазар, спецпідрозділ, який працює, і працює ефективно. Разом із міністром оборони України та військовим командуванням має бути розроблена - і буде розроблена - нова організація для всього компонента саме такого захисту неба - заявив Зеленський.

Хто такий Павло Єлізаров

Павло Єлізаров є командиром підрозділу безпілотних авіакомплексів Lasar’s Group Національної гвардії України, його псевдонім - "Лазар". Брав участь в обороні Києва і боях на Запорізькому напрямку.

До того він був заступником міністра транспорту та зв'язку України (2007-2008), заступником голови Державної служби автомобільних доріг України (2009-2010), а також продюсером, медіаменеджером, співзасновником групи компаній, які створювали ток-шоу Савіка Шустера та телеканал 3S.TV.

