18:36 • 2176 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
17:12 • 7350 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
16:20 • 11788 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
15:17 • 14285 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
14:59 • 16007 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
14:58 • 18929 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 15038 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 33887 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 33353 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 18200 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зеленський призначив нового заступника командувача Повітряних сил: що відомо про Павла Єлізарова

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 574 перегляди

Президент України Володимир Зеленський призначив Павла Єлізарова новим заступником командувача Повітряних сил.

Зеленський призначив нового заступника командувача Повітряних сил: що відомо про Павла Єлізарова

Президент України Володимир Зеленський призначив нового заступника командувача Повітряних сил – йдеться про Павла Єлізарова. Про це повідомив в Telegram Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Зеленський, в Україні буде новий підхід до застосування ППО Повітряними силами. Це стосується мобільних вогневих груп, дронів-перехоплювачів, інших засобів "малої" протиповітряної оборони.

Я погодив призначення нового заступника командувача Повітряних сил – Павло Єлізаров. В армії його знають - Лазар, спецпідрозділ, який працює, і працює ефективно. Разом із міністром оборони України та військовим командуванням має бути розроблена - і буде розроблена - нова організація для всього компонента саме такого захисту неба

- заявив Зеленський.

Хто такий Павло Єлізаров

Павло Єлізаров є командиром підрозділу безпілотних авіакомплексів Lasar’s Group Національної гвардії України, його псевдонім - "Лазар". Брав участь в обороні Києва і боях на Запорізькому напрямку.

До того він був заступником міністра транспорту та зв'язку України (2007-2008), заступником голови Державної служби автомобільних доріг України (2009-2010), а також продюсером, медіаменеджером, співзасновником групи компаній, які створювали ток-шоу Савіка Шустера та телеканал 3S.TV.

“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%19.01.26, 18:20 • 11776 переглядiв

Євген Устименко

СуспільствоПолітика
Війна в Україні
Володимир Зеленський
