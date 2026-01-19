$43.180.08
Ексклюзив
16:20 • 112 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
15:17 • 3544 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
14:59 • 7428 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
14:58 • 10395 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
13:29 • 11987 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
11:57 • 27915 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 28942 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48 • 17595 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
19 січня, 07:52 • 23076 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
19 січня, 07:13 • 31345 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Йдеться, зокрема, про зміну самої логіки боротьби з ударами російських дронів типу "шахед" по містах і енергетиці України.

“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%

Президент Володимир Зеленський розповів про доповіді міністра оборони та командувача Повітряних сил ЗСУ щодо системи протидії "шахедам". Це проливає світло на ключовий факт: Україна переходить від точкових рішень до системної трансформації протиповітряної оборони, адаптованої саме під масові атаки ударних дронів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram глави держави.

Деталі

Йдеться не лише про постачання дронів-перехоплювачів, а про зміну самої логіки боротьби з повітряним терором, який росія розгорнула проти українських міст.

Міністр оборони доповів щодо обсягів постачання дронів-перехоплювачів і реальної ситуації зі збиттям російських дронів – визначені обсяги постачання будуть дотримані. Командувач Повітряних сил ЗСУ доповів щодо системи протидії "шахедам" - разом із міністром оборони реалізують трансформацію цієї системи

- написав Президент України.

Яка ефективність ППО проти "Шахедів"?

Попри масштаб атак, ефективність української ППО залишається дуже високою. Як наголошує офіцер резерву ЗСУ, військовий експерт Андрій Крамаров, показники збиття коливаються в межах 85-90% - і це за умов, коли противник запускає сотні дронів одночасно.

Ефективність знищення насправді дуже висока. Але ми розуміємо, що велика кількість ударних БПЛА, типу "Шахед", ставить ряд викликів. Дорогими зенітними ракетами ви їх всі не назбиваєте - це економічно навантажливо

- зазначив Андрій Крамаров.

Саме економіка війни змусила Україну відмовитися від ідеї "збивати все ракетами". Кількість зенітних ракет обмежена, тоді як кількість дронів, які запускає росія - "просто шалена".

Як працює система протидії "шахедам"

Сьогодні українська ППО - це не один тип озброєння, а багаторівнева комплексна система. Вона включає:

  • класичні зенітні установки радянського та західного зразка;
    • зенітні гармати (включно зі старими 25-мм системами, які досі ефективні);
      • мобільні вогневі групи;
        • дешевші лінійні зенітні комплекси;
          • засоби радіоелектронної боротьби;
            • новітні дрони-перехоплювачі.

              Наша система протиповітряної оборони напрацювала цілий ряд нових рішень. Це і гармати, і мобільні вогневі групи, і дешеві зенітні комплекси. Наприклад, ті, які минулого тижня передала Велика Британія - Raven, з недорогою ракетою і простим наведенням

              - зазначив експерт. 

              Окрему роль відіграють засоби РЕБ, які не завжди знищують дрон, але відводять його від цілі.

              Наші системи радіоелектронної боротьби дозволяють відводити дрони від тих цілей, на які вони спочатку програмуються

              - каже Андрій Крамаров.

              Дрони-перехоплювачі: важливий елемент, але не панацея

              Володимир Зеленський окремо згадав про постачання дронів-перехоплювачів. Проте експерти застерігають: це не універсальне рішення, а лише частина системи.

              Панацеї одним засобом не існує. Система протиповітряної оборони в сучасних умовах - це комплексна історія

               - пояснює Андрій Крамаров.

              Водночас технологічний прогрес очевидний. Українські зенітні дрони вже демонструють здатність перехоплювати навіть складні цілі.

              Як росія модернізує "шахеди"

              З 2022 року російські дрони суттєво змінилися. За словами Крамарова, ключові напрямки модернізації - три.

              Перше - навігація. Примітивні іранські системи замінюють комбінованими рішеннями з GPS, GSM-модулями та імпортними компонентами.

              Друге - бойова частина. Її масу збільшили з 50 до 90 кг, а сама начинка стала варіативною.

              росіяни намагаються ставити не лише фугасні, а й касетні бойові частини, зі шрапнеллю. Сьогодні ми бачимо реальну небезпеку для цивільного населення

               - зазначає експерт.

              Зафіксовані випадки використання протитанкових мін ПТМ-3. Такі боєприпаси оснащені магнітними датчиками цілі, що реагують на будь-яку зміну магнітного поля. Розрахунок ворога полягає в тому, що на місце скидання "шахеда" їхатиме техніка ДСНС або поліції і підірветься. І очевидно це велика загроза для цивільних, а особливо зараз, коли країна всіяна снігом і такі міни просто не видно.

              Третє - виробництво. росія поступово переходить на власне складання "Гераней", експериментує з реактивними двигунами, зокрема китайськими. Проте ефективність не сильно вражає. 

              Він може розганятися до 400 кілометрів на годину, але не може ефективно маневрувати - конструкція планера не дозволяє повноцінно використовувати реактивний двигун

              - наголошує Андрій Крамаров. 

              "Шахеди" - це не про війну, це про терор

              Ключова зміна останніх місяців - відмова росії від спроб завдавати військової шкоди "шахедами".

              Останні місяці росіяни використовують їх виключно як інструмент масового терору. Вони відверто націлюють дрони на цивільні будинки

              - каже військовий експерт. 

              Енергетичну інфраструктуру вражають ракетами - дрони ж обрали для залякування населення, тиску на тил і психологічного виснаження.

              Чому неможливо "закрити міста" від "шахедів" повністю

              Навіть за нинішньої ефективності ППО, повністю закрити великі міста - нереально.

              Проти 1000 дронів на добу жодна країна світу не зможе закритися на 100%

              - кажуть експерти.

              Вихід - не в пошуку "чудо-зброї", а в кількісному нарощуванні всіх елементів системи: від гармат і РЕБ до дронів-перехоплювачів і підготовки операторів. Саме про це йдеться у заяві президента: трансформація системи протидії "шахедам" - це марафон, а не разове рішення.

              Україна вже довела, що здатна тримати удар навіть за умов масового повітряного терору. Наступний крок - зробити цю систему ще щільнішою. І ще дорожчою для ворога.

              Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk08.01.26, 09:21 • 65509 переглядiв

              Андрій Тимощенков

