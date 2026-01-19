$43.180.08
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Речь идет, в частности, об изменении самой логики борьбы с ударами российских дронов типа «шахед» по городам и энергетике Украины.

"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%

Президент Владимир Зеленский рассказал о докладах министра обороны и командующего Воздушными силами ВСУ относительно системы противодействия "шахедам". Это проливает свет на ключевой факт: Украина переходит от точечных решений к системной трансформации противовоздушной обороны, адаптированной именно под массовые атаки ударных дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы государства.

Детали

Речь идет не только о поставках дронов-перехватчиков, а об изменении самой логики борьбы с воздушным террором, который россия развернула против украинских городов.

Министр обороны доложил об объемах поставок дронов-перехватчиков и реальной ситуации со сбитием российских дронов - определенные объемы поставок будут соблюдены. Командующий Воздушными силами ВСУ доложил о системе противодействия "шахедам" - вместе с министром обороны реализуют трансформацию этой системы

- написал Президент Украины.

Какова эффективность ПВО против "Шахедов"?

Несмотря на масштаб атак, эффективность украинской ПВО остается очень высокой. Как отмечает офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров, показатели сбития колеблются в пределах 85-90% - и это в условиях, когда противник запускает сотни дронов одновременно.

Эффективность уничтожения на самом деле очень высока. Но мы понимаем, что большое количество ударных БПЛА, типа "Шахед", ставит ряд вызовов. Дорогими зенитными ракетами вы их все не собьете - это экономически накладно

- отметил Андрей Крамаров.

Именно экономика войны заставила Украину отказаться от идеи "сбивать все ракетами". Количество зенитных ракет ограничено, тогда как количество дронов, которые запускает россия - "просто безумное".

Как работает система противодействия "шахедам"

Сегодня украинская ПВО - это не один тип вооружения, а многоуровневая комплексная система. Она включает:

  • классические зенитные установки советского и западного образца;
    • зенитные орудия (включая старые 25-мм системы, которые до сих пор эффективны);
      • мобильные огневые группы;
        • более дешевые линейные зенитные комплексы;
          • средства радиоэлектронной борьбы;
            • новейшие дроны-перехватчики.

              Наша система противовоздушной обороны наработала целый ряд новых решений. Это и орудия, и мобильные огневые группы, и дешевые зенитные комплексы. Например, те, которые на прошлой неделе передала Великобритания - Raven, с недорогой ракетой и простым наведением

              - отметил эксперт. 

              Отдельную роль играют средства РЭБ, которые не всегда уничтожают дрон, но отводят его от цели.

              Наши системы радиоэлектронной борьбы позволяют отводить дроны от тех целей, на которые они изначально программируются

              - говорит Андрей Крамаров.

              Дроны-перехватчики: важный элемент, но не панацея

              Владимир Зеленский отдельно упомянул о поставках дронов-перехватчиков. Однако эксперты предостерегают: это не универсальное решение, а лишь часть системы.

              Панацеи одним средством не существует. Система противовоздушной обороны в современных условиях - это комплексная история

               - объясняет Андрей Крамаров.

              В то же время технологический прогресс очевиден. Украинские зенитные дроны уже демонстрируют способность перехватывать даже сложные цели.

              Как россия модернизирует "шахеды"

              С 2022 года российские дроны существенно изменились. По словам Крамарова, ключевые направления модернизации - три.

              Первое - навигация. Примитивные иранские системы заменяют комбинированными решениями с GPS, GSM-модулями и импортными компонентами.

              Второе - боевая часть. Ее массу увеличили с 50 до 90 кг, а сама начинка стала вариативной.

              Россияне пытаются ставить не только фугасные, но и кассетные боевые части, со шрапнелью. Сегодня мы видим реальную опасность для гражданского населения

               - отмечает эксперт.

              Зафиксированы случаи использования противотанковых мин ПТМ-3. Такие боеприпасы оснащены магнитными датчиками цели, реагирующими на любое изменение магнитного поля. Расчет врага состоит в том, что на место сброса "шахеда" будет ехать техника ГСЧС или полиции и подорвется. И очевидно это большая угроза для гражданских, а особенно сейчас, когда страна усыпана снегом и такие мины просто не видно.

              Третье - производство. россия постепенно переходит на собственную сборку "Гераней", экспериментирует с реактивными двигателями, в частности китайскими. Однако эффективность не сильно впечатляет. 

              Он может разгоняться до 400 километров в час, но не может эффективно маневрировать - конструкция планера не позволяет полноценно использовать реактивный двигатель

              - подчеркивает Андрей Крамаров. 

              "Шахеды" - это не о войне, это о терроре

              Ключевое изменение последних месяцев - отказ россии от попыток наносить военный ущерб "шахедами".

              Последние месяцы россияне используют их исключительно как инструмент массового террора. Они откровенно нацеливают дроны на гражданские дома

              - говорит военный эксперт. 

              Энергетическую инфраструктуру поражают ракетами - дроны же выбрали для запугивания населения, давления на тыл и психологического истощения.

              Почему невозможно "закрыть города" от "шахедов" полностью

              Даже при нынешней эффективности ПВО, полностью закрыть крупные города - нереально.

              Против 1000 дронов в сутки ни одна страна мира не сможет закрыться на 100%

              - говорят эксперты.

              Выход - не в поиске "чудо-оружия", а в количественном наращивании всех элементов системы: от орудий и РЭБ до дронов-перехватчиков и подготовки операторов. Именно об этом говорится в заявлении президента: трансформация системы противодействия "шахедам" - это марафон, а не разовое решение.

              Украина уже доказала, что способна держать удар даже в условиях массового воздушного террора. Следующий шаг - сделать эту систему еще плотнее. И еще дороже для врага.

              Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk

              Андрей Тимощенко

