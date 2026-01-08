Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
Киев • УНН
Великобритания подтвердила передачу Украине 13 систем ПВО Raven, разработанных специально для Украины. В ближайшее время ожидается поставка прототипов систем ПВО Gravehawk.
Великобритания подтвердила передачу Украине 13 систем ПВО Raven. В ближайшее время ожидается поставка еще нескольких единиц прототипов систем ПВО Gravehawk. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ukdefencejournal.org.
Детали
Министерство обороны Великобритании в ответ на запрос депутата парламента Бена Обезе-Джекти заявило, что системы Raven уже находятся на вооружении Украины.
Дополнительно
Система ПВО Raven была разработана специально для Украины и финансируется Великобританией. Она адаптирует ракету "воздух-воздух" AIM-132 ASRAAM Королевских ВВС для запуска с земли, обеспечивая возможность быстрого развертывания против российских дронов, самолетов и вертолетов, с ограниченной способностью к поражению крылатых ракет.
Gravehawk - это совместная британско-датская система, которая использует существующие украинские ракеты "воздух-воздух" Р-73 (AA-11 Archer) в наземном режиме.
Напомним
Великобритания и Франция направят до 15 000 солдат для защиты Украины в случае принятия мирного соглашения. Это намного меньше, чем ожидалось.