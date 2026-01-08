$42.720.15
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
7 января, 23:38 • 13036 просмотра
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 24049 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11 • 30300 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 24616 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 13:11 • 25260 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
7 января, 12:29 • 26597 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 36770 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
7 января, 10:27 • 28667 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
7 января, 10:05 • 30249 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk

Киев • УНН

 • 3144 просмотра

Великобритания подтвердила передачу Украине 13 систем ПВО Raven, разработанных специально для Украины. В ближайшее время ожидается поставка прототипов систем ПВО Gravehawk.

Фото: ukdefencejournal.org

Великобритания подтвердила передачу Украине 13 систем ПВО Raven. В ближайшее время ожидается поставка еще нескольких единиц прототипов систем ПВО Gravehawk. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ukdefencejournal.org.

Детали

Министерство обороны Великобритании в ответ на запрос депутата парламента Бена Обезе-Джекти заявило, что системы Raven уже находятся на вооружении Украины.

Дополнительно

Система ПВО Raven была разработана специально для Украины и финансируется Великобританией. Она адаптирует ракету "воздух-воздух" AIM-132 ASRAAM Королевских ВВС для запуска с земли, обеспечивая возможность быстрого развертывания против российских дронов, самолетов и вертолетов, с ограниченной способностью к поражению крылатых ракет.

Gravehawk - это совместная британско-датская система, которая использует существующие украинские ракеты "воздух-воздух" Р-73 (AA-11 Archer) в наземном режиме.

Напомним

Великобритания и Франция направят до 15 000 солдат для защиты Украины в случае принятия мирного соглашения. Это намного меньше, чем ожидалось.

Евгений Устименко

