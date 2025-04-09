Министерство обороны (Великобритания)

Армия РФ сократила количество атак БПЛА в декабре: в британской разведке назвали причину

В декабре рф запустила в три раза меньше дронов по Украине, чем в ноябре - около 850 против 2300. Британская разведка объясняет это погодными условиями и прогнозирует дальнейшие атаки более 1500 БПЛА ежемесячно.