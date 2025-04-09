Министерство обороны (Великобритания)

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26021 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Британская разведка сообщает об усилении российского давления в курской области с трех направлений. В то же время на других участках фронта, в частности возле Покровска, количество атак уменьшилось.

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Оккупанты заставили 3,5 млн украинцев получить паспорта рф под угрозой конфискации имущества - британская разведка

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В феврале 2025 года среднесуточные потери рф составили 1255 человек - самый низкий показатель за полгода. Общие потери РФ с начала 2025 года достигли 90 тысяч военнослужащих.

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Черноморский флот рф потерял доминирование после атак Украины, уничтоживших 24 российских судна. Флот переместился в Новороссийск, но сохраняет способность наносить удары по Украине.

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Командующий ВМС Эстонии Иво Вярк заявил об отсутствии доминирования какой-либо стороны в Черном море. Обе стороны имеют свободу действий вблизи побережья, располагая ПВО, минами и береговой поддержкой.

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Британская разведка раскрыла ежедневные потери армии рф в ноябре

россия приняла закон о списании долгов до 10 млн рублей для новых военнослужащих с декабря 2024 года. Британская разведка связывает это с потерями рф, которые в ноябре достигали 1523 человека в день.

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россия изменила тактику ракетных атак во второй половине 2024 года, накапливая запасы между ударами. Последний масштабный удар 12-13 декабря включал около 90 ракет и 180 дронов-камикадзе.

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Британская разведка раскрыла новую тактику массированных ударов рф по Украине

россия перешла к накоплению запасов между атаками вместо частых мелких ударов. Во время атаки 12-13 декабря было использовано около 90 ракет и 180 БПЛА.

Война • 28 декабря, 17:16 • 26822 просмотра

Армия РФ сократила количество атак БПЛА в декабре: в британской разведке назвали причину

В декабре рф запустила в три раза меньше дронов по Украине, чем в ноябре - около 850 против 2300. Британская разведка объясняет это погодными условиями и прогнозирует дальнейшие атаки более 1500 БПЛА ежемесячно.

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Британия может отправить военных для тренировки ВСУ в Украине: что известно

Минобороны Британии рассматривает возможность направления военных инструкторов в Украину. Британия также предоставит дополнительные 225 млн фунтов военной помощи на дроны, боеприпасы и ПВО.

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Британии нужно увеличить оборонные расходы почти вдвое: названа сумма

Минобороны Британии рассчитало необходимый уровень военных расходов в 3,6% ВВП для модернизации армии. Это означает увеличение годового бюджета до 93 млрд фунтов стерлингов.

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Британская разведка раскрыла масштабы потерь российской бронетехники в Украине

Россия потеряла более 3600 танков и 8000 бронированных машин с начала полномасштабного вторжения. Из-за значительных потерь оккупанты вынуждены доставать устаревшую советскую технику из хранилищ.

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Вероятные дроны-шпионы пролетают над авиабазой "Рамштайн" - Spiegel

Над военной базой "Рамштайн", объектами Rheinmetall и BASF зафиксированы полеты неизвестных дронов. Немецкие органы безопасности не смогли установить операторов беспилотников и их происхождение.

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