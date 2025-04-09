С ноября 2024 года темпы продвижения российских войск в Украине неуклонно снижаются. В марте 2025 года россияне захватили 143 кв. км, в ноябре 2024 года – 730 кв. км.
Британские военные обнаружили скрытые датчики РФ в морях вокруг Британии. Вероятно, их использовали для шпионажа за атомными подводными лодками.
Продвижение российских войск в Украине замедлилось с начала 2025 года, количество атак уменьшилось. В марте оккупанты захватили всего 143 кв. км территории.
Указ путина заставляет украинцев, не имеющих российского паспорта, выехать с оккупированных территорий до 10 сентября 2025 года. Это часть политики русификации для уничтожения украинской идентичности.
Британская разведка сообщает, что с начала войны в Украине россия потеряла около 900 тысяч военных, из которых 200-250 тысяч погибли. Для кремля цели войны важнее жизни солдат.
Британская разведка сообщает об усилении российского давления в курской области с трех направлений. В то же время на других участках фронта, в частности возле Покровска, количество атак уменьшилось.
Британская разведка сообщает о масштабном многоосевом ударе рф с использованием 35 крылатых ракет и более 100 дронов. Атаки направлены на энергетический сектор Украины для деморализации населения.
На оккупированных территориях Украины россия принудительно выдала 3,5 млн российских паспортов местным жителям. Отказ от получения паспорта рф угрожает конфискацией имущества и ограничением доступа к базовым услугам.
В феврале 2025 года среднесуточные потери рф составили 1255 человек - самый низкий показатель за полгода. Общие потери РФ с начала 2025 года достигли 90 тысяч военнослужащих.
Черноморский флот рф потерял доминирование после атак Украины, уничтоживших 24 российских судна. Флот переместился в Новороссийск, но сохраняет способность наносить удары по Украине.
Британская разведка сообщает о принуждении рф к подписанию бессрочных контрактов с мобилизованными из-за больших потерь. По данным разведки, россия потеряла около 860 000 военных убитыми и ранеными с 2022 года.
Британское минобороны зафиксировало 6 российских кораблей с боеприпасами, выходящих из Сирии через Ла-Манш.
В январе 2025 года рф запустила около 2400 ударных БПЛА по Украине. ВСУ отвечают эффективными атаками на российские объекты по производству и эксплуатации дронов.
В 1990 году двое мужчин сфотографировали загадочный ромбовидный объект в небе над Шотландией. Спустя 32 года бывший офицер разведки раскрыл, что это был экспериментальный американский самолет.
российское командование возвращает раненых военных на фронт с незаживающими ранами и на костылях. По данным британской разведки, это делается для разгрузки перегруженной медицинской системы РФ.
Силы обороны держат огневой контроль над логистическими путями россиян в Волчанске. Враг ограничивается пехотными штурмами и изредка использует советскую технику, но безуспешно.
Нефтебаза "Кристалл" возле авиабазы энгельс-2 подверглась двум ударам украинских дронов 8 и 14 января 2025 года. В результате атак уничтожено 4 и повреждено 10 резервуаров с горюче-смазочными материалами.
Российские войска расширяют плацдарм на западном берегу реки Оскол в Харьковской области. Оккупанты пытаются захватить Двуречное и Западное, чтобы давить на логистический центр Купянск.
В курской области КНДР потеряла 4000 военных, из которых четверть погибла. Из-за языкового барьера и проблем с координацией северокорейские войска достигли лишь тактических успехов.
Британское правительство заключило 8-летний контракт с Rolls-Royce на производство и обслуживание ядерных реакторов для подводных лодок.
Ивора Каплина, экс-министра обороны Великобритании, задержали в Брайтоне по подозрению в сексуальной переписке с ребенком. 66-летнего политика арестовали после операции «охотников на педофилов».
Командующий ВМС Эстонии Иво Вярк заявил об отсутствии доминирования какой-либо стороны в Черном море. Обе стороны имеют свободу действий вблизи побережья, располагая ПВО, минами и береговой поддержкой.
россия приняла закон о списании долгов до 10 млн рублей для новых военнослужащих с декабря 2024 года. Британская разведка связывает это с потерями рф, которые в ноябре достигали 1523 человека в день.
россия изменила тактику ракетных атак во второй половине 2024 года, накапливая запасы между ударами. Последний масштабный удар 12-13 декабря включал около 90 ракет и 180 дронов-камикадзе.
россия перешла к накоплению запасов между атаками вместо частых мелких ударов. Во время атаки 12-13 декабря было использовано около 90 ракет и 180 БПЛА.
В декабре рф запустила в три раза меньше дронов по Украине, чем в ноябре - около 850 против 2300. Британская разведка объясняет это погодными условиями и прогнозирует дальнейшие атаки более 1500 БПЛА ежемесячно.
Минобороны Британии рассматривает возможность направления военных инструкторов в Украину. Британия также предоставит дополнительные 225 млн фунтов военной помощи на дроны, боеприпасы и ПВО.
Минобороны Британии рассчитало необходимый уровень военных расходов в 3,6% ВВП для модернизации армии. Это означает увеличение годового бюджета до 93 млрд фунтов стерлингов.
Россия потеряла более 3600 танков и 8000 бронированных машин с начала полномасштабного вторжения. Из-за значительных потерь оккупанты вынуждены доставать устаревшую советскую технику из хранилищ.
Над военной базой "Рамштайн", объектами Rheinmetall и BASF зафиксированы полеты неизвестных дронов. Немецкие органы безопасности не смогли установить операторов беспилотников и их происхождение.