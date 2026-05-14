Великобритания ускорит поставки ПВО Украине после массированных атак рф - Хили
Киев • УНН
Джон Хили приказал ускорить поставки систем ПВО и антидронов из-за массированных атак рф. Британия усиливает поддержку Украины в борьбе с агрессией.
Великобритания ускорит передачу Украине систем противовоздушной обороны и средств борьбы с дронами после последних масштабных российских атак. Об этом заявил британский министр обороны Джон Хили, передает УНН.
Детали
Шокирующие российские атаки дронами по Украине за последние 24 часа. Я поручил максимально ускорить поставки британских систем ПВО и средств противодействия дронам
Он подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину на фоне российской агрессии.
Мы стоим рядом с Украиной перед лицом агрессии путина. Наши мысли - с украинскими семьями
