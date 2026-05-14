Великобритания ускорит поставки ПВО Украине после массированных атак рф - Хили

Великобритания ускорит передачу Украине систем противовоздушной обороны и средств борьбы с дронами после последних масштабных российских атак. Об этом заявил британский министр обороны Джон Хили, передает УНН.

Шокирующие российские атаки дронами по Украине за последние 24 часа. Я поручил максимально ускорить поставки британских систем ПВО и средств противодействия дронам

Он подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину на фоне российской агрессии.

Мы стоим рядом с Украиной перед лицом агрессии путина. Наши мысли - с украинскими семьями