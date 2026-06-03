11 стран обратились к ЕС с призывом прекратить выдачу туристических виз россиянам
Киев • УНН
Одиннадцать стран требуют от Еврокомиссии прекратить выдачу шенгенских виз гражданам РФ. В 2025 году россияне получили более 620 тысяч разрешений на въезд.
Польша, Швеция, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, а также страны, не входящие в ЕС, Норвегия и Исландия требуют от Европейской комиссии срочно заблокировать шенгенские визы для россиян. Об этом пишет RMF FM, передает УНН.
С приближением очередного лета мы, нижеподписавшиеся министры, считаем необходимым еще раз подчеркнуть необходимость сохранения ограничительной визовой политики в отношении российских заявителей
Министры открыто признали, что считают неприемлемым отдых граждан государства-агрессора на пляжах ЕС в условиях массовых нападений на украинских мирных жителей и принудительной депортации детей.
Рост количества российских туристов, проводящих отпуск на европейских пляжах и европейских курортах, в то время как ракеты и беспилотники продолжают наносить удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре в Украине, вызывает глубокую обеспокоенность
Также подписанты выражают возмущение и глубокое разочарование ростом количества виз, выданных россиянам. Они утверждают, что в 2025 году гражданам рф было выдано 477 878 шенгенских виз с туристической целью. Значительная часть из них – это многократные визы.
Это вопиюще противоречит рекомендациям Комиссии, призывающим к строгому подходу к российским заявителям, путешествующим с несущественными целями, и является серьезным недостатком в нашей коллективной политике в отношении государства-агрессора. Мы считаем это чрезвычайно тревожным
Напомним
Количество выданных гражданам россии шенгенских виз в прошлом году выросло на 10% за прошлый год – до более чем 620 тысяч. В то же время сократилась доля выданных владельцам российских паспортов многократных виз.