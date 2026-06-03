11 стран обратились к ЕС с призывом прекратить выдачу туристических виз россиянам

Польша, Швеция, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, а также страны, не входящие в ЕС, Норвегия и Исландия требуют от Европейской комиссии срочно заблокировать шенгенские визы для россиян. Об этом пишет RMF FM, передает УНН.

С приближением очередного лета мы, нижеподписавшиеся министры, считаем необходимым еще раз подчеркнуть необходимость сохранения ограничительной визовой политики в отношении российских заявителей

Министры открыто признали, что считают неприемлемым отдых граждан государства-агрессора на пляжах ЕС в условиях массовых нападений на украинских мирных жителей и принудительной депортации детей.

Рост количества российских туристов, проводящих отпуск на европейских пляжах и европейских курортах, в то время как ракеты и беспилотники продолжают наносить удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре в Украине, вызывает глубокую обеспокоенность