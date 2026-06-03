Как скачать музыку с YouTube: простые способы загрузки

YouTube не позволяет свободно скачивать музыку из-за защиты авторских прав, однако существуют как легальные, так и не очень способы сохранить любимые треки для прослушивания офлайн. УНН рассказывает, как скачать музыку с YouTube на компьютер или смартфон и какие сервисы для этого использовать.

Как скачать музыку с Youtube: что нужно знать

Видео и аудиоконтент на YouTube защищены авторским правом, поэтому скачивать музыку с видеохостинга нельзя. Самый надежный и легальный способ загрузки музыки с YouTube — это подписка на YouTube Premium или YouTube Music. Это две отдельные услуги: YouTube Premium поставляется вместе с YouTube Music Premium, но не наоборот.

Обе услуги позволяют скачивать музыку с YouTube, а также предлагают другие функции, такие как удаление рекламы. YouTube Premium предлагает множество дополнительных функций, ориентированных на видео-сторону платформы.

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Скачать музыку с Youtube: онлайн-сервисы

На ноутбуке или настольном компьютере воспользуйтесь программой "4K YouTube to MP3", чтобы скачивать музыку с YouTube.

Установите программу "4K YouTube to MP3". Вставьте URL-адрес видео с YouTube в программу, а остальное она сделает сама.

По умолчанию программа скачивает музыку в формате mp3, но вы также можете получить аудиофайлы в формате m4a или ogg. Бесплатная версия программы позволяет скачивать 15 файлов в день, чего достаточно для большинства людей, но это может стать проблемой, если вы пытаетесь скачать большие плейлисты за один раз.

Это лишь один из способов скачивания музыки. Также можно воспользоваться онлайн-сервисами, такими как: Converto, SaveFrom.net, программами для ПК и ноутбуков, например: MediaHuman.

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Как скачать песню с YouTube на телефон

Если у вас телефон на Android, попробуйте воспользоваться приложением NewPipe для загрузки музыки с YouTube. Это приложение недоступно в магазине Google Play, так как оно фактически предоставляет все функции YouTube Premium бесплатно, в частности возможность скачивать музыку с YouTube. Вот как его установить:

скачайте файл APK NewPipe;

откройте загруженный файл на своем телефоне Android. Возможно, появится предупреждение и запрос на разрешение на установку NewPipe. Предоставьте это разрешение и вернитесь к инсталлятору;

после завершения установки откройте NewPipe и найдите музыку, которую хотите скачать;

нажмите “Скачать”, а затем “Аудио”, и NewPipe соберет песню для вас.

На iPhone лучший (неофициальный) способ скачать музыку с YouTube — это воспользоваться приложением "Быстрые команды" от Apple. Выполните следующие шаги, чтобы скачать музыку с YouTube на iPhone:

скачайте ярлык YouTube Download из RoutineHub — сторонней галереи ярлыков для вашего iPhone;

установите на iPhone еще два приложения: Scriptable и a-Shell mini;

откройте видео на YouTube в Safari или в приложении YouTube. Нажмите кнопку “Поделиться”, чтобы открыть окно общего доступа;

прокрутите список вниз и выберите YouTube Download в списке ярлыков в нижней части экрана;

YouTube Download запросит у вас ряд разрешений. К сожалению, вам придется предоставить все эти разрешения, чтобы ярлык мог работать. Когда появится запрос, хотите ли вы скачать аудио или видео, выберите “Скачать аудио”. Вы также можете выбрать желаемый формат аудио;

наконец, ярлык спросит, куда вы хотите сохранить загруженный файл. Вы можете выбрать iCloud Drive или папку “На моем iPhone” в приложении “Файлы”.

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