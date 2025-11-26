YouTube внедряет функцию для персонализации главной ленты

$42.400.03
Эксклюзив
09:34 • 1800 просмотра
Установка солнечных панелей: помогают ли в условиях отключения света
08:59 • 11233 просмотра
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровьPhoto
08:59 • 8242 просмотра
"Ответственность не знает исключений": Генпрокурор Кравченко сообщил об увольнении 74 прокуроров после проверки инвалидности, в суде - новое дело
08:27 • 8658 просмотра
Минэнерго: рф атаковала энергетику в двух областях, графики - круглосуточно, три региона - на аварийных отключениях
Эксклюзив
07:00 • 17947 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
06:31 • 13430 просмотра
Мирный план США для Украины основан на российском документе - Reuters
06:07 • 12845 просмотра
Трамп намекнул на сокращение мирного плана США с 28 до 22 пунктов
25 ноября, 16:32 • 23563 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
25 ноября, 15:19 • 40063 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
25 ноября, 14:59 • 30493 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
Популярные новости
Вслед за бензином: в рф возник острый дефицит автогаза - "ОТПОР"26 ноября, 00:29 • 3616 просмотра
Трамп раскрыл главную уступку, на которую пойдет Россия ради принятия «мирного плана»26 ноября, 01:00 • 22702 просмотра
Эрдоган предлагает возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле26 ноября, 02:02 • 6006 просмотра
Изменения в мирном плане США могут привести к отклонению его путиным - NYT26 ноября, 02:31 • 18368 просмотра
"Нужно малообразованное общество": в россии вводят новые ограничения для получения высшего образования - ЦПД26 ноября, 03:33 • 17357 просмотра
публикации
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровьPhoto08:59 • 11231 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
Эксклюзив
07:00 • 17945 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 42370 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
25 ноября, 10:00 • 51253 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 101454 просмотра
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 22195 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 56964 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 74931 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 75509 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 82399 просмотра
YouTube внедряет функцию для персонализации главной ленты

Киев • УНН

 • 176 просмотра

YouTube работает над экспериментальной функцией "Ваша персонализированная лента", которая позволит пользователям активно формировать контент, вводя подсказки. Это должно решить проблему нерелевантных рекомендаций, с которой часто сталкиваются пользователи.

YouTube внедряет функцию для персонализации главной ленты

YouTube работает над функцией, которая исправит проблему с неудобной главной лентой, сообщает TechCrunch, пишет УНН.

Подробности

Найти видео на YouTube, которое действительно соответствует нашим интересам, иногда может быть сложно. Платформа для обмена видео, похоже, признала эту проблему и принимает меры для ее решения с помощью своей новой экспериментальной функции "Ваша персонализированная лента", пишет издание.

Это должно решить проблему разочарования, с которой пользователи часто сталкиваются из-за рекомендаций, основанных на алгоритмах, которые иногда не соответствуют цели. Сообщалось, что алгоритм YouTube часто неправильно оценивает намерения пользователей, отмечает издание.

Те, кто участвует в эксперименте, увидят "Ваша персонализированная лента" рядом со стандартной кнопкой "Главная" на главной странице. Нажатие на нее позволяет вводить подсказки, адаптированные к вашим интересам.

Вместо пассивного прокручивания потока контента, который может не соответствовать вашим интересам, эта функция позволяет активно формировать свою ленту, вводя определенные подсказки. Например, если вы хотите больше видео о кулинарии, просто ввод этого запроса в собственную ленту побудит YouTube отдавать приоритет подобному контенту в будущем.

Хотя еще неизвестно, насколько популярной будет "Ваша персонализированная лента", возможность настройки ленты YouTube может кардинально изменить правила игры. Это может быть более эффективной альтернативой нажатию на видео по одному и использованию опций "Не интересно" или "Не рекомендовать канал", отмечает издание.

Дополнение

YouTube - не единственная платформа, которая запускает собственную ленту. Недавно Threads тестировали функцию настройки алгоритма. X также работает над функцией, которая позволит пользователям тегать чат-бота с искусственным интеллектом Grok для настройки своей ленты.

Юлия Шрамко

Технологии
Социальная сеть
YouTube