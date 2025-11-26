YouTube внедряет функцию для персонализации главной ленты

YouTube работает над функцией, которая исправит проблему с неудобной главной лентой, сообщает TechCrunch, пишет УНН.

Подробности

Найти видео на YouTube, которое действительно соответствует нашим интересам, иногда может быть сложно. Платформа для обмена видео, похоже, признала эту проблему и принимает меры для ее решения с помощью своей новой экспериментальной функции "Ваша персонализированная лента", пишет издание.

Это должно решить проблему разочарования, с которой пользователи часто сталкиваются из-за рекомендаций, основанных на алгоритмах, которые иногда не соответствуют цели. Сообщалось, что алгоритм YouTube часто неправильно оценивает намерения пользователей, отмечает издание.

Те, кто участвует в эксперименте, увидят "Ваша персонализированная лента" рядом со стандартной кнопкой "Главная" на главной странице. Нажатие на нее позволяет вводить подсказки, адаптированные к вашим интересам.

Вместо пассивного прокручивания потока контента, который может не соответствовать вашим интересам, эта функция позволяет активно формировать свою ленту, вводя определенные подсказки. Например, если вы хотите больше видео о кулинарии, просто ввод этого запроса в собственную ленту побудит YouTube отдавать приоритет подобному контенту в будущем.

Хотя еще неизвестно, насколько популярной будет "Ваша персонализированная лента", возможность настройки ленты YouTube может кардинально изменить правила игры. Это может быть более эффективной альтернативой нажатию на видео по одному и использованию опций "Не интересно" или "Не рекомендовать канал", отмечает издание.

Дополнение

YouTube - не единственная платформа, которая запускает собственную ленту. Недавно Threads тестировали функцию настройки алгоритма. X также работает над функцией, которая позволит пользователям тегать чат-бота с искусственным интеллектом Grok для настройки своей ленты.