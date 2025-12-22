Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?

Вице-премьер по вопросам восстановления Алексей Кулеба внес на рассмотрение Кабинета министров кандидатуру Игоря Зелинского на должность главы Госавиаслужбы. Однако многолетняя деятельность этого чиновника в Госавиаслужбе содержит настолько серьезные признаки угрозы не только для авиационной безопасности, но и для национальных интересов Украины в целом, что его назначение может превратиться в стратегическую ошибку государства с последствиями, которые уже невозможно будет исправить, пишет УНН.

Сначала уволил, а теперь лоббирует на повышение

Как стало известно УНН из собственных источников в Правительстве, вице-премьер Алексей Кулеба активно лоббирует назначение Игоря Зелинского на должность главы Государственной авиационной службы Украины. Он уже направил соответствующее представление на рассмотрение Кабмина.

Ситуация выглядит по меньшей мере странно, ведь в феврале 2025 года Кулеба не продлил контракт Игорю Зелинскому и уволил его с должности заместителя главы Госавиаслужбы. Зелинский был "правой рукой" тогдашнего главы Госавиаслужбы Александра Бильчука.

То есть чиновник, который еще вчера был достаточно токсичным, чтобы его "убрали" с должности, сегодня почему-то рассматривается как человек, которому можно доверить критический для обороны и авиационной безопасности орган. И это на фоне того, что сам Кулеба оказался под угрозой отставки после коррупционного скандала, связанного с операцией Национального антикоррупционного бюро Украины "Мидас" относительно вероятных коррупционных схем в энергетике, организованных Тимуром Миндичем.

В Верховной Раде уже зарегистрирован проект постановления о его увольнении с должности Вице-премьер-министра по восстановлению Украины – Министра развития общин и территорий Украины в связи с выявлением фактов, свидетельствующих о системных коррупционных проявлениях в деятельности Министерства развития общин и территорий Украины, а также ненадлежащей организации работы по восстановлению Украины.

В пояснительной записке к проекту постановления указано, что с 21 мая 2022 года по 24 января 2023 года работал председателем Киевской областной государственной администрации, при этом журналистами и органами досудебного расследования неоднократно разоблачались коррупционные действия при восстановлении в этом регионе. В частности, правоохранители расследовали дела, где должностные лица обвинялись в завышении цен на материалы и присвоении бюджетных средств через махинации с документами. Эти коррупционные схемы касались как восстановления жилья, так и других объектов инфраструктуры.

Поэтому не исключено, что продвижение Зелинского на должность главы Госавиаслужбы – это попытка Кулебы "закрепить" своих людей на ключевых должностях, чтобы сохранить влияние даже после возможной отставки.

Наследие Бильчука: офшоры, "Ростех" и удар по обороноспособности

Контекст, в котором работал Игорь Зелинский, тоже красноречив.

Правительство уволило Бильчука с должности после того, как в начале августа 2025 года он передал сопровождение ремонтной документации вертолетов типа Ми-8МТ(МТВ) компании AAL Group Ltd, имеющей прямые связи с российским ОПК. Это решение ставило под угрозу эксплуатацию этого типа вертолетов всеми составляющими сектора безопасности и обороны Украины

Впоследствии выяснилось, что AAL Group Ltd, зарегистрированная в офшорной юрисдикции ОАЭ, имеет прямые связи с российским ОПК. А как сообщил член комитета ВР по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский, конечными бенефициарами AAL Group Ltd является компания "Вертолеты России" из государственного концерна "Ростех".

Решение Бильчука было принято несмотря на то, что Транспортное командование Вооруженных сил США USTRANSCOM еще в 2024 году признало AAL Group Ltd непригодной для сотрудничества.

Как "правая рука" главы Госавиаслужбы Зелинский не мог не видеть, что происходит в ведомстве и какие решения наносят ущерб интересам государства. Более того, и сам чиновник подписал ряд бумаг, которые открыто и планомерно уничтожали авиационную отрасль в Украине.

Уничтожение украинской транспортной авиации

Эксперты авиаотрасли отмечают, что с 2020 по 2025 год, когда Зелинский работал заместителем главы Госавиаслужбы, происходило последовательное и системное уничтожение транспортной авиации в Украине.

К примеру, по состоянию на 2016 год в Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины было более 20 самолетов Ил-76. Но уже в начале 2025 года их осталось всего два, да и те не имеют летной годности. Показательно, не так ли?

Такая ситуация, по мнению игроков авиарынка, сложилась из-за того, что руководство Госавиаслужбы, в частности Бильчук и его заместитель Зелинский, приняли ряд решений, которыми создали искусственные препятствия для эксплуатации самолетов Ил-76. В частности, более 20 этих транспортных самолетов были исключены из украинского реестра и перешли под контроль России, поэтому Украина потеряла значительную часть своего транспортного флота в условиях войны.

Нарушение санкционного законодательства и игра в интересах РФ

Исключение транспортных самолетов из государственных реестров и переход их в управление страны-агрессора не единственная проблема, созданная командой Бильчука-Зелинского.

Работая на должности заместителя главы Госавиаслужбы, Игорь Зелинский очевидно допустил ряд нарушений санкционного законодательства.

После начала войны в 2014 году Украина ввела санкции против российского разработчика транспортных самолетов – ПАО "Ил". Несмотря на это, руководство Госавиаслужбы приняло решение о выдаче сертификатов пересмотра летной годности 18 самолетов Ил-76 украинской регистрации на основании соответствующих решений российского ПАО "ИЛ".

Да и на этом нарушения не закончились. Ведь уже во время полномасштабного вторжения Игорь Зелинский, как заместитель главы ведомства, подписал ряд таких сертификатов. На практике это означает, что Государственная авиационная служба Украины действовала в интересах России, которая развязала полномасштабную войну против Украины, ведь такие решения позволили стране-агрессору получить несколько десятков миллионов долларов от эксплуатации украинских самолетов.

Стоит отметить, что таким образом руководство Госавиаслужбы также проигнорировало тот факт, что в Украине есть сертифицированная организация, которая имеет право осуществлять документальное сопровождение эксплуатации транспортных самолетов Ил-76. Ведомство под руководством Бильчука и Зелинского фактически поставило украинских эксплуатантов перед выбором – либо сотрудничайте с российским разработчиком, либо отказывайтесь от использования Ил-76.

Очевидно, такие действия Александра Бильчука и Игоря Зелинского на руководящих должностях в Госавиаслужбе должны были бы заинтересовать правоохранительные органы, особенно Службу безопасности Украины, которая расследует преступления, связанные с пособничеством стране-агрессору и финансированием терроризма.

Если Бильчука за очевидное подыгрывание интересам РФ уже уволили, то назначение его "правой руки" выглядит не просто циничным, это продолжение той же противозаконной деятельности, только под новой фамилией.

В условиях войны нельзя позволять возглавлять авиационный регулятор человеку, действия которого были направлены на последовательное уничтожение авиации, подыгрывание российским интересам и ущерб национальной безопасности.