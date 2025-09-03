В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8

$41.370.05
48.470.27
ukenru
06:20 • 1300 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
06:16 • 4156 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
06:00 • 6586 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
2 вересня, 11:50 • 64586 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 98813 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 134905 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 148386 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 79216 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 142369 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 52704 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.5м/с
44%
748мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 228121 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 227779 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 217601 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 214135 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 208721 перегляди
Публікації
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo06:57 • 212 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
06:16 • 4156 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto06:00 • 6586 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto2 вересня, 11:50 • 64586 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo2 вересня, 10:24 • 134905 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кім Чен Ин
Марко Рубіо
Андрій Парубій
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Кіровоградська область
Львів
Китай
Реклама
УНН Lite
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 13690 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 27829 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ2 вересня, 10:43 • 30952 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України2 вересня, 08:32 • 45384 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 90855 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Financial Times
Х-101
«Калібр» (сімейство ракет)
Шахед-136

В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8

Київ • УНН

 • 212 перегляди

Транспортне Командування ЗС США визнало AAL Group Ltd непридатною для співпраці через можливі зв'язки з російським ОПК. Однак Державіаслужба України довірила цій компанії супровід ремонтної документації для гелікоптерів Ми-8.

В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8

Транспортне Командування Збройних сил США (USTRANSCOM) визнало непридатною для співпраці іноземну компанію AAL Group Ltd, яка може бути повʼязана з російським оборонно-промисловим комплексом. Однак це не завадило Державній авіаційній службі України передати саме цій компанії права супроводу ремонтної документації для гелікоптерів Ми-8МТ(МТВ), пише УНН.

Як зазначено у документі, після перевірки іноземних субʼєктів Командувач Транспортного Командування ЗС США ще у травні 2024 року визначив низку компаній такими, що не підходять (непридатні) для співпраці.

До списку потрапили 38 компаній, що працюють у сфері авіації. Більшість з них повʼязані з росією. Серед них вказана також компанія AAL Group Ltd. як нерекомендована до співпраці.

Відповідно до інформації з відкритих джерел, ця компанія зареєстрована в митній, тобто офшорній, зоні ОАЕ. Її заснували колишні військові Сергій Крапивцев і Олег Фідельський. За даними ЗМІ, саме через цю компанію російський "Ростєх", підвідомча йому компанія "Оборонпром" та її дочірня структура — ВАТ "Вертольоти Росії" виводили кошти в офшор, а також отримували іноземні контракти, наприклад, на виконання місій в Афганістані. 

Кінцевим же вигодонабувачем від діяльності AAL Group Ltd ЗМІ називають голову російської держкорпорації "Ростєх" Сергія Чемезова, наближеного до президента росії володимира путіна.

Очевидно, на момент створення  AAL Group Ltd Фідельський вже мав досвід створення офшорів для російської оборонки. Як свідчить річний звіт ворожої "Вертольоти росії", держкомпанія співпрацювала з INTERNATIONAL ROTORCRAFT SERVICES FZC, заснованою Олегом Фідельським у 2009 році. Основний вид діяльності цієї компанії - технічне обслуговування, ремонт, надання сервісних послуг з обслуговування вертолітної техніки російського виробництва в ОАЕ.

Цікаво, що обидві компанії Фідельського - AAL Group Ltd та INTERNATIONAL ROTORCRAFT SERVICES FZC зареєстровані в одному й тому ж ангарі митної зони Обʼєднаних Арабських Еміратів і мають ідентичний вид діяльності, тобто обидві фактично обслуговують інтереси "Ростєху".

Примітно також, що для виконання іноземних контрактів AAL Group Ltd модернізовувала вертольоти на потужностях авіаційного заводу в улан-уде (росія).

Навесні 2013 року Фідельський намагався отримати від "Рособоронекспорту", який очолював наближений до путіна голова ради директорів Чемезов "Свідоцтво ремонтної організації за типами авіаційної техніки військового призначення". Він, як стверджують журналісти, навіть запропонував створити для ремонту гелікоптерів спільне підприємство з "Рособоронекспортом" та "Вертольотами Росії".

Про тісні звʼязки AAL Group Ltd Фідельського і "Ростєху" свідчить також те, що ще у 2013 році "Московський машинобудівний завод "Знамя", що входить до холдингу "Технодинамика" держкорпорації "Ростех", здійснив поставку стендового обладнання, призначеного для ремонту гелікоптерів Мі-8/17, компанії ЗАТ "ВнешАвиаТранс" для подальшої передачі  компанії AAL Group Ltd. Поставка була проведена в рамках реалізації російської державної програми освоєння ремонту агрегатів власного виробництва в сервісних центрах за кордоном.

Договір на поставку універсального модульного стенда для проведення приймально-здавальних випробувань цих агрегатів було укладено між AAL Group Ltd і уповноваженою для постачання продукції та обладнання за кордон організацією ЗАТ "ВнешАвиаТранс".

Додамо

Командування транспортних операцій США (USTRANSCOM) — одне з одинадцяти об’єднаних командувань Міністерства оборони США, що забезпечує американське відомство повітряними, сухопутними та морськими перевезеннями.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що на початку серпня Державна авіаційна служба України прозвітувала про нібито успішне розв'язання питання щодо супроводження ремонтної документації вертольотів типу Ми-8 завдяки визначенню компанії, яка матиме право цим займатись. Відомство назву компанії не вказало.

Згодом з’ясувалося, що йдеться про AAL Group Ltd, зареєстровану в Об’єднаних Арабських Еміратах, у Sharjah Airport International Free (SAIF) Zone – тобто іноземну компанію, що функціонує в офшорній юрисдикції. За даними ЗМІ, кінцевим бенефіціаром AAL Group Ltd може бути російська компанія "Вертольоти Росії", яка входить до складу державного оборонного концерну "Ростех".

У результаті цього рішення українські авіаремонтні підприємства – включно з тими, що обслуговують бойові гелікоптери для Збройних сил України, Національної гвардії та інших структур сектору безпеки – зобов’язані погоджувати свої дії з ремонту, обслуговування та модернізації вертольотів Ми-8 з компанією, яка може мати звʼязки з російським ОПК. Йдеться, зокрема, про узгодження технічної документації, специфікацій ремонтів, стану окремих бортів, обсягів робіт та іншої чутливої інформації оборонного характеру. 

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський звернувся  із депутатськими запитами до СБУ із тим, щоб правоохоронці провели відповідне розслідування щодо такого антидержавного рішення, а також до Уряду з вимогою звільнити керівника Державіаслужби Олександра Більчука.

Після того як ситуація набула розголосу, Кабмін вирішив тимчасово відсторонити керівника Державіаслужби Олександра Більчука, щодо нього проводиться службове розслідування. Крім того, відповідну перевірку проводить також Служба безпеки України, а в парламенті розглядають можливість створення Тимчасової слідчої комісії.

В "Укроборонпромі" виступили проти передачі супроводження ремонтної документації вертольотів типу Ми-8 компанії AAL Group Ltd, зазначивши щодо серед ризиків такого рішення є ймовірність витоку чутливої інформації під час війни.

Коментуючи ситуацію, експерти зазначили, що в Україні є сертифіковані вітчизняні компанії з відповідними компетенціями, які ще з 2014 року здійснюють технічне обслуговування та ремонт гелікоптерів Ми-8 і внесені до державних реєстрів постачальників послуг. Разом із цим, експерти попереджають про ризики витоку інформації щодо бойових модифікацій цих гелікоптерів, структури польотів та технічних особливостей повітряних суден, що може ускладнити їх подальше обслуговування.

Таким чином, рішення Державіаслужби викликає не лише запитання щодо національної безпеки, а й ставить під сумнів підтримку вітчизняного авіаційного виробника загалом.

Лілія Подоляк

Війна в УкраїніПолітикаТехнологіїПублікації
Федір Веніславський
Володимир Путін
Укроборонпром
Служба безпеки України
Міністерство оборони США
Афганістан
Мі-8
Об'єднані Арабські Емірати
Сполучені Штати Америки
Україна