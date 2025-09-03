В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8

Транспортне Командування Збройних сил США (USTRANSCOM) визнало непридатною для співпраці іноземну компанію AAL Group Ltd, яка може бути повʼязана з російським оборонно-промисловим комплексом. Однак це не завадило Державній авіаційній службі України передати саме цій компанії права супроводу ремонтної документації для гелікоптерів Ми-8МТ(МТВ), пише УНН.

Як зазначено у документі, після перевірки іноземних субʼєктів Командувач Транспортного Командування ЗС США ще у травні 2024 року визначив низку компаній такими, що не підходять (непридатні) для співпраці.

До списку потрапили 38 компаній, що працюють у сфері авіації. Більшість з них повʼязані з росією. Серед них вказана також компанія AAL Group Ltd. як нерекомендована до співпраці.

Відповідно до інформації з відкритих джерел, ця компанія зареєстрована в митній, тобто офшорній, зоні ОАЕ. Її заснували колишні військові Сергій Крапивцев і Олег Фідельський. За даними ЗМІ, саме через цю компанію російський "Ростєх", підвідомча йому компанія "Оборонпром" та її дочірня структура — ВАТ "Вертольоти Росії" виводили кошти в офшор, а також отримували іноземні контракти, наприклад, на виконання місій в Афганістані.

Кінцевим же вигодонабувачем від діяльності AAL Group Ltd ЗМІ називають голову російської держкорпорації "Ростєх" Сергія Чемезова, наближеного до президента росії володимира путіна.

Очевидно, на момент створення AAL Group Ltd Фідельський вже мав досвід створення офшорів для російської оборонки. Як свідчить річний звіт ворожої "Вертольоти росії", держкомпанія співпрацювала з INTERNATIONAL ROTORCRAFT SERVICES FZC, заснованою Олегом Фідельським у 2009 році. Основний вид діяльності цієї компанії - технічне обслуговування, ремонт, надання сервісних послуг з обслуговування вертолітної техніки російського виробництва в ОАЕ.

Цікаво, що обидві компанії Фідельського - AAL Group Ltd та INTERNATIONAL ROTORCRAFT SERVICES FZC зареєстровані в одному й тому ж ангарі митної зони Обʼєднаних Арабських Еміратів і мають ідентичний вид діяльності, тобто обидві фактично обслуговують інтереси "Ростєху".

Примітно також, що для виконання іноземних контрактів AAL Group Ltd модернізовувала вертольоти на потужностях авіаційного заводу в улан-уде (росія).

Навесні 2013 року Фідельський намагався отримати від "Рособоронекспорту", який очолював наближений до путіна голова ради директорів Чемезов "Свідоцтво ремонтної організації за типами авіаційної техніки військового призначення". Він, як стверджують журналісти, навіть запропонував створити для ремонту гелікоптерів спільне підприємство з "Рособоронекспортом" та "Вертольотами Росії".

Про тісні звʼязки AAL Group Ltd Фідельського і "Ростєху" свідчить також те, що ще у 2013 році "Московський машинобудівний завод "Знамя", що входить до холдингу "Технодинамика" держкорпорації "Ростех", здійснив поставку стендового обладнання, призначеного для ремонту гелікоптерів Мі-8/17, компанії ЗАТ "ВнешАвиаТранс" для подальшої передачі компанії AAL Group Ltd. Поставка була проведена в рамках реалізації російської державної програми освоєння ремонту агрегатів власного виробництва в сервісних центрах за кордоном.

Договір на поставку універсального модульного стенда для проведення приймально-здавальних випробувань цих агрегатів було укладено між AAL Group Ltd і уповноваженою для постачання продукції та обладнання за кордон організацією ЗАТ "ВнешАвиаТранс".

Додамо

Командування транспортних операцій США (USTRANSCOM) — одне з одинадцяти об’єднаних командувань Міністерства оборони США, що забезпечує американське відомство повітряними, сухопутними та морськими перевезеннями.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що на початку серпня Державна авіаційна служба України прозвітувала про нібито успішне розв'язання питання щодо супроводження ремонтної документації вертольотів типу Ми-8 завдяки визначенню компанії, яка матиме право цим займатись. Відомство назву компанії не вказало.

Згодом з’ясувалося, що йдеться про AAL Group Ltd, зареєстровану в Об’єднаних Арабських Еміратах, у Sharjah Airport International Free (SAIF) Zone – тобто іноземну компанію, що функціонує в офшорній юрисдикції. За даними ЗМІ, кінцевим бенефіціаром AAL Group Ltd може бути російська компанія "Вертольоти Росії", яка входить до складу державного оборонного концерну "Ростех".

У результаті цього рішення українські авіаремонтні підприємства – включно з тими, що обслуговують бойові гелікоптери для Збройних сил України, Національної гвардії та інших структур сектору безпеки – зобов’язані погоджувати свої дії з ремонту, обслуговування та модернізації вертольотів Ми-8 з компанією, яка може мати звʼязки з російським ОПК. Йдеться, зокрема, про узгодження технічної документації, специфікацій ремонтів, стану окремих бортів, обсягів робіт та іншої чутливої інформації оборонного характеру.

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський звернувся із депутатськими запитами до СБУ із тим, щоб правоохоронці провели відповідне розслідування щодо такого антидержавного рішення, а також до Уряду з вимогою звільнити керівника Державіаслужби Олександра Більчука.

Після того як ситуація набула розголосу, Кабмін вирішив тимчасово відсторонити керівника Державіаслужби Олександра Більчука, щодо нього проводиться службове розслідування. Крім того, відповідну перевірку проводить також Служба безпеки України, а в парламенті розглядають можливість створення Тимчасової слідчої комісії.

В "Укроборонпромі" виступили проти передачі супроводження ремонтної документації вертольотів типу Ми-8 компанії AAL Group Ltd, зазначивши щодо серед ризиків такого рішення є ймовірність витоку чутливої інформації під час війни.

Коментуючи ситуацію, експерти зазначили, що в Україні є сертифіковані вітчизняні компанії з відповідними компетенціями, які ще з 2014 року здійснюють технічне обслуговування та ремонт гелікоптерів Ми-8 і внесені до державних реєстрів постачальників послуг. Разом із цим, експерти попереджають про ризики витоку інформації щодо бойових модифікацій цих гелікоптерів, структури польотів та технічних особливостей повітряних суден, що може ускладнити їх подальше обслуговування.

Таким чином, рішення Державіаслужби викликає не лише запитання щодо національної безпеки, а й ставить під сумнів підтримку вітчизняного авіаційного виробника загалом.