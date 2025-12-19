$42.340.00
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
Угорщини, Словаччини і Чехії не торкнеться рішення Євросоюзу про €90 млрд Україні з залученням бюджету ЄС без активів рф - висновки
ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки - голова Євроради
Трамп підписав оборонний бюджет США з допомогою Україні - Білий дім
Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC анонсувала запуск Інвестиційного фонду відбудови США-Україна
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto18 грудня, 15:04 • 28040 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 12:29 • 45690 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 44330 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му

Київ • УНН

 244 перегляди

У 2025 році золото й срібло стали рекордними лідерами зростання на світових ринках, привернувши увагу як інституційних інвесторів, так і приватних заощаджувачів. У 2026-му українцям важливо зважати не лише на потенціал прибутку, а й на ризики волатильності та корекцій, про які попереджає фінтехекспертка Олена Сосєдка.

Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му

У 2025 році дорогоцінні метали, такі як золото й срібло стали одними з головних бенефіціарів турбулентності на світових ринках. Наприклад, золото оновило історичні максимуми і додало понад 60% за рік, піднявшись вище позначки $4 000 за унцію. А срібло взагалі перетворилося на "зірку": його зростання наблизилося до 100% рік до року, а ціни в грудні тримаються в районі $63 за унцію. УНН розбирався, що стоїть за таким стрибком, і чи не запізно інвестувати в дорогоцінні метали у 2026 році?

Золото 2025: "ідеальний шторм" на користь захисних активів

За даними світової галузевої аналітики, 2025 рік став для золота майже "ідеальним штормом". Цей дорогоцінний метал отримав потужну підтримку від поєднання кількох факторів: ослаблення долару, очікування зниження ставок ФРС (процентні ставки, які встановлює Федеральна резервна система США), нові геополітичні ризики й безпрецедентний попит з боку центральних банків та інституційних інвесторів.

Наприкінці року спот-ціна золота коливається на рівні близько $4 300 за унцію, що на понад 60% вище, ніж рік тому.

Золото у 2025 році – це не просто "тиха гавань", а відповідь ринку на недовіру до боргів урядів і до фіатних валют. Коли інвестори бачать, як збільшується державний борг США і зростають геополітичні ризики, золото стає своєрідною страховкою проти системних шоків

- пояснює фінтехекспертка, співзасновниця Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.

За її словами, серед ключових причин стрибка ціни золота можна виділити помʼякшені очікування гравців фінансового ринку щодо ставок ФРС. Вони закладають подальше зниження реальних процентних ставок у США й інших розвинених економіках, що робить такі активи, як золото, відносно привабливішими.

Девальвація долара, на думку Олени Сосєдки, також підтримує котирування золота, адже робить його дешевшим для інвесторів з інших країн. Зокрема центральні банки багатьох країн, зокрема й тих, що розвиваються, продовжують активно нарощувати золоті резерви як спосіб диверсифікуватися від американської валюти.

Додатковим стимулом є й геополітичні ризики та війни. Затяжні конфлікти, у тому числі війна росії проти України, посилюють запит на "тверді" активи, додала Олена Сосєдка.

Для українців фактор війни відчувається особливо гостро. Золото стало не лише інвестицією, а й інструментом захисту від девальвації національної валюти та від банківських ризиків. Але важливо пам’ятати: навіть золото не зростає по прямій лінії

- додає Сосєдка.

Срібло – промисловий метал, який поводиться як хайповий актив

Якщо золото у 2025-му показало "класичну" поведінку захисного активу, то срібло влаштувало справжній ціновий ривок. За оцінками ринку, метал додав близько 95% рік до року і побив рекорд не лише золота, а й відомого фондового індекса S&P 500, який включає пів тисячі найбільших компаній США і є показником стану американського фондового ринку і економіки в цілому.

Поточні котирування срібла тримаються трохи вище $63 за унцію.

Успіх срібла полягає у поєднанні інвестиційного попиту та промислової історії

- зазначає Олена Сосєдка.

Фінтехекспертка пояснила, що ринок срібла кілька років поспіль живе в умовах дефіциту пропозиції, коли попит перевищує видобуток і переробку. Це накладається й на той факт, що срібло широко використовується у виробництві, зокрема, в сонячних панелях, електромобілях та електроніці. Тож бум відновлюваної енергетики й популярність електромобілів ще більше піднімає попит на цей метал.

Окрім того, на тлі активного зростання вартості золота частина інвесторів почала шукати "наздоганяючий" актив серед дешевших металів, і срібло ідеально заповнило цю нішу.

Срібло у 2025 році поводилось як ризиковий актив. Структурний дефіцит і "зелена" трансформація економіки дали довгострокову історію зростання, а спекулянти лише додали волатильност

- вважає Олена Сосєдка.

Вона додала, що для приватних інвесторів це означає одне: потенціал зростання у срібла, ймовірно, ще є, але його коливання будуть значно сильнішими, ніж у золота, і до цього треба бути готовими психологічно та фінансово.

Що буде із золотом у 2026 році?

Прогнози щодо ціни золота у 2026 році досить неоднозначні. Частина великих інвестбанків вважає, що у цього металу є потенціал досягнути $4 500 за унцію за рахунок ослабленого долара, високого боргового навантаження в розвинених країнах і продовження геополітичної нестабільності.

Але, наприклад,  World Gold Council зазначає, якщо у наступному році реалізується сценарій "повернення інфляції" з більш жорсткою політикою ФРС, золото може скоригуватися на 5–20% від нинішнього рівня і опуститися в ціні до $3 360–3 990 за унцію. 

Ринок золота зараз балансує між історично високими цінами та все ще потужними фундаментальними факторами. Я б говорила не про бульбашку, а про дуже дорогий, але структурно підтримуваний актив. У 2026-му нас, ймовірно, чекають періодичні більш глибоку корекції порівняно з цим роком

- вважає Сосєдка.

Фінтехекспертка прогнозує, що золото збереже підвищену вартість, але темпи її зростання сповільняться. При цьому корекції на 10–15% упродовж року стануть нормою для цього металу.

Що буде зі сріблом у 2026 році?

Великі гравці фінансового ринку прогнозують, що срібло після шаленої активності у 2025-му може перейти уфазу так званої консолідації, і його ціна буде утримуватись у досить широкому діапазоні $50–65 за унцію з потенційними спробами оновити максимуми на тлі нових хвиль попиту. 

На думку Олени Сосєдки, структурний дефіцит, пов’язаний із промисловим споживанням срібла, нікуди не зникне й наступного року, але частина спекулятивного попиту може вийти з ринку після такого стрімкого зростання металу. Це означатиме підвищену волатильність срібла наступного року. 

У 2026-му срібло залишиться, ймовірно, більш "нервовим", ніж золото. Для консервативного інвестора це радше додаткова спеція до портфеля, а не основна страва

- зазначила фінтехекспертка.

Олена Сосєдка радить дивитися на золото й срібло не як на короткостроковий спекулятивний інструмент, а як на елемент довгострокової стратегії захисту власного капіталу.

Для українців, які живуть у війні, валютних обмеженнях та хронічної інфляції, золото – це не про "заробити ще +50% за рік до свого капіталу", а про зберегти купівельну спроможність через 5–10 років. Якщо входити цього, тоді корекції вартості металу на 10–20% не виглядають катастрофою

- зазначила фінтехекспертка.

Водночас вона додала, що не радила б українцям бігти і купувати золото чи срібло на всі заощадження, але якусь частку капіталу тримати у дорогоцінних металах все ж варто для страхування ризиків.

Лілія Подоляк

ЕкономікаПублікаціїФінанси