ЦНС: росіяни застосовують токсичні хімікати в агросекторі Криму
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Криму зафіксовано системні порушення у використанні пестицидів та агрохімікатів. Перевірки 2025 року виявили порушення у 23 з 25 випадків, що свідчить про повну втрату контролю в аграрній сфері.
Деталі
Зазначається, що за підсумками перевірок, проведених у 2025 році Азово-Чорноморським управлінням сільгоспнагляду рф, порушення виявили у 23 з 25 випадків, що свідчить не про поодинокі збої, а про повну втрату контролю за аграрною сферою на окупованій території.
Окупаційна адміністрація була обізнана з проблемою задовго до перевірок, а сигнали про масове порушення регламентів надходили ще на початку сезону - зокрема щодо садів, виноградників та овочевих господарств. Проте реагування було свідомо відкладене: місцева влада не хотіла зупиняти виробничі цикли та зривати плани зі збору врожаю, який активно подається як "успіх імпортозаміщення"
У ЦНС вказують, що всі додаткові перевірки, погоджені окупаційною прокуратурою Криму на основі ризик-орієнтованого підходу, також завершилися виявленням порушень.
Нагадаємо
В тимчасово окупованій Алушті (АР Крим) водна криза поглиблюється через зношені мережі та постійні аварії, але окупаційна влада замість ремонту перекладає відповідальність на населення.
