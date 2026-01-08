ЦНС: росіяни застосовують токсичні хімікати в агросекторі Криму

$42.560.14
49.800.29
ukenru
23:38 • 3120 перегляди
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Ексклюзив
7 січня, 16:27 • 14650 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11 • 22010 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21 • 18037 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
7 січня, 13:11 • 20461 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
7 січня, 12:29 • 23535 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 31071 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
7 січня, 10:27 • 27091 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05 • 28299 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
7 січня, 09:26 • 20098 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3м/с
92%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Екіпаж захопленого танкера, пов'язаного з Венесуелою, може постати перед судом у США - Білий дім7 січня, 17:29 • 4310 перегляди
Білецький про кадрові зміни в СБУ: відставка Малюка – мінус, але ключові фігури збережені і навіть отримали підвищенняPhoto7 січня, 18:05 • 5170 перегляди
Діяти, а не боятися: Сибіга про підхід Трампа у відносинах з рф7 січня, 18:13 • 3624 перегляди
Сибіга: Україна розглянула звернення Гани щодо громадянина, захопленого як найманця рфVideo7 січня, 19:32 • 4124 перегляди
росія терміново евакуює співробітників посольства рф з Ізраїлю - ЗМІ23:02 • 8588 перегляди
Публікації
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 23908 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 28862 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 31074 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 73931 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 111341 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Рустем Умєров
Керолайн Левітт
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Кривий Ріг
Париж
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 12463 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 41496 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 61184 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 103474 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 94880 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Times
Starlink

ЦНС: росіяни застосовують токсичні хімікати в агросекторі Криму

Київ • УНН

 • 60 перегляди

У тимчасово окупованому Криму зафіксовано системні порушення у використанні пестицидів та агрохімікатів. Перевірки 2025 року виявили порушення у 23 з 25 випадків, що свідчить про повну втрату контролю в аграрній сфері.

ЦНС: росіяни застосовують токсичні хімікати в агросекторі Криму

В тимчасово окупованому Криму зафіксовано системні порушення у використанні пестицидів та агрохімікатів, які становлять пряму загрозу для здоров’я населення та екології півострова. Про це інформує Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що за підсумками перевірок, проведених у 2025 році Азово-Чорноморським управлінням сільгоспнагляду рф, порушення виявили у 23 з 25 випадків, що свідчить не про поодинокі збої, а про повну втрату контролю за аграрною сферою на окупованій території.

Окупаційна адміністрація була обізнана з проблемою задовго до перевірок, а сигнали про масове порушення регламентів надходили ще на початку сезону - зокрема щодо садів, виноградників та овочевих господарств. Проте реагування було свідомо відкладене: місцева влада не хотіла зупиняти виробничі цикли та зривати плани зі збору врожаю, який активно подається як "успіх імпортозаміщення"

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС вказують, що всі додаткові перевірки, погоджені окупаційною прокуратурою Криму на основі ризик-орієнтованого підходу, також завершилися виявленням порушень.

Нагадаємо

В тимчасово окупованій Алушті (АР Крим) водна криза поглиблюється через зношені мережі та постійні аварії, але окупаційна влада замість ремонту перекладає відповідальність на населення.

В Криму немовлята гинуть через відсутність обладнання в головній дитячій лікарні - ЦНС01.12.25, 02:30 • 4841 перегляд

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоАгроновини
Сили спеціальних операцій Збройних сил України
Крим