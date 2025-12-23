В Алушті водний дефіцит використовують для фінансового тиску на людей - ЦНС
Київ • УНН
В Алушті поглиблюється водна криза через зношені мережі та постійні аварії, але окупаційна влада замість ремонту звинувачує населення у "надмірному споживанні". Це готує підґрунтя для різкого підвищення тарифів та скасування графіків подачі води.
В тимчасово окупованій Алушті (АР Крим) водна криза поглиблюється через зношені мережі та постійні аварії, але окупаційна влада замість ремонту перекладає відповідальність на населення. Про це інформує Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що дефіцит подають як "надмірне споживання", готуючи підґрунтя для різкого підвищення тарифів.
Розглядається скасування графіків подачі води разом із фінансовим тиском на абонентів і навіть запровадження особливого режиму для його легалізації. У результаті базова послуга стає способом компенсувати провал управління коштом людей
Вказується, що у підсумку базова життєва послуга в Алушті перетворюється на інструмент примусу: наслідки провалу управління та руйнування інфраструктури перекладають безпосередньо на населення, прикриваючись риторикою "економії" та надзвичайної ситуації.
Нагадаємо
У ЦПД України заявили, що росія системно перетворює питання водних ресурсів на окупованих територіях на інструмент пропаганди та виправдання війни. кремль використовує "водне питання" як виправдання повномасштабного вторгнення, а також для відвернення уваги від реальних проблем з водопостачанням на ТОТ.
