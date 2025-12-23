В Алушті водний дефіцит використовують для фінансового тиску на людей - ЦНС

$42.150.10
15:52 • 10273 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
15:42 • 15622 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 22221 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 31183 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 24494 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 29715 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 17142 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 17662 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 23208 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 38615 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
В окупованому Криму обмежили мобільний інтернет до кінця війни - росЗМІ23 грудня, 11:43 • 4860 перегляди
Економіка рф дозволяє кремлю продовжувати війну проти України та збагачуватися на цьому - ЦПД23 грудня, 12:12 • 20935 перегляди
Агент НАБУ виявися громадянином рф, який сидів за шахрайство – ексочільник судової адміністрації розкрив деталі гучної кримінальної справи23 грудня, 14:45 • 13028 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 18020 перегляди
Вбили іноземця на кладовищі під Києвом, випустивши 11 куль: трьох осіб відправили під варту23 грудня, 15:22 • 7276 перегляди
Публікації
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 22230 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 18033 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 31189 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 29717 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 90617 перегляди
УНН Lite
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 22542 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 21524 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 25438 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 27553 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 50113 перегляди
В Алушті водний дефіцит використовують для фінансового тиску на людей - ЦНС

Київ • УНН

 • 34 перегляди

В Алушті поглиблюється водна криза через зношені мережі та постійні аварії, але окупаційна влада замість ремонту звинувачує населення у "надмірному споживанні". Це готує підґрунтя для різкого підвищення тарифів та скасування графіків подачі води.

В Алушті водний дефіцит використовують для фінансового тиску на людей - ЦНС

В тимчасово окупованій Алушті (АР Крим) водна криза поглиблюється через зношені мережі та постійні аварії, але окупаційна влада замість ремонту перекладає відповідальність на населення. Про це інформує Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що дефіцит подають як "надмірне споживання", готуючи підґрунтя для різкого підвищення тарифів.

Розглядається скасування графіків подачі води разом із фінансовим тиском на абонентів і навіть запровадження особливого режиму для його легалізації. У результаті базова послуга стає способом компенсувати провал управління коштом людей

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що у підсумку базова життєва послуга в Алушті перетворюється на інструмент примусу: наслідки провалу управління та руйнування інфраструктури перекладають безпосередньо на населення, прикриваючись риторикою "економії" та надзвичайної ситуації.

Нагадаємо

У ЦПД України заявили, що росія системно перетворює питання водних ресурсів на окупованих територіях на інструмент пропаганди та виправдання війни. кремль використовує "водне питання" як виправдання повномасштабного вторгнення, а також для відвернення уваги від реальних проблем з водопостачанням на ТОТ.

Вперше з 1971 року не надходить вода: окупанти у Криму б'ють на сполох через пересихання річки Бельбек30.09.25, 13:49 • 25914 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоЕкономіка
Сили спеціальних операцій Збройних сил України
Крим