15:52
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
15:42
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 15:15
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
22 декабря, 14:35
Дипломатка

В Алуште водный дефицит используют для финансового давления на людей - ЦНС

Киев • УНН

 • 242 просмотра

В Алуште углубляется водный кризис из-за изношенных сетей и постоянных аварий, но оккупационные власти вместо ремонта обвиняют население в "чрезмерном потреблении". Это готовит почву для резкого повышения тарифов и отмены графиков подачи воды.

В Алуште водный дефицит используют для финансового давления на людей - ЦНС

Во временно оккупированной Алуште (АР Крым) водный кризис углубляется из-за изношенных сетей и постоянных аварий, но оккупационные власти вместо ремонта перекладывают ответственность на население. Об этом информирует Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что дефицит подают как "чрезмерное потребление", готовя почву для резкого повышения тарифов.

Рассматривается отмена графиков подачи воды вместе с финансовым давлением на абонентов и даже введение особого режима для его легализации. В результате базовая услуга становится способом компенсировать провал управления за счет людей

- говорится в сообщении.

Указывается, что в итоге базовая жизненная услуга в Алуште превращается в инструмент принуждения: последствия провала управления и разрушения инфраструктуры перекладывают непосредственно на население, прикрываясь риторикой "экономии" и чрезвычайной ситуации.

Напомним

В ЦПД Украины заявили, что Россия системно превращает вопросы водных ресурсов на оккупированных территориях в инструмент пропаганды и оправдания войны. Кремль использует "водный вопрос" как оправдание полномасштабного вторжения, а также для отвлечения внимания от реальных проблем с водоснабжением на ТОТ.

Впервые с 1971 года не поступает вода: оккупанты в Крыму бьют тревогу из-за пересыхания реки Бельбек30.09.25, 13:49 • 25917 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоЭкономика
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
Крым