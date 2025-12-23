В Алуште водный дефицит используют для финансового давления на людей - ЦНС
Киев • УНН
В Алуште углубляется водный кризис из-за изношенных сетей и постоянных аварий, но оккупационные власти вместо ремонта обвиняют население в "чрезмерном потреблении". Это готовит почву для резкого повышения тарифов и отмены графиков подачи воды.
Во временно оккупированной Алуште (АР Крым) водный кризис углубляется из-за изношенных сетей и постоянных аварий, но оккупационные власти вместо ремонта перекладывают ответственность на население. Об этом информирует Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что дефицит подают как "чрезмерное потребление", готовя почву для резкого повышения тарифов.
Рассматривается отмена графиков подачи воды вместе с финансовым давлением на абонентов и даже введение особого режима для его легализации. В результате базовая услуга становится способом компенсировать провал управления за счет людей
Указывается, что в итоге базовая жизненная услуга в Алуште превращается в инструмент принуждения: последствия провала управления и разрушения инфраструктуры перекладывают непосредственно на население, прикрываясь риторикой "экономии" и чрезвычайной ситуации.
Напомним
В ЦПД Украины заявили, что Россия системно превращает вопросы водных ресурсов на оккупированных территориях в инструмент пропаганды и оправдания войны. Кремль использует "водный вопрос" как оправдание полномасштабного вторжения, а также для отвлечения внимания от реальных проблем с водоснабжением на ТОТ.
