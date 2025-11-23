кремль знову маніпулює "водною темою": ЦПД пояснив, як рф роками використовує дефіцит води для виправдання агресії

ЦПД України заявив, що росія системно перетворює питання водних ресурсів на окупованих територіях на інструмент пропаганди та виправдання війни. кремль використовує "водне питання" як виправдання повномасштабного вторгнення, а також для відвернення уваги від реальних проблем з водопостачанням на ТОТ.