кремль знову маніпулює "водною темою": ЦПД пояснив, як рф роками використовує дефіцит води для виправдання агресії
ЦПД України заявив, що росія системно перетворює питання водних ресурсів на окупованих територіях на інструмент пропаганди та виправдання війни. кремль використовує "водне питання" як виправдання повномасштабного вторгнення, а також для відвернення уваги від реальних проблем з водопостачанням на ТОТ.
Центр протидії дезінформації при РНБО України заявив, що росія системно перетворює питання водних ресурсів на окупованих територіях на інструмент пропаганди та виправдання війни. Про це ЦПД інформує у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
кремлівська пропаганда роками використовує тему води на окупованих українських територіях як інструмент виправдання власної агресії та маніпулювання громадською думкою
Аналітики зазначають, що ще з 2014 року москва вибудовує цілу дезінформаційну систему навколо дефіциту води в Криму. За даними EUvsDisinfo, росія послідовно звинувачувала Україну у "водній блокаді", хоча міжнародне право прямо покладає забезпечення базових потреб населення окупованої території на державу-окупанта.
Після 2022 року, підкреслили в Центрі, кремль почав трактувати "водне питання" як одне із нібито виправдань повномасштабного вторгнення – від заяв про "звільнення" Північно-Кримського каналу до абсурдних тверджень про те, що Дніпро "належить росії".
Натомість щоразу, коли на ТОТ виникають реальні проблеми з водопостачанням, рф запускає чергову хвилю дезінформації – від історій про "особистий контроль путіна" до фантазій про опріснення Азовського моря.
Цими маніпуляціями росія прагне відвернути увагу від суворої реальності – у 2025 році великі міста на окупованому сході України залишилися без водопостачання, і в найближчій перспективі ситуація не покращиться. Відповідальність за це – виключно на росії
Ще у серпні повідомлялось, що за даними Маріупольської міської ради, воду у місті дають лише раз на два дні й максимум на чотири години.
Пізніше на тлі гуманітарної катастрофи з водопостачанням тимчасово окуповані території України зіткнулися з різким стрибком цін на привозну воду – лише за кілька днів ціна підскочила з 50 до 80 рублів за 5-літрову пляшку.
Окупанти почали встановлювати сині бочки з технічною водою, що вже давно асоціюються з дефіцитом води на захопленому Донбасі. Тепер такі ж бочки з’являються й у Криму.