Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Президент Зеленський повідомив про готовність двостороннього документа щодо гарантій безпеки для України до фіналізації з Дональдом Трампом. Українська сторона також обговорила з партнерами можливі варіанти завершення війни.

Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом

Документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації на найвищому рівні з Президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Рустем Умєров доповів за результатами перемовин нашої команди у Франції вчора. Фактично готовий до фіналізації на найвищому рівні з Президентом Сполучених Штатів двосторонній документ про гарантії безпеки для України 

- заявив Зеленський.

За його словами, важливо, що Україні вдається і надалі об’єднувати роботу європейських та американської команд, і спільно обговорили, зокрема, документи щодо відновлення та економічного розвитку.

Були обговорені й складні питання з базової рамки для закінчення війни, і українська сторона представила можливі варіанти фіналізації цього документа. Розуміємо, що американська сторона буде спілкуватися з росією, і очікуємо фідбек – чи готовий агресор реально закінчувати війну 

- додав Президент.

Нагадаємо

Як повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, українські перемовники продовжили переговори з партнерами з Європи, США та НАТО у Парижі - щодо параметрів безпекових гарантій, стримування російської агресії та логіки подальших кроків мирного процесу, і є "чітке розуміння покрокового руху у напрямку реалізації домовленостей".

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Франція
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна