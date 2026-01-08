Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом

Документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації на найвищому рівні з Президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Рустем Умєров доповів за результатами перемовин нашої команди у Франції вчора. Фактично готовий до фіналізації на найвищому рівні з Президентом Сполучених Штатів двосторонній документ про гарантії безпеки для України

За його словами, важливо, що Україні вдається і надалі об’єднувати роботу європейських та американської команд, і спільно обговорили, зокрема, документи щодо відновлення та економічного розвитку.

Були обговорені й складні питання з базової рамки для закінчення війни, і українська сторона представила можливі варіанти фіналізації цього документа. Розуміємо, що американська сторона буде спілкуватися з росією, і очікуємо фідбек – чи готовий агресор реально закінчувати війну