Трамп заявив, що його влада як головнокомандувача обмежена лише власною мораллю - NYT

17:08 • 15381 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11 • 19240 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58 • 23148 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 29583 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:23 • 20503 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46 • 15759 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09 • 13224 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13 • 17868 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10 • 13944 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 52574 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
Популярнi новини
Снігопади вирують у семи регіонах, обмеження для вантажівок ввели у ще одній області, але скасували на ПрикарпаттіPhotoVideo8 січня, 12:02 • 23081 перегляди
У ОГП відреагували на інформацію в ЗМІ щодо надання прокурорам квартир 8 січня, 13:29 • 13707 перегляди
На МКС сталася надзвичайна ситуація: NASA може достроково повернути екіпаж на Землі8 січня, 13:50 • 12540 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 16643 перегляди
"Зроблено для тебе". Третій армійський корпус Білецького запустив нову рекрутингову кампанію8 січня, 15:47 • 10689 перегляди
Публікації
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto18:39 • 7844 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 16722 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 29587 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 71663 перегляди
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 37640 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 40945 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 64719 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 83792 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 125171 перегляди
Трамп заявив, що його влада як головнокомандувача обмежена лише власною мораллю - NYT

Київ • УНН

 • 156 перегляди

Дональд Трамп заявив, що його влада як головнокомандувача обмежена лише його "власною мораллю". Він відкинув міжнародне право та інші обмеження щодо використання військової міці.

Трамп заявив, що його влада як головнокомандувача обмежена лише власною мораллю - NYT

Президент США Дональд Трамп заявив, що його влада як головнокомандувача обмежена лише його "власною мораллю", відкинувши міжнародне право та інші обмеження щодо його здатності використовувати військову міць для ударів, вторгнення або примусу країн по всьому світу. Про це повідомляє The New York Times, інформує УНН.

Деталі

На запитання, чи існують якісь обмеження його глобальної влади, Трамп відповів: "Так, є одне. Моя власна мораль. Мій власний розум. Це єдине, що може мене зупинити".

Мені не потрібне міжнародне право. Я не хочу завдавати шкоди людям

- сказав президент США.

Коли його запитали, чи потрібно його адміністрації дотримуватися міжнародного права, Трамп відповів: "Так". Але він чітко дав зрозуміти, що він буде арбітром, коли такі обмеження застосовуватимуться до Сполучених Штатів.

"Це залежить від того, яке у вас визначення міжнародного права", – зазначив він.

Нагадаємо

Сенат США проголосував за заборону президенту США Дональду Трампу вживати подальших військових дій проти Венесуели без схвалення Конгресу.

Трамп може дати Європі гарантії безпеки для України в обмін на Гренландію - Politico08.01.26, 22:01 • 1760 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

