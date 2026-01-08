Трамп заявив, що його влада як головнокомандувача обмежена лише власною мораллю - NYT

Президент США Дональд Трамп заявив, що його влада як головнокомандувача обмежена лише його "власною мораллю", відкинувши міжнародне право та інші обмеження щодо його здатності використовувати військову міць для ударів, вторгнення або примусу країн по всьому світу. Про це повідомляє The New York Times, інформує УНН.

Деталі

На запитання, чи існують якісь обмеження його глобальної влади, Трамп відповів: "Так, є одне. Моя власна мораль. Мій власний розум. Це єдине, що може мене зупинити".

Мені не потрібне міжнародне право. Я не хочу завдавати шкоди людям - сказав президент США.

Коли його запитали, чи потрібно його адміністрації дотримуватися міжнародного права, Трамп відповів: "Так". Але він чітко дав зрозуміти, що він буде арбітром, коли такі обмеження застосовуватимуться до Сполучених Штатів.

"Це залежить від того, яке у вас визначення міжнародного права", – зазначив він.

Нагадаємо

Сенат США проголосував за заборону президенту США Дональду Трампу вживати подальших військових дій проти Венесуели без схвалення Конгресу.

