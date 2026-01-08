Трамп заявил, что его власть как главнокомандующего ограничена только его собственной моралью - NYT

$42.720.15
49.920.12
ukenru
17:08 • 15198 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11 • 19027 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58 • 22971 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 29358 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:23 • 20396 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 15720 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09 • 13197 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
8 января, 10:13 • 17857 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
8 января, 10:10 • 13939 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 52507 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
3м/с
99%
728мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Снегопады бушуют в семи регионах, ограничения для грузовиков ввели еще в одной области, но отменили на ПрикарпатьеPhotoVideo8 января, 12:02 • 22998 просмотра
В ОГП отреагировали на информацию в СМИ о предоставлении прокурорам квартир8 января, 13:29 • 13630 просмотра
На МКС произошла чрезвычайная ситуация: NASA может досрочно вернуть экипаж на Землю8 января, 13:50 • 12445 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 16509 просмотра
"Сделано для тебя". Третий армейский корпус Билецкого запустил новую рекрутинговую кампанию15:47 • 10576 просмотра
публикации
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto18:39 • 7650 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов17:08 • 15198 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 16538 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 29358 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 71574 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Эмманюэль Макрон
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Кривой Рог
Белый дом
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 37577 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 40891 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 64673 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 83745 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 125126 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
9К720 Искандер
Дипломатка

Трамп заявил, что его власть как главнокомандующего ограничена только его собственной моралью - NYT

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Дональд Трамп заявил, что его власть как главнокомандующего ограничена только его "собственной моралью". Он отверг международное право и другие ограничения на использование военной мощи.

Трамп заявил, что его власть как главнокомандующего ограничена только его собственной моралью - NYT

Президент США Дональд Трамп заявил, что его власть как главнокомандующего ограничена лишь его "собственной моралью", отбросив международное право и другие ограничения в отношении его способности использовать военную мощь для ударов, вторжения или принуждения стран по всему миру. Об этом сообщает The New York Times, информирует УНН.

Детали

На вопрос, существуют ли какие-либо ограничения его глобальной власти, Трамп ответил: "Да, есть одно. Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственное, что может меня остановить".

Мне не нужно международное право. Я не хочу причинять вред людям

- сказал президент США.

Когда его спросили, должна ли его администрация соблюдать международное право, Трамп ответил: "Да". Но он четко дал понять, что он будет арбитром, когда такие ограничения будут применяться к Соединенным Штатам.

"Это зависит от того, какое у вас определение международного права", – отметил он.

Напомним

Сенат США проголосовал за запрет президенту США Дональду Трампу предпринимать дальнейшие военные действия против Венесуэлы без одобрения Конгресса.

Трамп может дать Европе гарантии безопасности для Украины в обмен на Гренландию - Politico08.01.26, 22:01 • 1690 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты