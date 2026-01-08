Трамп заявил, что его власть как главнокомандующего ограничена только его собственной моралью - NYT

Президент США Дональд Трамп заявил, что его власть как главнокомандующего ограничена лишь его "собственной моралью", отбросив международное право и другие ограничения в отношении его способности использовать военную мощь для ударов, вторжения или принуждения стран по всему миру. Об этом сообщает The New York Times, информирует УНН.

Детали

На вопрос, существуют ли какие-либо ограничения его глобальной власти, Трамп ответил: "Да, есть одно. Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственное, что может меня остановить".

Мне не нужно международное право. Я не хочу причинять вред людям - сказал президент США.

Когда его спросили, должна ли его администрация соблюдать международное право, Трамп ответил: "Да". Но он четко дал понять, что он будет арбитром, когда такие ограничения будут применяться к Соединенным Штатам.

"Это зависит от того, какое у вас определение международного права", – отметил он.

Напомним

Сенат США проголосовал за запрет президенту США Дональду Трампу предпринимать дальнейшие военные действия против Венесуэлы без одобрения Конгресса.

